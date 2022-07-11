18 ярких доказательств того, что искать свой стиль можно в любом возрасте
Если вы вдруг задумывались о том, что поздно начинать что-то делать: то ли возраст не тот, то ли запала не хватает, — стоит вспомнить одну простую истину о том, что лучше поздно, чем никогда. Найти свой стиль и быть обворожительной — всегда актуально.
Мы в ADME с восторгом смотрим на героинь нашей статьи, которые доказали, что делиться с миром своим стильным образом можно с легкостью в любом возрасте.
«Люблю сочетать разные узоры и текстуры. И непременно много ожерелий»
- Мне нравится. От этого веет стилем Хелены Бонем Картер. © littlegreenturtle20 / Reddit
- Никогда не бывает слишком много ожерелий! Мне нравится, как сочетается несочетаемое. Круто! А прическа — вишенка на торте. © henna-alisa / Reddit
«Моя мама невероятно милая в новой блузке!»
Потрясающе выглядеть можно даже в самостоятельно сшитых вещах
Освежающий весенний наряд
Даже в черно-белом образе можно сиять
«Как будто в этом наряде я сбежала прямиком из сериала „Маленький домик в прериях“ (вместе с кошкой)»
- Вау, мне нравится все в этом образе! Стиль старого Дикого Запада, но с современным уклоном. Удивительно! © lilgreenei / Reddit
Комбинезон, да еще и с ярким цветочным принтом, — идеальный летний образ
Легкий наряд для жарких дней
- Это так гармонично! Льняная текстура восхитительна, а украшения дополняют образ. © slothburglar / Reddit
«В поисках советов по стилю»
- Это платье достаточно эффектно само по себе. И хотя вырезанные узоры немного устарели, главное, чтобы вам самой нравилось. © Chazzyphant / Reddit
- Мой совет: не избавляйтесь от этих очков. Они потрясающе смотрятся на вас! © Sherringford-Mouse / Reddit
Костюмчик темно-синего цвета — и от вас не отвести глаз
Этот клетчатый узор всегда выглядит симпатично
«Сделала жакет и полосатый кардиган по собственному дизайну»
«Я ощущаю, что немного выбиваюсь из толпы в своих нарядах, но я ношу то, что мне нравится, и поэтому чувствую себя прекрасно!»
Уютных вещей никогда не бывает много
«Самостоятельно сшила кофточку и немного уменьшила брюки в талии»
«Моя свекровь задает модные тренды»
- Сначала залюбовалась юбкой, а потом как увидела обувь! © IncrediblePlatypus / Reddit
Стоит только надеть винтажное платье — и вы королева вечера
- Кстати, если сделать юбку более пышной, получится вылитое платье Мэрилин Монро из фильма «Зуд седьмого года». © mylifewillchange / Reddit
Идеальное летнее платье
А как вы экспериментируете со своим стилем?
Фото на превью jlmcdon2 / Reddit
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