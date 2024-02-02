18 занимательных фото для тех, у кого до сих пор не отключился режим почемучки
Иногда совсем не обязательно включать образовательную программу, чтобы увидеть какие-нибудь диковинные явления. Любопытные вещи поджидают нас в обыденной жизни, главное — не забывать обращать на них внимание. А то можно так и не заметить загадочные ледяные шары на озере или же не увидеть законы оптики и чудеса генетики в действии.
«Сварила куриный бульон, а на нем появились такие узоры»
- Так это же конвективные ячейки. Такое явление описывает гидродинамика. © nightkiteflight / Reddit
«Наткнулся на домашние соленья, сделанные более 18 лет назад. И вот как они теперь выглядят»
«Кажется, я догадываюсь, почему наше растение погибло. Просто ему было мало места в горшке»
«Купил подержанную рамку и заметил, что старое фото частично отпечаталось на ней»
«Мой термометр, так сказать, достиг дна. Фактическая температура сейчас −44 градуса»
«Соседу приспичило установить обогреватели под общественным тротуаром»
«Моя девушка не чистила фильтр сушилки целых 6 месяцев»
Лед на берегу озера превратился в тысячи шариков
«У меня за ночь позеленела полка в посудомойке»
- Скорее всего, на посуде были остатки куркумы, она и окрасила полочку в зеленый. © TheDailySpank / Reddit
«А вот как моя посудомойка уменьшила бутылку для воды»
«Вот он, наглядный пример того, как работает ламинарное течение. Сфоткала сестру в тот момент, когда она выныривала из воды»
«Снег во дворе растаял, но мои следы остались»
Несвежие шоколадные капли в сравнении со свежими
От разных линз и отражение разное
«Оставил мокрую записку на кварцевой столешнице. Вообще не ожидал, что случится это: записка просто впечаталась в нее»
«Мы с женой темноволосые, а наши дети рыжие»
- Я вижу рыжие веснушки у вас на руках. Несмотря на цвет волос, очевидно то, что у вас есть «рыжая» ДНК. © Basic-Lee-No / Reddit
«Моя старая медная кастрюля стала почти полностью серебряной после нагревания в духовке»
Огурец случайно попал в посудомойку, и вот что с ним стало
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Фото на превью supermariozelda / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 занимательных фото для тех, у кого до сих пор не отключился режим почемучки
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