18 женщин, к которым так неожиданно подкатили, что они аж опешили
Просто познакомиться с каким-то человеком гораздо проще, чем попытаться завязать беседу с девушкой, которая понравилась. Иногда мужские подкаты превращаются в смешные истории, которые женщины потом еще долго друг другу пересказывают.
- Caмoe нeoбычнoe знaкoмcтвo co мнoй пpoизoшлo нa дняx. Eхала в мeтpo, pядoм сидел пapeнь. Hикaкиx пpизнaкoв внимaния нe пoдaвaл. Я уcнулa. Пoтoм чудoм oчуxaлacь и вышлa нa cвoeй cтaнции. Дoмa oбнapужилa пpoпaжу тeлeфонa. Bмecтo нeгo в кapмaнe былa зaпиcкa cлeдующeгo coдepжaния: «Пpивeт! Tы укpaлa мoe cepдцe, пoэтoму я укpaл твoй тeлeфoн. Пoзвoни. Oлeг». Hу пoзвoнилa. Пpaвдa, paзгoвop вeл мoй 2-x мeтpoвый peвнивый муж-шкaф, нeдaвнo пoдapивший мнe тeлeфoн. Короче, Oлeг вepнул eгo в тeчeниe 47 минут. © Сокровенные истории / VK
- Я сидела и болтала по видеосвязи со своим парнем. Неожиданно ко мне подошел молодой человек и, пытаясь завязать беседу, начал расхваливать мои ноги. Напоминаю, что я все еще разговаривала с моим возлюбленным. Но парень нагло продолжал подкатывать и позвал меня на свидание. Я уже не выдержала и сказала ему, что я вообще-то в отношениях. Он на секунду замолк, а потом говорит моему парню: «Эй, может, ты не будешь против, если я проведу время с твоей девушкой?» © leosandlattes / Reddit
- Пришла в стоматологию у дома. После встречи со мной врач сразу расплылся в улыбке. Расспрашивал про вредные привычки, о том, какой зубной пастой пользуюсь. Прошло пару минут. Сижу я в кресле, пока он что-то там осматривает, и слышу: «Никогда не видел такого красивого ротика». Я чуть слюной не поперхнулась от такого неожиданного комплимента. За час я узнала, что у меня восхитительные зубы, потрясающая десна и один ряд зубов лучше другого. Подкатами впечатлил, но номер свой я ему не дала. Зато вышла из стоматологии с полной уверенностью, что у меня голливудская улыбка. © Карамель / VK
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- Я вышла из автобуса, и в это время одновременно со мной вышел мужчина, которого я знала по работе. В руках у него были пакеты с продуктами. Путь наш лежал по одному маршруту, и вдруг он говорит: «Знаете, вы могли бы взять один из моих пакетов». Я настолько растерялась, что взяла и помогла ему донести продукты до квартиры. А он после этого попросил мой номер телефона. © MotherRainbow / Reddit
- Один раз ко мне подошел парень и изо всех сил делал вид, что он хорошо смыслит в математике. Правда, он даже не догадывался, что я сама в ней разбираюсь. Он не отходил от меня и все время твердил: «Ты и я — мы как синус и косинус». Повторил эту фразу он раз 20. © skatie*** / Twitter
- Вчера бегала по магазинам в TЦ, села передохнуть. Ко мне подходит супермилая бабуля и начинает ворковать про то, какие у меня глазки красивые, ноги длинные... А дальше я выпала в осадок. Она мне заявляет: «Там вот Олежка, мой внучок, познакомиться хочет с тобой». И реально в метрах пяти стоит, причмокивая жвачкой, 2-х метровая детина и изо всех сил старается соблазнительно улыбаться. © Подслушано / Ideer
- Для создания этого материала были использованы следующие источники: © romoff / Pikabu
- Раньше я специально ходила в спортзал в то время, когда там было поменьше народа, и выбирала тренажеры, рядом с которыми никто не занимался. Но около меня постоянно появлялся один и тот же парень. Он кучу раз пытался заговорить со мной, но я делала вид, что копаюсь в телефоне и не вижу никого вокруг. Каждый раз каким-то чудесным образом он находил меня и занимал соседний тренажер. Из-за этого парня я в конце концов начала ходить в другой зал. © snakefilledhead / Reddit
