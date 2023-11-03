18 женщин, чей юмор освещает особым светом всех вокруг них
Некоторые женщины просто не могут молчать, когда вокруг происходит какая-то чепуха. И им есть чем поделится с другими: они расскажут курьезную историю про свой провал, остроумно прокомментируют чужие ошибки. Или просто дадут повод от души посмеяться над чем угодно.
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А у этих женщин, кажется, ирония прокачана на максимальный уровень. И они раскидываются остроумными наблюдениями направо и налево.
AdMe/Народное творчество/18 женщин, чей юмор освещает особым светом всех вокруг них
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