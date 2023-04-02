18 заботливых родителей, которые пойдут на все — лишь бы накормить свое чадо
Правда жизни многих родителей: накормить привередливое дитя — это задача со звездочкой. Не хочу, не буду — и все тут. Тогда опытные мамы и папы подключают своего главного помощника на кухне — фантазию. Мы посмотрели, какие блюда получаются у мудрых выдумщиков, и кое-что взяли на заметку, ведь тоже мечтаем о пустых детских тарелках.
«Дочь попросила на ужин хот-дог. Я приготовила. Потом она потребовала добавить сладкую посыпку. Решила не спорить, потому что хот-дог уже оказался от души полит сиропом»
«Приготовила печенье в виде пиццы „Красти Краб“ на день рождения сына»
«Печенье и сок для сына. Самой нравится, как вышло»
«На день рождения дочка попросила торт в форме Пикачу. Я старалась»
«Эти чизбургер и картошка фри — первые в жизни моего годовалого сынишки»
Красиво подать вареное яйцо сыну — почему бы нет?
Яблочная птичка для детей
«Сын заболел, я решил побаловать его домашней пиццей с чесноком, пеперони и сыром пармезан. Достойно?»
- Почему твой сын — он, а не я? Пап? © Homeless_Alex / Reddit
«Сын — фанат фильма „Парк юрского периода“. На день рождения он получил такой десерт»
Тортик для дочки
«Единственный вариант приготовления яиц, который устраивает моего четырехлетку: „чашки“ из ветчины, яйца, чеддер, соль, перец, петрушка. Легко и быстро. Ест это все выходные»
«Торт на день рождения моих близняшек. Одна из них любит лам, другая — фламинго»
«Мой племянник ест спагетти только со сметаной и кетчупом. Что ж»
«Праздничный торт для моего 2-летнего племянника»
«В детстве брат обожал хот-доги. Сейчас он взрослый, и вот что он выдал для своей семьи на Рождество»
«4-летняя дочь мечтала о тортике с единорогом. Жена постаралась»
«Впервые позволила сыну самому решить, что он будет на ужин»
«Дочь захотела хот-дог. Потом она попросила порезать сосиску. Дальше она передумала есть этот хот-дог. Занавес»
Ниже вы найдете подборки блюд, которые пользователи сети приготовили для своих близких. Уровень теплоты и добра зашкаливает:
- 17 родителей, которые так оформляют блюда, что даже самый вредный нехочуха съест все и тарелку оближет
- Мама готовит настолько очаровательные блюда, что съесть их было бы преступлением
- 20+ изумительных тортов, на которые сложно смотреть без детского восторга
- 19 человек приготовили такие крутые торты и пироги, что сам Гордон Рамзи не нашел бы, к чему придраться
- 18 человек приготовили еду для своих близких, и даже от их фотографий исходит невероятное тепло
Фото на превью ProofDelay3773 / Reddit
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