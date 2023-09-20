18 женщин, которым плевать на чье-то мнение по поводу их одежды. Они блистают для себя

Порой из-за страха осуждения или попыток угнаться за трендами мы начинаем терять свою индивидуальность. Боимся выбрать слишком яркую блузку на работу или переживаем из-за того, что о нас скажет соседка Валя, если мы решим перекраситься в рыжий. Героини нашей статьи решили наплевать на общественное мнение и одеваться так, как им хочется.

«Средневековый фестиваль. Наконец-то оделась так, как хотела бы ходить в повседневной жизни»

«Мои наряды не всегда полностью винтажные, но каждый день я включаю в свой образ хотя бы одну винтажную вещь»

«И все они подержанные. Я люблю смешивать эпохи и стили»

«Посмотрите, какое платье я нашла! Оно будто создано для меня, я плачу»

«Сшила эту блузку, вдохновившись реальным топом 50-х. Увидела его в интернете, но он был мне не по карману»

«Конфетный воротник — реально вещь 50-х годов, которую, купила его в магазине винтажного шитья».

«Влюблена в свое новое платье»

«Из-за дикой жары я почти не носила винтаж этим летом, но надеюсь в скором времени наверстать упущенное!»

«Бабушка подарила мне эстонский национальный костюм, который сшила еще в молодости»

«Я купила это платье за $4 в интернете»

«Сегодня мне стукнуло 49, и вот она я»

«У этой Барби маленький животик. Стараюсь больше не стесняться своего пузика»

Да нет тут пузика, это нормальное женское тело! © SeaOnions / Reddit

«Мне 42. Как думаете, нормально в моем возрасте так одеваться?»

Я всегда считала понятие «соответствие возрасту» глупым. Ты выглядишь невероятно, и этот наряд просто потрясающий. © blueberryswing42 / Reddit

«Наряд для концерта Тейлор Свифт. Самая лучшая ночь»

«Носки и сандалии — мода или дурной тон?»

«Я сделала тату на лодыжке и мне приходится прикрывать ее от солнца, а в сандалиях удобнее, чем в другой обуви. Старалась стильно это обыграть».

«Один из моих самых классных нарядов, которые я носила в школу»



«Вчера отмечали 50-летие друга, вот таким был мой наряд»

«Собираю образ вамп-гота»

«Я только что нашла в винтажном магазине самое замечательное платье ручной работы из органзы 1960-х годов. И оно мне безумно идет»

«Вишневый образ»