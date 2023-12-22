18 доказательств того, что дети любимого мужчины от первого брака как коробочка с сюрпризом — никогда не знаешь, чем все обернется
Частенько можно услышать стереотипы о разведенных женщинах с детьми. А что насчет мужчин? Ведь у многих из них также остаются дети от предыдущих отношений. Героини нашей подборки без прикрас рассказали, каково это — быть мачехой.
А в конце статьи будет бонус — история о том, как падчерица сначала не принимала новую женщину отца, а потом все-таки полюбила.
- Мы уже два года женаты. У мужа есть подросток-сын и младшая дочь. Его бывшая жена подала на развод, он оставил им большую квартиру, платит алименты. Сам взял в ипотеку однушку. Сразу после развода его бывшая жена принялась «налаживать» свою личную жизнь, поэтому регулярно отправляет детей к нам. Мальчик невоспитанный, не убирает за собой. Еще одна проблема — финансы. Несмотря на то, что муж платит алименты, дети постоянно сверху что-то просят, мол, их мама сказала, что у папы много денег. А у нас ипотека и кредиты. Приходишь домой, а там еще и все эти проблемы. А еще его дочь постоянно ноет: «Папа, мне не нравится, что тут живет эта твоя подружка».
Кажется, дело движется к разводу. © ТЫЖЕЗАМУЖЕМ / VK
- Была в ситуации, когда у мужа был ребенок от первого брака, а у меня свой. Оба сына погодки. Той семье постоянно что-то надо. Мой сын работает, а тот в школу и из школы на такси разъезжает, репетиторы к нему на дом ходят. Выкачали из нашей семьи все что можно, в минус мы ушли, по итогу кончилось трагедией. © Ssoonn99 / Pikabu
- Недавно прошлое мужа постучалось в нашу дверь. Мы женаты два года, у него есть 16-летняя дочь от предыдущего брака. Я хорошо отношусь к ней, она периодически у нас ночует. Но тут объявилась еще одна внебрачная дочь. Ей 11, я не против общения была. А теперь, спустя месяц общения, муж уже готов и финансы в нее вкладывать и видеться со своей «новой» дочкой, а еще хочет, чтобы та вообще была частью нашей жизни! Мы стали ругаться, у нас общих детей нет. © Подслушано / VK
- Я была вдовой, есть сын. С бойфрендом встретились почти сразу после его развода, 11 лет было его дочери и 13 моему сыну. Бывшая жена от него ушла. Предупредил он меня на берегу: мои дети всегда будут на первом месте. Отношения с его детьми были изначально неплохими. Он с моим сыном тоже дружил. А потом его 18-летняя дочь решила жить с папой: ее перестал устраивать новый мамин муж. Я собственноручно красила ее комнату, мой сын устанавливал розетки, кровать вместе с бойфрендом собирали. Ну и все, в общем. Потом девочку перестала устраивать я. Поговорили с уже бывшим, он снова озвучил свою установку, которую продвигал 7 лет назад: мои дети для меня всегда будут на первом месте. © Vrijdagavond / Pikabu
- Год назад в мою жизнь вошел один мужчина. С самого начала он откровенно признался, что у него есть ребенок и он в разводе уже год. Бывшая ни разу не звонила ему и не писала. Он общался с ребенком, платил адекватные алименты и дарил вещи и игрушки для малышки. Все было замечательно, пока он не представил меня своей маме. Так его бывшая жена и прознала, что появилась новая женщина в его жизни. Это стало настоящим кошмаром. Она звонила каждый вечер, день и ночь. Потом вообще запретила ему видеть ребенка на выходных, только потому что «эта женщина» живет там. А ведь я ничего плохого не сделала. Он находится между двумя огнями, любит своего ребенка и меня. Понятия не имею, что делать. © ТЫЖЕЗАМУЖЕМ / VK
- Дочь мужа от первого брака младше меня всего на восемь лет, но она обращается ко мне за советами, которые можно спрашивать только у мамы, рассказывает все свои секреты. Это так приятно, что тебе еще нет и тридцати лет, а у тебя уже взрослая дочь-красавица растет! И похоже, я переживаю за нее и забочусь больше, чем ее родные родители. © Подслушано / VK
- Во всех фильмах мачехи и новые жены отцов — последние стервы, которые ненавидят детей-ангелочков своих мужей. Только в реальности это не совсем так. Ребенок мужа с виду — милейшее создание, но на деле это до ужаса избалованная девочка, которая всегда хочет получать то, что пожелает, иначе истерика часами. Кричит отцу, как меня ненавидит. А так да, именно я стерва, которая ненавидит ребенка-ангела. © Подслушано / VK
