18 женщин, которым достались не мужчины, а настоящие бриллианты

Почти каждая женщина мечтает, чтобы избранник носил ее на руках и усыпал розами землю, по которой она ступает. Или хотя бы, чтобы с ним не было скучно. Героини нашей статьи, кажется, нашли тех самых мужчин, о которых грезили, и теперь не могут не похвастаться ими.