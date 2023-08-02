18 жарких иллюстраций на тему «Лето, что ж ты делаешь, прекрати»

В мечтах о лете мы представляем ласковое солнышко и теплое море, но реальность бывает немного иной: палящий зной на улице и духота в транспорте. У природы нет плохой погоды, но она не прочь испытать нас на прочность: когда столбик термометра хотя бы несколько дней показывает 30 °C, приходится нелегко. Но в этом есть и свои радости: например, холодная окрошка и возможность сделать нетривиальные фото. Вот самые яркие из них.

«Мои друзья в первый раз в наших жарких краях. Очевидно, они воспользовались кремом для защиты от солнца впервые в жизни»

Ох как жаль этого парня слева! Ему придется туго в ближайшее время. © Formaldehyd3 / Reddit

Жарко так, что даже свечи не выдерживают

«Спасаемся от жары. Удалось найти временное решение хотя бы для кота: накрываем его влажным прохладным полотенцем (потом кот на нем просто лежит)»

«Моя сестра провела целый день на солнце в рваных джинсах. Вы только посмотрите на ее ноги!»

«В 33 °C мой завтрак, обед и ужин выглядит одинаково. Одинаково хорошо»

В Новосибирске есть «памятник жаре». Вам не показалось: в Новосибирске!

«Работаю на мусоровозе. Вот как выглядит мой профессиональный загар, когда я снимаю перчатки»

«Шел мимо мусорки, гляжу: вентилятор стоит. Дома вентилятора не было, в магазинах разобрали. Думаю, заберу, гляну, что с ним. Втыкаю в розетку — работает!»

Под телом охлаждающий коврик, в бутылке лед. Кайф

«В моем городе сегодня было 45 °C. Вот что случилось с ручкой, которую я оставил на приборной панели в машине»

«Так моя невеста намазала мне спину кремом от солнца»

«Держатель телефона на лобовом стекле моей машины не выдержал жары»

Но в общественном транспорте ситуация совсем не лучше

«Аномальная жара. Сдаются даже самые стойкие»

«Мой кондиционер взорвался во время рекордной жары»

«Коту жарко. Попьет, поест и обратно в таз»

«Этот бедный термометр не рассчитан на такую высокую температуру. Жизнь в Лас-Вегасе как она есть»

«7 литров окрошки на один вечер. Рай»

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Для создания этого материала был использован источник: kenaz / Pikabu