18 женщин, которые на своем примере доказали, что простая челка может изменить лицо не хуже пластики

Практически каждой женщине иногда хочется изменить свой образ, но не все могут решиться на кардинальные изменения, например, полностью перекрасить волосы в новый яркий цвет. Однако даже такая простая деталь, как челка, способна изменить до неузнаваемости. Но потом возникает насущный вопрос: «Оставить ее или убрать?»

«Нужна мне челка или нет? Скоро свадьба»

Да вы же созданы, чтобы носить челку. © ALdreams / Reddit

«Оставить челку или убрать? Много лет была блондинкой, осветляя волосы. Но теперь буду восстанавливать их»

Мне не нравятся челки, но на вас она смотрится потрясающе! © ManyBladedEnds / Reddit

«Мне кажется, что без челки как-то хуже»

«Мне скоро 40 лет»

«Мне всегда хочется отрастить челку, а затем снова ее срезать. Потому что не могу определиться»

У вас красивые брови и лоб, поэтому советую обойтись без челки. © electricalunchbox / Reddit

«Раньше я носила челку. Сейчас подумываю, чтобы попробовать еще раз, но сомневаюсь, что она подчеркнет мое лицо»

Кстати, посмотрите на девушек, которые просто изменили в себе крошечную деталь, а в итоге сорвали джекпот.

«Сделала эти фото с разницей в два дня»

О-го-го! С челкой вы выглядите чертовски круто! © rayyb****ypurchase / Reddit

«Чувствовала себя не в своей тарелке, пока отращивала челку. Не знаю, как поступить»

С челкой вы словно Тейлор Свифт. © Kawaiichii86 / Reddit

«В начале года я подстригла челку. Сейчас она отросла, и я не уверена, надо ли ее убирать снова»

Никакой челки! У вас такое красивое лицо и великолепные густые волосы. Челка это только маскирует. © SnooAdvice321 / Reddit

«Мне кажется, что без челки мое лицо выглядит слишком сурово»

Без нее вы выглядите, как фея. © Brilliant-Pea-9448 / Reddit

«Недавно я коротко подстриглась, но оставила челку»

С челкой! Тут без вариантов. © vegetablestew / Reddit

«Этот вечный вопрос»

«Я очень люблю челку, но с ней безумно сложно»

С челкой вы само совершенство! © LeighLeighTex / Reddit

«Идет ли челка к моему лицу или без нее я выгляжу лучше?»

«Друг сказал, что челка слишком длинная, и вызвался помочь»

Ох, вот это он натворил! © nevermeant2bethisway / Reddit

«Сейчас у меня нет челки, но думаю о том, чтобы вернуть ее»

«К счастью, мои волосы такие, что не нужно много за ними ухаживать»

«С челкой или без?»