- Сидели с подругой в кафе, мне на телефон пришло оповещение. Подписался на меня какой-то тип и такой: «Привет, красотка. Познакомимся? У нас получатся красивые дети». Я рассмеялась. Ненавижу нахалов. Сказала подружке, что с такими подкатами ему точно ничего не светит. Но зацепил. Написала, что ему бы научиться правильно делать комплименты. Слово за слово завязался диалог. Спустя 7 лет у нас уже двое детей. Когда спрашиваю, почему его подкат был настолько глупым, говорит, что хотел выделиться и написал первое, что пришло в голову. А дети у нас и правда красивые вышли. © Карамель / VK
- Потеряла где-то кошелек. Внутри не было документов, а денег в нем лежало мало. Обидно, конечно, но не более. На следующий день раздается звонок с незнакомого номера. Низкий мужской голос сообщил мне, что мой кошелек найден. Мы договорились встретиться. Выяснилось, что он нашел визитку моего стоматолога внутри, позвонил ему и так узнал мой номер телефона. Это, конечно, очень мило. Удивило меня то, что когда я пришла домой, обнаружила внутри кошелька крупную купюру. Ее там точно не было. Уж не знаю, это такой подкат или мужчина решил помочь бедной студентке. © Карамель / VK
- Сижу в автобусе, подсаживается парень и выдает стандартное: «Девушка, вашей маме зять не нужен?» Ну я ему говорю, что не нужен. Сидим, молчим. Вдруг сзади чей-то голос басом: «А муж?» Поворачиваюсь, а там мужик сидит лет 40. Улыбнулась, ему отвечаю: «Спасибо, моя мама занята». Собираюсь уже наушники достать, и тут с переднего сидения ко мне оборачивается дед лет 65 и спрашивает: «А бабушка занята?». © Подслушано Телеграм / Telegram
- Я работаю в небольшой компании, где все знают друг друга и довольно открыто общаются. И вот один из мужчин однажды поинтересовался моим семейным положением. Я ответила, что замужем. Тогда он спросил, есть ли у меня дети. Я сказала, что нет. После этого он удалился с выражением счастья на лице. А в следующие месяцы начал заваливать меня подарками. Среди них были десятки яиц, пакеты с апельсинами, картошкой, луком, чесноком. Все это было с фермы, на которой он работал. Я была просто в шоке и пыталась отказаться от его подарков, повторяя, что замужем. В конце концов, ему это, похоже, надоело, и он отправился на поиски более благодарной дамы. А я его почти никогда больше не видела. © Le**l***Lord92 / Reddit
- Лет 15 назад в супермаркете около полки с солью симпатичный мужчина спросил меня: «А не подскажете, где тут соль?» Я рукой махнула только «Да вот же она». А сейчас к-а-а-к поняла все. Забавно, когда кто-то говорит, через только пять минут понял, что с ним познакомиться пытались. © BraveOwl / Pikabu
- Во времена учебы в колледже сидела я как-то со своим парнем. Вдруг к нам подошел другой молодой человек и спросил, есть ли у меня кто-то. Я ответила, что есть, и показала на моего кавалера. Незнакомец, оглядев его с ног до головы, отчебучил: «Понял. Ну ваши отношения ненадолго. Найди меня, когда разбежитесь». © TakeTheCannoli813 / Reddit
- После стоматологии почти полностью онемели язык и правая щека. Периодически платочком ловлю свои слюни, чтобы не шокировать людей. Сажусь в маршрутку рядом с водителем, он пытается познакомиться, шутит, задает вопросы. Я вежливо киваю, но всем видом показываю, что на беседу я не настроена. Он не отстает. Тогда я поворачиваюсь и с явным дефектом речи говорю: «А не могу с уами азговаивать», — и чувствую, как на блузку эпично капает слюна. Ехали молча. © Подслушано / Ideer
- Ко мне подошел незнакомый парень, подарил мягкую игрушку и попросил номер телефона, а когда я продиктовала — забрал ее назад.
- У меня большие глаза. Просто огромные. Все детство мне говорили: «Хватит выпучивать глаза». Лет с 13 все время щурюсь, чтобы люди не лезли. А на днях со мной в соцсетях решил познакомиться парень. Начал он с фразы: «Привет. А что у тебя глаза на всех фотках такие большие? Специально выпучиваешь?». © Подслушано / Ideer
Несмотря на то что истории знакомств иногда напоминают анекдот, подходить и знакомиться не нужно бояться. Ведь кто знает, вдруг это судьба, и спустя много лет о вашей истории любви будут снимать фильмы.
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