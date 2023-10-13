18 завсегдатаев барахолок, чей нюх на уникальные вещи просто бесподобен

Часто на блошиных рынках и в секонд-хендах можно наткнуться на эксклюзивные вещи с богатой историей. Особенно приятно, когда стоят они всего ничего. А некоторые занятные безделушки и вовсе можно получить даром, главное — знать, где искать.

«Отдала $ 40 за этот невероятный винтажный корсет Christian Dior»

Идеальное состояние! Должно быть, он так ни разу и не снимался с вешалки. © Persimmon5828 / Reddit

«Наткнулась на маленькую винтажную лавочку и примерила платье своей мечты»

Святые угодники! Да ты просто юная Мерил Стрип! © orangepaisley / Reddit

«Откопала гигантскую голову Щелкунчика и оставила эту штуковину в ванной. Жду не дождусь, когда муженек пойдет ночью в туалет»

«А следующей, кого я разыграю, будет его бывшая».

«Купил старое зеркало. Мне понравилась патина на нем, и я решил разобрать раму. Внутри неожиданно обнаружил семейную фотографию 1871 года»

«Покрывало было сложено и вывернуто наизнанку. Я ахнула, когда развернула его!»

«Купила этот браслет на распродаже за $ 15. Отнесла к ювелиру, а он сказал, что это 14-каратное золото и что бриллианты настоящие. Украшение стоит минимум $ 500»

«Да я просто примерю их в шутку», — сказала я мужу. Я соврала"

«Меня продинамили на свидании, поэтому я пошла в магазин и купила вот эту прелесть»

«Когда кассир спросил меня, что это такое я покупаю, я пробормотала, что это для приготовления кофе, и убежала»

«А ведь это кофеварка La Pavoni Europiccola, которая обычно стоит $ 1 200. Я же урвала ее за $ 6,5!»

«Нашла сегодня эту прелесть. Я уже несколько лет не покупала себе ничего из одежды и обуви»

«До сих пор улыбаюсь своей покупке»

«Приобрела эту классную стеклянную витрину за $ 4»

«Не знаю, что я положу в эти банки, но я в них просто влюблена»

«Нашла диван своей мечты за $ 50»

«Смотрите, какую красоту откопала моя мама в местном магазине. Кажется, это называется «стул для сплетен»

«Приобрела эту прелесть за $ 4,5. Какой же чудесный набор, не могу!»

«Купила запечатанную старинную баночку из-под ирисок. Открыла, а внутри меня ждал сюрприз: стеклянные шарики XIX века и два современных»

«Купила старомодные хрустальные бокалы от Tiffany. Меньше чем доллар за штуку»