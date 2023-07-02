18 ярких доказательств того, что на крутые наряды не обязательно спускать ползарплаты

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Несмотря на то, что сегодня в магазинах можно купить практически любую одежду, по-настоящему уникальных вещей там не найти. Модникам, которые хотят выглядеть неповторимо, приходится осваивать шитье или вязание. В нарядах, созданных своими руками, всегда есть особая изюминка.

«Я сама сшила платье на выпускной. Как вам?»

«Жена связала мне носочки с акулой. Я понятия не имел, что она так умеет»

«Сшила платье из 12 рваных джинсов и одного комбинезона»

«Соединила в этом наряде моду 1950-х и гламур»

Никогда не думала, что «шкурка леопарда» может так шикарно смотреться. © tytomasked / Reddit

«Я вдохновилась стилем Кейт Миддлтон, когда создавала это пальто»

«Я взяла старую футболку моего папы и сделала из нее платье с открытыми плечами»

«Кардиган связан для меня свекровью. Это моя самая любимая и элитная вещь в гардеробе»

«Летний костюм в стиле 50-х уже выгулян мною на пикник»

«Моя кофта для беременных пригодится и после родов: в ней удобно кормить»

«Сшила доченьке тренч из мембранной ткани»



«Сшила наряды для подружек невесты на моей свадьбы. Платья сделаны из старинных кружевных скатертей, которые я покрасила в различные оттенки серого»

«Связала себе платье. Оно очень легкое, мягкое и теплое»

«Свадебное платье я сшила сама из старинных кружевных штор с использованием аппликаций из венецианского кружева»

«В оверсайз-свитерах я могу быть одновременно и в тренде, и в комфорте!»

«Я взяла старый пододеяльник, прикольную выкройку и сшила пляжный костюм»

В пледе с капюшоном, созданным своими руками, можно и дома книжку почитать, и по улице пройтись не стыдно

«Сшила платье от плохого настроения. Повышенное внимание со стороны мужчин и подруг гарантировано!»

«Я сшила рубашку из старой скатерти, которую купила за копейки в комиссионке»

«Увидела в журнале красное вязаное пальто, влюбилась в него и связала себе что-то похожее»

«Я купила 10 метров голубого шифона и сшила платье Дейенерис из „Игры престолов“. Выкройки не было, но меня это не остановило»