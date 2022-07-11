18 ярких доказательств того, что искать свой стиль можно в любом возрасте

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Если вы вдруг задумывались о том, что поздно начинать что-то делать: то ли возраст не тот, то ли запала не хватает, — стоит вспомнить одну простую истину о том, что лучше поздно, чем никогда. Найти свой стиль и быть обворожительной — всегда актуально.

Мы в ADME с восторгом смотрим на героинь нашей статьи, которые доказали, что делиться с миром своим стильным образом можно с легкостью в любом возрасте.

«Люблю сочетать разные узоры и текстуры. И непременно много ожерелий»

Мне нравится. От этого веет стилем Хелены Бонем Картер. © littlegreenturtle20 / Reddit

Никогда не бывает слишком много ожерелий! Мне нравится, как сочетается несочетаемое. Круто! А прическа — вишенка на торте. © henna-alisa / Reddit

«Моя мама невероятно милая в новой блузке!»

Потрясающе выглядеть можно даже в самостоятельно сшитых вещах

Освежающий весенний наряд

Даже в черно-белом образе можно сиять

«Как будто в этом наряде я сбежала прямиком из сериала „Маленький домик в прериях“ (вместе с кошкой)»

Вау, мне нравится все в этом образе! Стиль старого Дикого Запада, но с современным уклоном. Удивительно! © lilgreenei / Reddit

Комбинезон, да еще и с ярким цветочным принтом, — идеальный летний образ

Легкий наряд для жарких дней

Это так гармонично! Льняная текстура восхитительна, а украшения дополняют образ. © slothburglar / Reddit

«В поисках советов по стилю»

Это платье достаточно эффектно само по себе. И хотя вырезанные узоры немного устарели, главное, чтобы вам самой нравилось. © Chazzyphant / Reddit

Мой совет: не избавляйтесь от этих очков. Они потрясающе смотрятся на вас! © Sherringford-Mouse / Reddit

Костюмчик темно-синего цвета — и от вас не отвести глаз

Этот клетчатый узор всегда выглядит симпатично

«Сделала жакет и полосатый кардиган по собственному дизайну»

«Я ощущаю, что немного выбиваюсь из толпы в своих нарядах, но я ношу то, что мне нравится, и поэтому чувствую себя прекрасно!»

Уютных вещей никогда не бывает много

«Самостоятельно сшила кофточку и немного уменьшила брюки в талии»

«Моя свекровь задает модные тренды»

Сначала залюбовалась юбкой, а потом как увидела обувь! © IncrediblePlatypus / Reddit

Стоит только надеть винтажное платье — и вы королева вечера

Кстати, если сделать юбку более пышной, получится вылитое платье Мэрилин Монро из фильма «Зуд седьмого года». © mylifewillchange / Reddit

Идеальное летнее платье