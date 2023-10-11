18 женщин, которым достались не мужчины, а настоящие бриллианты
Почти каждая женщина мечтает, чтобы избранник носил ее на руках и усыпал розами землю, по которой она ступает. Или хотя бы, чтобы с ним не было скучно. Героини нашей статьи, кажется, нашли тех самых мужчин, о которых грезили, и теперь не могут не похвастаться ими.
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Сюрпризы любят преподносить не только мужчины, но и сама жизнь. В чем герои этой статьи самолично убедились.
AdMe/Народное творчество/18 женщин, которым достались не мужчины, а настоящие бриллианты
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