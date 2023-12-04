18 женщин, которые сами себе обустроили такие квартиры, что хочется напроситься в гости
Для одних обставленный по своему вкусу дом — это крепость и источник силы, для других — новый жизненный старт. Мы собрали фото уютных гнездышек, которые свили для себя женщины. Почувствуйте и вы, как много тепла исходит от этих снимков.
«Год, как рассталась с абьюзером, который не позволял мне украшать вообще ничего, чтобы квартира не выглядела по-девчачьи»
«Дочкин уголок для творчества. Тут особенно уютно, когда идет дождь»
«35 лет я не звала к себе гостей, потому что они смеялись над моим интерьером. Но теперь я поверила в себя!»
«Подвесила над окном кусок коряги — самое то для моих растений!»
«Переехала с детьми в новую квартиру. Первые месяцы после развода были самыми трудными»
«А сегодня, готовя кофе, я ахнула, увидев восход солнца в окне. И поняла, как сильно я люблю свое новое жилище».
«Мое „ведьминское“ жилище»
«Моя детская комната и моя теперешняя спальня»
«Еще год назад я бы никогда так не переделала комнату. Я жила в мире бежевых оттенков»
«Пережила разрыв и направила всю энергию на декорирование гостиной»
«В этом году я не могу позволить себе полноценно украсить дом, но дети и так наслаждаются Рождеством»
«Стремлюсь к кокетливому интерьеру принцессы»
«Мое место силы»
«Первая квартира, обставленная для себя самой»
«Дочь только что закончила читать книгу „Гарри Поттер и кубок огня“. В честь этого устроили с ней уютный кинопросмотр 4-й части»
«Развелась с мужем, и это теперь моя личная спальня. Переделала комнату по своему вкусу»
«Мой любимый уголок на кухне. А теперь угадайте мой любимый цвет»
«Моя супердевчачья спальня после развода»
«Я теперь не вылезаю из своей ванной»
Ванная комната — это место уединения, где мы можем расслабиться после тяжелого дня. Но, как и любая другая часть дома, она требует обновления, а иногда и капитального ремонта. И хотя ремонт — это всегда стресс, полученный результат стоит того. А здесь мы описали ошибки при ведении быта, которые немедленно бросаются в глаза гостям и создают негативное впечатление.
Фото на превью poohbearlola / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 женщин, которые сами себе обустроили такие квартиры, что хочется напроситься в гости
Поделиться этой статьёй