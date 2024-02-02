18 занимательных фото для тех, у кого до сих пор не отключился режим почемучки

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Иногда совсем не обязательно включать образовательную программу, чтобы увидеть какие-нибудь диковинные явления. Любопытные вещи поджидают нас в обыденной жизни, главное — не забывать обращать на них внимание. А то можно так и не заметить загадочные ледяные шары на озере или же не увидеть законы оптики и чудеса генетики в действии.

«Сварила куриный бульон, а на нем появились такие узоры»

Так это же конвективные ячейки. Такое явление описывает гидродинамика. © nightkiteflight / Reddit

«Наткнулся на домашние соленья, сделанные более 18 лет назад. И вот как они теперь выглядят»

«Кажется, я догадываюсь, почему наше растение погибло. Просто ему было мало места в горшке»

«Купил подержанную рамку и заметил, что старое фото частично отпечаталось на ней»

«Мой термометр, так сказать, достиг дна. Фактическая температура сейчас −44 градуса»

«Соседу приспичило установить обогреватели под общественным тротуаром»

«Моя девушка не чистила фильтр сушилки целых 6 месяцев»

Лед на берегу озера превратился в тысячи шариков

«У меня за ночь позеленела полка в посудомойке»

Скорее всего, на посуде были остатки куркумы, она и окрасила полочку в зеленый. © TheDailySpank / Reddit

«А вот как моя посудомойка уменьшила бутылку для воды»

«Вот он, наглядный пример того, как работает ламинарное течение. Сфоткала сестру в тот момент, когда она выныривала из воды»

«Снег во дворе растаял, но мои следы остались»

Несвежие шоколадные капли в сравнении со свежими

От разных линз и отражение разное

«Оставил мокрую записку на кварцевой столешнице. Вообще не ожидал, что случится это: записка просто впечаталась в нее»

«Мы с женой темноволосые, а наши дети рыжие»

Я вижу рыжие веснушки у вас на руках. Несмотря на цвет волос, очевидно то, что у вас есть «рыжая» ДНК. © Basic-Lee-No / Reddit

«Моя старая медная кастрюля стала почти полностью серебряной после нагревания в духовке»

Огурец случайно попал в посудомойку, и вот что с ним стало