- 5 лет назад я повстречала мужчину. Маме он моей понравился, что огромная редкость. Но только все равно она меня отговаривала выходить за него замуж, потому что у него есть двое детей от первого брака. Пока мы встречались, я не ощущала никакую тяготу от детей. Но когда поженились, я поняла, почему мама меня отговаривала. Мы с супругом почти не видимся, работаем посменно, бывает и по 2 дня можем не видеть друг друга. А выходные он проводит с детьми. Отпуск тоже с ними. И вообще, я хочу нашего общего ребенка, но муж говорит, что пока ему это не нужно, хочет поднять на ноги своих детей, а на троих его не хватит. © Рабочие истории / VK
- У моего папы есть еще одна дочь от другого брака. Настоящая мать бросила ее еще с малых лет. Папа забрал к себе и сам ее воспитывал. И вот однажды они прогуливались в парке, где моя мама торговала сахарной ватой. Там они и встретились, разговорились, начали встречаться. Недавно я решила узнать у мамы, было ли ей трудно принять то, что у папы уже была дочь. И та ответила: «Любимая, я так влюбилась, что даже если у него было бы десять дочерей, я все равно была бы с ним». Мама заботилась о том ребенке так, будто она наша кровная сестра. И когда я родилась, не было различия между нами. Мама одинаково дарила свою любовь и заботу всем нам. © ТЫЖЕЗАМУЖЕМ / VK
- Мой мужчина был женат, есть 8-летний сын. Я сама была замужем, и у меня трехлетка. Лично я еще не знакома с сыном своего партнера, так как он живет в другом городе. В ближайшее время мужчина заберет своего сына к себе на пару недель, а в эти дни у него еще и день рождения. Я знаю, что мальчишка копит деньги на свою мечту. Хочу дать ему в подарок денег через отца. Когда-нибудь настанет момент, когда я лично познакомлюсь с ним. Но подруги отговаривают от этой затеи. Они говорят, что я глупая и зачем мне вкладывать деньги в сына другого человека. © ТЫЖЕЗАМУЖЕМ / VK
- Я вышла замуж в 19 лет. У мужа осталась дочь от предыдущего брака, которой на тот момент было 3 года. Через 6 лет любимый погиб в авиакатастрофе. Помню, как тогда слушала многочисленные соболезнования родственников и знакомых, которые сочувствовали мне, что, мол, я такая молодая, да еще и с чужим ребенком осталась. Вот эти слова было слышать больнее всего. Сейчас мне 30, моей доченьке 14 лет. И пусть только кто-то попробует сказать, что это не мой ребенок! И пусть это не я ее родила, но это я ее воспитала. Она моя. © Подслушано / VK
- У супруга есть сын от первого брака, ему 15, так вот, он тот самый избалованный папиными деньгами мальчик. То ему модный телефон подавай, то гироскутер самый крутой, то электросамокат. Я понимаю, что это ребенок и его нужно баловать подарками, но там запросы прям нормальные. Помимо всяких ништяков, муж каждый месяц дает бывшей большую сумму денег. Супруг предлагает сыну работу в своей компании, мол, когда исполнится 17-18, приходи работать на простую должность, научишься чему-то, а будешь стараться, пойдешь на повышение. Но ему это неинтересно, он только посмеивается в ответ. Я так понимаю, что будем мы нести эту ношу вечно. © Рабочие истории / VK
- У меня есть пасынок, воспитывала его с 9 лет. Он был «сирота при живых родителях». Жил у бабушки, его мать — в своей семье, я еле мужа уговорила забрать мальчишку. Многое мы прошли, вырос Костя отличным парнем. И вот последний звонок, прихожу в школу и вижу там родную мать Костика, которая радостно вещает всем, какого хорошего сына она воспитала. © Подслушано / VK
- Общалась на днях со знакомой, она замужем, с первой женой ее муж развелся, но там есть ребенок. Так вот, моя знакомая запретила общаться мужу с его ребенком, а если посмеет, то их двоих детей не увидит. И да, ее муж не общается с ребенком от первого брака, хоть и живут они в одном районе. © DikajaRoza / Pikabu
- Вышла замуж за мужчину, вдовца. У него была дочь. Я не горела желанием воспитывать чужого ребенка, но пыталась полюбить. Когда той было 9, я родила свою родную дочку, меня накрыло волной любви. Со старшей были в теплых отношениях, но с моей стороны больше ничего не было. К сожалению, свою родную дочь я, видимо, избаловала, потому что она выросла наглой, требовательной, эгоистичной. С мужем мы развелись, старшая дочь жила тогда самостоятельно, мы не общались особо.
