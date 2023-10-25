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18 женщин, которые на своем примере доказали, что простая челка может изменить лицо не хуже пластики

Народное творчество
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Практически каждой женщине иногда хочется изменить свой образ, но не все могут решиться на кардинальные изменения, например, полностью перекрасить волосы в новый яркий цвет. Однако даже такая простая деталь, как челка, способна изменить до неузнаваемости. Но потом возникает насущный вопрос: «Оставить ее или убрать?»

«Нужна мне челка или нет? Скоро свадьба»

«Оставить челку или убрать? Много лет была блондинкой, осветляя волосы. Но теперь буду восстанавливать их»

«Мне кажется, что без челки как-то хуже»

«Мне скоро 40 лет»

«Мне всегда хочется отрастить челку, а затем снова ее срезать. Потому что не могу определиться»

«Раньше я носила челку. Сейчас подумываю, чтобы попробовать еще раз, но сомневаюсь, что она подчеркнет мое лицо»

Кстати, посмотрите на девушек, которые просто изменили в себе крошечную деталь, а в итоге сорвали джекпот.

«Сделала эти фото с разницей в два дня»

«Чувствовала себя не в своей тарелке, пока отращивала челку. Не знаю, как поступить»

«В начале года я подстригла челку. Сейчас она отросла, и я не уверена, надо ли ее убирать снова»

  • Никакой челки! У вас такое красивое лицо и великолепные густые волосы. Челка это только маскирует. © SnooAdvice321 / Reddit

«Мне кажется, что без челки мое лицо выглядит слишком сурово»

«Недавно я коротко подстриглась, но оставила челку»

«Этот вечный вопрос»

«Я очень люблю челку, но с ней безумно сложно»

«Идет ли челка к моему лицу или без нее я выгляжу лучше?»

«Друг сказал, что челка слишком длинная, и вызвался помочь»

«Сейчас у меня нет челки, но думаю о том, чтобы вернуть ее»

«К счастью, мои волосы такие, что не нужно много за ними ухаживать»

«С челкой или без?»

Без сомнений, у каждой женщины эксперименты с челкой вызывают много вопросов. Но когда душа требует перемен, то почему бы не попробовать? Тем более, что это самый легкий способ кардинально сменить имидж.

Фото на превью moozirt / Reddit
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AdMe/Народное творчество/18 женщин, которые на своем примере доказали, что простая челка может изменить лицо не хуже пластики
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