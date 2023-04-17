18 загадочных штук, чье назначение так сразу и не угадаешь

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Иногда в быту нам попадаются такие вещички, какие мы раньше ни разу не встречали. А их предназначение и вовсе остается тайной за семью печатями. Но, к счастью, есть всезнающие интернет-пользователи, которые всегда готовы подсказать верный ответ.

«Сынишка нашел на полу, и я понятия не имею, что это. Жена тоже клянется, что в глаза эту штуку не видела раньше»

Ой, не могу! У меня такой же в кухонном ящике. Первый раз, когда я его достала, тоже не сразу въехала, что это. Это же держатель для складных мерных стаканчиков. Они надеваются на него. © Unknown author / Reddit

«Что это за мини-столик с конусом?»

О, я творила настоящее волшебство с этой штукой! Правда, руки от нее болели ужасно. С ее помощью я делала вафельные рожки для мороженого. © Ravioverlord / Reddit

«Нашла эти крошечные коричневые крупинки поверх наматрасника, прямо под подушкой мужа. Умоляю, не говорите, что это чьи-то яйца!»

Похоже на наполнитель из пены, он просачивается сквозь ткань, а затем скатывается в шарики. © Cristinky420 / Reddit

«Никак не пойму, для чего эта чашка? У нее на дне тоже есть маленькое отверстие»

Похоже на проращиватель для луковичных растений. © Tossing_Goblets / Reddit

«Сняли дом, а в подвале нашли веревки с какими-то пластиковыми зажимами. Для чего они?»

Похоже на держатели для бейсболок, у меня есть похожие. © snickerdoodle79 / Reddit



«Нашел на пляже пластиковое кольцо с 3 острыми металлическими „когтями“»

Это «коготь», помогающий вытягивать рыболовные сети. © Mackin-N-Cheese / Reddit

«Что это за странная розетка в форме снежинки в новом доме моих друзей?»

Это для прокладки проводов через стену, где-то должен быть соответствующий провод. © Tomb2172 / Reddit

«Нашла эту безделушку в коробке с драгоценностями. Диск скользит вверх и вниз по цепи»

Это старинная цепочка для женских часов. © Flamebrush / Reddit

«Деревянные слоны с продетым через них стержнем. Стержень выдвигается, а слоны снимаются»

«Уехали с женой в отпуск на неделю. За детьми присматривала теща. А когда вернулись, нашли эту загадочную деталь в холодильнике. Теща не сознается»

Это маленькая ручка, которая запирает / отпирает металлические прутья, разделяющие средний ящик. Вероятно, решетку слишком сильно крутили или перемещали, не разблокировав ручку. © rinky79 / Reddit

Я бы не стал винить тещу. У меня тоже есть недорогой холодильник. И из него периодически вываливаются пластиковые детали. © ItBurnsLikeFireDoc / Reddit

«Что это за кирпичная конструкция в лесу рядом с моим домом?»

Это старый указатель с названием района или местности. Обычно устанавливается застройщиками. © DOUCYIMD1 / Reddit

«Странный стеклянный предмет. Полый, имеет сквозное отверстие, так что это не ваза»

Это подсвечник. У меня было 2 таких. © elwood_911 / Reddit

«Теннисная ракетка с крючком сзади, на длинной цепочке с шариком на конце»

Это используется для измерения высоты сетки в теннисе. Крюк цепляют на верхнюю часть сетки, и сетка опускается до тех пор, пока шарик не коснется травы. © Tricky_Extreme5862 / Reddit

«Стеклянные штуковины с декоративным цветочным узором. По 600 г каждая»

Они похожи на подставки под ножки пианино, защищающие от повреждения пола. © aloquix / Reddit

«Что это за деревянные / пластиковые доски перед дверями? Фото сделано в маленьком испанском городке»

Защита, чтобы собаки не мочились на дверь. © jojo-11361 / Reddit

Собачникам рекомендуется использовать воду из выставленной бутылки, если казус все-таки случился. Помогает поддерживать чистоту на улице и уменьшает запахи. © tintinomalley / Reddit

«Металлический держатель в виде ракеты»

Это стойка для барных инструментов. © littleheaterlulu / Reddit

«Уже не в первый раз встречаю подобную выпуклость на дне бутылки с лосьоном. Для чего она?»

Это для того, чтобы в процессе производства конвейер мог перевернуть бутылку для нанесения маркировки. © Eastern-East1476 / Reddit

«В общежитии моего колледжа таких ниш по несколько на этаже. Здание построено в 1969 году»