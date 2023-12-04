18 женщин, которые сами себе обустроили такие квартиры, что хочется напроситься в гости

Для одних обставленный по своему вкусу дом — это крепость и источник силы, для других — новый жизненный старт. Мы собрали фото уютных гнездышек, которые свили для себя женщины. Почувствуйте и вы, как много тепла исходит от этих снимков.

«Год, как рассталась с абьюзером, который не позволял мне украшать вообще ничего, чтобы квартира не выглядела по-девчачьи»

«Дочкин уголок для творчества. Тут особенно уютно, когда идет дождь»

«35 лет я не звала к себе гостей, потому что они смеялись над моим интерьером. Но теперь я поверила в себя!»

«Подвесила над окном кусок коряги — самое то для моих растений!»

«Переехала с детьми в новую квартиру. Первые месяцы после развода были самыми трудными»

«А сегодня, готовя кофе, я ахнула, увидев восход солнца в окне. И поняла, как сильно я люблю свое новое жилище».

«Мое „ведьминское“ жилище»

«Моя детская комната и моя теперешняя спальня»

«Еще год назад я бы никогда так не переделала комнату. Я жила в мире бежевых оттенков»

«Пережила разрыв и направила всю энергию на декорирование гостиной»

«В этом году я не могу позволить себе полноценно украсить дом, но дети и так наслаждаются Рождеством»

«Стремлюсь к кокетливому интерьеру принцессы»

«Мое место силы»

«Первая квартира, обставленная для себя самой»

«Дочь только что закончила читать книгу „Гарри Поттер и кубок огня“. В честь этого устроили с ней уютный кинопросмотр 4-й части»

«Развелась с мужем, и это теперь моя личная спальня. Переделала комнату по своему вкусу»

«Мой любимый уголок на кухне. А теперь угадайте мой любимый цвет»

«Моя супердевчачья спальня после развода»

«Я теперь не вылезаю из своей ванной»