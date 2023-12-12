18 взрослых, которые уже детей завели, а их самих еще воспитывать и воспитывать

Считается, что взрослый человек должен быть умным, ответственным, адекватным. Но все эти качества не зависят от возраста. Поэтому иногда встречаются люди, которые по паспорту — уже зрелые личности, и даже дети у них есть, а по факту — этим мамам и папам не мешало бы постоять в углу и подумать о своем поведении.