18 женщин, к которым так неожиданно подкатили, что они аж опешили

Просто познакомиться с каким-то человеком гораздо проще, чем попытаться завязать беседу с девушкой, которая понравилась. Иногда мужские подкаты превращаются в смешные истории, которые женщины потом еще долго друг другу пересказывают.

Несмотря на то что истории знакомств иногда напоминают анекдот, подходить и знакомиться не нужно бояться. Ведь кто знает, вдруг это судьба, и спустя много лет о вашей истории любви будут снимать фильмы.