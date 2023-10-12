18+ завсегдатаев барахолок, которых фортуна точно записала в свои любимчики

Есть люди, у которых на всякие редкости нюх как у собаки и глаз как у орла. Они без труда выуживают настоящие сокровища из гор хлама на блошиных рынках, гаражных распродажах и в секонд-хендах. Именно о таких талантах мы сегодня расскажем. А в качестве бонуса приготовили доказательства того, что иногда реальная история удачной покупки может выглядеть как остросюжетный фильм на стриминговом сервисе.

«Заплатила за эту винтажную сумку больше, чем хотелось бы, но просто не смогла расстаться с ней»

«Купил этот золотой кулон на цепочке за $ 20. Видимо, продавцы проглядели крошечную печать с пробой»

«Цены на эту штуку не было, поэтому я просто отнес ее на кассу. Парень сказал: „$ 19,99“. Правда в том, что в таком состоянии проигрыватель стоит около $ 750–1 000»

«Купил в комиссионном магазине золотое кольцо с аметистом и 4 маленькими бриллиантами»

«Приобрела этот огромный ковер ручной работы всего за $ 65!»

«Наконец-то нашла подвеску из 14-каратного золота за $ 2»

Ух ты! Прочитал в интернете, что одна монета в среднем стоит $ 589. Вот это находка! © justabill71 / Reddit



«Абсолютно новая винтажная лыжная куртка 1988 года, со всеми бирками»

«Золотой медальон поздней Викторианской эпохи с бриллиантом европейской огранки»

«Ювелирная музыкальная шкатулка 1970-х годов. Колибри машет крыльями!»

«Купила это дорогущее платье буквально за гроши!»

«Искала себе небольшую черную сумку через плечо, эта подошла. Вернувшись домой, обнаружила внутри бирку Launer. Приятно удивлена»

«Я коллекционирую винтажные серьги-клипсы. Сегодня я пошла в комиссионный магазин и купила их все»

«Винтажная латунная лампа-лилия в стиле Tiffany»

«Медальон из золота в викторианском стиле с синей эмалью»

«Нашел эти запонки из золота всего за $ 2!»

«У меня довольно много французского хрусталя. Качество потрясающее. Розничная цена таких — примерно $ 275 за бокал. А эти мне обошлись в $ 22!»

«Взял в руки эти часы ар-деко из белого золота, и оказалось, что они все еще идут!»

«Не смогла устоять перед кожаной сумкой итальянского производства»

«Купила траурную брошь из волос в викторианском стиле. Заплатила меньше доллара»

Бонус № 1

Купила в комиссионке старую шкатулку. Прошло несколько лет. Я в разводе, на руках трое детей. Денег — кот наплакал. В надежде что-то продать села разбирать свою бижутерию и внезапно нащупала в шкатулке потайной отсек. Тогда это перевернуло мою жизнь, ведь в нем было спрятано $ 400! © thedreadedaw / Reddit



Бонус № 2

Купила великолепные розовые портьеры. А в них оказался завернут мешочек с $ 5 тыс. Я тут же дала объявление в газеты, и несколько месяцев спустя бывшая владелица портьер нашлась. В благодарность она прислала мне $ 1 тыс. А через пару лет я узнала, что эта женщина умерла и в завещании указано мое имя. Я унаследовала $ 5 тыс.! © Justme543210 / Reddit