18 завсегдатаев барахолок, чей нюх на уникальные вещи просто бесподобен
Часто на блошиных рынках и в секонд-хендах можно наткнуться на эксклюзивные вещи с богатой историей. Особенно приятно, когда стоят они всего ничего. А некоторые занятные безделушки и вовсе можно получить даром, главное — знать, где искать.
«Отдала $ 40 за этот невероятный винтажный корсет Christian Dior»
- Идеальное состояние! Должно быть, он так ни разу и не снимался с вешалки. © Persimmon5828 / Reddit
«Наткнулась на маленькую винтажную лавочку и примерила платье своей мечты»
- Святые угодники! Да ты просто юная Мерил Стрип! © orangepaisley / Reddit
«Откопала гигантскую голову Щелкунчика и оставила эту штуковину в ванной. Жду не дождусь, когда муженек пойдет ночью в туалет»
«А следующей, кого я разыграю, будет его бывшая».
«Купил старое зеркало. Мне понравилась патина на нем, и я решил разобрать раму. Внутри неожиданно обнаружил семейную фотографию 1871 года»
«Покрывало было сложено и вывернуто наизнанку. Я ахнула, когда развернула его!»
«Купила этот браслет на распродаже за $ 15. Отнесла к ювелиру, а он сказал, что это 14-каратное золото и что бриллианты настоящие. Украшение стоит минимум $ 500»
«Да я просто примерю их в шутку», — сказала я мужу. Я соврала"
«Меня продинамили на свидании, поэтому я пошла в магазин и купила вот эту прелесть»
«Когда кассир спросил меня, что это такое я покупаю, я пробормотала, что это для приготовления кофе, и убежала»
«А ведь это кофеварка La Pavoni Europiccola, которая обычно стоит $ 1 200. Я же урвала ее за $ 6,5!»
«Нашла сегодня эту прелесть. Я уже несколько лет не покупала себе ничего из одежды и обуви»
«До сих пор улыбаюсь своей покупке»
«Приобрела эту классную стеклянную витрину за $ 4»
«Не знаю, что я положу в эти банки, но я в них просто влюблена»
«Нашла диван своей мечты за $ 50»
«Смотрите, какую красоту откопала моя мама в местном магазине. Кажется, это называется «стул для сплетен»
«Приобрела эту прелесть за $ 4,5. Какой же чудесный набор, не могу!»
«Купила запечатанную старинную баночку из-под ирисок. Открыла, а внутри меня ждал сюрприз: стеклянные шарики XIX века и два современных»
«Купила старомодные хрустальные бокалы от Tiffany. Меньше чем доллар за штуку»
В секонд-хендах сегодня отовариваются и обычные люди, и голливудские знаменитости. Главное — не прозевать счастливый момент и ухватить удачу за хвост. К тому же в нашу эпоху сверхпотребления нельзя не радоваться тому, что многие предметы получают шанс на вторую жизнь. При этом порой вещи с барахолки скрывают самые разные сюрпризы, в том числе и неприятные.
Фото на превью Riflemaiden1992 / Reddit
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