18 доказательств того, что дети любимого мужчины от первого брака как коробочка с сюрпризом — никогда не знаешь, чем все обернется

Частенько можно услышать стереотипы о разведенных женщинах с детьми. А что насчет мужчин? Ведь у многих из них также остаются дети от предыдущих отношений. Героини нашей подборки без прикрас рассказали, каково это — быть мачехой.

А в конце статьи будет бонус — история о том, как падчерица сначала не принимала новую женщину отца, а потом все-таки полюбила.