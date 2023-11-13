18 ярких отзывов в интернете, после которых напрочь забудешь, что хотел купить

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Когда мы собираемся что-то купить по интернету, то обычно сначала читаем отзывы. Ведь благодаря именно им можно сделать вывод, соответствует ли товар описанию и фотографиями производителя. И нередко среди этих отзывов попадаются такие шедевры, которые поднимают настроение на весь день.

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