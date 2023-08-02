18 жарких иллюстраций на тему «Лето, что ж ты делаешь, прекрати»
В мечтах о лете мы представляем ласковое солнышко и теплое море, но реальность бывает немного иной: палящий зной на улице и духота в транспорте. У природы нет плохой погоды, но она не прочь испытать нас на прочность: когда столбик термометра хотя бы несколько дней показывает 30 °C, приходится нелегко. Но в этом есть и свои радости: например, холодная окрошка и возможность сделать нетривиальные фото. Вот самые яркие из них.
«Мои друзья в первый раз в наших жарких краях. Очевидно, они воспользовались кремом для защиты от солнца впервые в жизни»
- Ох как жаль этого парня слева! Ему придется туго в ближайшее время. © Formaldehyd3 / Reddit
Жарко так, что даже свечи не выдерживают
«Спасаемся от жары. Удалось найти временное решение хотя бы для кота: накрываем его влажным прохладным полотенцем (потом кот на нем просто лежит)»
«Моя сестра провела целый день на солнце в рваных джинсах. Вы только посмотрите на ее ноги!»
«В 33 °C мой завтрак, обед и ужин выглядит одинаково. Одинаково хорошо»
В Новосибирске есть «памятник жаре». Вам не показалось: в Новосибирске!
«Работаю на мусоровозе. Вот как выглядит мой профессиональный загар, когда я снимаю перчатки»
«Шел мимо мусорки, гляжу: вентилятор стоит. Дома вентилятора не было, в магазинах разобрали. Думаю, заберу, гляну, что с ним. Втыкаю в розетку — работает!»
Под телом охлаждающий коврик, в бутылке лед. Кайф
«В моем городе сегодня было 45 °C. Вот что случилось с ручкой, которую я оставил на приборной панели в машине»
«Так моя невеста намазала мне спину кремом от солнца»
- Отменяй свадьбу. © questionable2 / Reddit
«Держатель телефона на лобовом стекле моей машины не выдержал жары»
Но в общественном транспорте ситуация совсем не лучше
«Аномальная жара. Сдаются даже самые стойкие»
«Мой кондиционер взорвался во время рекордной жары»
«Коту жарко. Попьет, поест и обратно в таз»
«Этот бедный термометр не рассчитан на такую высокую температуру. Жизнь в Лас-Вегасе как она есть»
«7 литров окрошки на один вечер. Рай»
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Для создания этого материала был использован источник: kenaz / Pikabu
Несмотря на все проблемы, которые приносит лето, мы все-таки обожаем его и хотим, чтобы оно подольше не заканчивалось, правда?
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