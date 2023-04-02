18 заботливых родителей, которые пойдут на все — лишь бы накормить свое чадо

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Правда жизни многих родителей: накормить привередливое дитя — это задача со звездочкой. Не хочу, не буду — и все тут. Тогда опытные мамы и папы подключают своего главного помощника на кухне — фантазию. Мы посмотрели, какие блюда получаются у мудрых выдумщиков, и кое-что взяли на заметку, ведь тоже мечтаем о пустых детских тарелках.

«Дочь попросила на ужин хот-дог. Я приготовила. Потом она потребовала добавить сладкую посыпку. Решила не спорить, потому что хот-дог уже оказался от души полит сиропом»

«Приготовила печенье в виде пиццы „Красти Краб“ на день рождения сына»

«Печенье и сок для сына. Самой нравится, как вышло»

«На день рождения дочка попросила торт в форме Пикачу. Я старалась»

«Эти чизбургер и картошка фри — первые в жизни моего годовалого сынишки»

Красиво подать вареное яйцо сыну — почему бы нет?

Яблочная птичка для детей

«Сын заболел, я решил побаловать его домашней пиццей с чесноком, пеперони и сыром пармезан. Достойно?»

Почему твой сын — он, а не я? Пап? © Homeless_Alex / Reddit

«Сын — фанат фильма „Парк юрского периода“. На день рождения он получил такой десерт»

Тортик для дочки

«Единственный вариант приготовления яиц, который устраивает моего четырехлетку: „чашки“ из ветчины, яйца, чеддер, соль, перец, петрушка. Легко и быстро. Ест это все выходные»

«Торт на день рождения моих близняшек. Одна из них любит лам, другая — фламинго»

«Мой племянник ест спагетти только со сметаной и кетчупом. Что ж»

«Праздничный торт для моего 2-летнего племянника»

«В детстве брат обожал хот-доги. Сейчас он взрослый, и вот что он выдал для своей семьи на Рождество»

«4-летняя дочь мечтала о тортике с единорогом. Жена постаралась»

«Впервые позволила сыну самому решить, что он будет на ужин»