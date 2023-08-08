18 женщин назвали звоночки, которые помогают им отсеивать незрелых мужчин

Есть красные флаги, которые с первых секунд дают понять, что мужчина вам не подходит. Но иногда все не так однозначно, и на такие тревожные звоночки нужно обращать особое внимание. Мужчина хвалит вас на фоне своей бывшей? Заявляет, что все его предыдущие пассии были не очень? Оскорбляет при вас официантов? Эти и другие ситуации, о которых рассказали героини статьи, помогут уже с первой встречи отсеять инфантильных и незрелых людей.