Со мной случилось несчастье, два сложных перелома. Моя родная дочь не могла нормально ухаживать, морщились, когда нужно было отвести меня в туалет или помочь помыться. А потом и вовсе съехала к парню.
И в этот момент отчаяния ко мне приехала моя старшая дочь. Без лишних слов стала жить у меня, помогала, ухаживала, поддерживала. Родная дочь звонила редко, а в конечном итоге предложила разменять нашу общую квартиру, потому что ей нужен свой угол. Сейчас я поняла, какая чудесная у меня старшая дочь, хоть и неродная по крови. © Подслушано / VK
- Воспитываю ребенка мужа. Вот только меня никто не спросил, хочу ли я этого, позвонили и сказали, мол, забирайте. Мы забрали, в итоге всю ответственность за ребенка несу я. И любая женщина понимает, что и свое чадо, и ребенка мужа воспитывать только ей, а муж работает. Я, кстати, тоже работаю по 11 часов в день, и бывает, шесть дней в неделю. Но я успеваю, я молодец. А папа просто работает. Ему некогда. © user7684586 / Pikabu
- У мужа есть дочь. Она восприняла меня в штыки. Никак я не могла к ней подступиться. Увидела в школьном чате, что дети едут на экскурсию. Всю неделю выбирала, что приготовить ей, чтобы взять с собой. С 5 утра на кухне пахала. Получилось идеально. А когда она вернулась, то я увидела, что ничего не тронуто. Я в слезы, а та мне говорит: «Мне было жалко это есть, все такое красивое. Спасибо, мама». Тут уже ревели мы вместе, но только от счастья. © Не все поймут / VK
- Когда выходила замуж, я знала и о существовании двух детей «в анамнезе», и о том, что супруг участвует в их жизни и воспитании не только алиментами. Я вполне отдавала себе отчет в том, что дети периодически будут жить у нас, что я никогда не буду на первых ролях, ведь дети — это главное для него. Ну, и развелась я с ним по итогу из-за детей, конечно. Он подарил мне на мой день рождения дешевую пироженку, параллельно рассказывая, что в выходные они с младшим сходили в парк развлечений на ползарплаты. © squirrel / ADME
Бонус. Как новая женщина отца все-таки нашла путь к сердцу неродного ребенка
- В моей истории злая не мачеха, а падчерица — я. Кого бы отец ни привел, я доводила всех. Они буквально вылетали из квартиры с криками: «У тебя ребенок — монстр!». Как-то пришла одна, тихая, но глуповатая. Настал момент, когда она и меня выбесила, я ее довела. Сижу в комнате, слышу — всхлипы прекратились. Раздается стук в дверь. Открываю, а та стоит и просит помощи, так как любит отца, но чувствует, что простовата для него. Первый человек, обратившийся ко мне, теперь эксперт в своем деле и любимый член семьи. © Подслушано / VK
Наверняка бывает сложно ужиться не со своими детьми, из-за подобных ситуаций порой портятся отношения и с партнерами. Но чаще всего в семьях возникают споры о том, как правильно воспитывать детей, и у нас даже есть целая подборка историй об этом.
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