18 женщин назвали звоночки, которые помогают им отсеивать незрелых мужчин
Есть красные флаги, которые с первых секунд дают понять, что мужчина вам не подходит. Но иногда все не так однозначно, и на такие тревожные звоночки нужно обращать особое внимание. Мужчина хвалит вас на фоне своей бывшей? Заявляет, что все его предыдущие пассии были не очень? Оскорбляет при вас официантов? Эти и другие ситуации, о которых рассказали героини статьи, помогут уже с первой встречи отсеять инфантильных и незрелых людей.
- Не понимаю ситуации, когда уже взрослый мужчина тянет с родителей, зачастую уже далеко не молодых, деньги. Просто ужас, такие ведь еще и считают, что кто-то им все время должен. © aliceinjopa / Twitter
- Грубое отношение к обслуживающему персоналу и другим незнакомым людям — это однозначный красный флаг. Он думает, что другие подчиняются ему, и в будущем, если вы продолжите с ним встречаться, будет так думать и о вас. Еще один признак эмоциональной незрелости — это быстрая смена девушек. Если его последний разрыв был всего месяц назад, он все еще восстанавливается и не готов к новым отношениям. Он использует вас как пластырь для эмоций, с которыми не справляется сам. © Quinn Draper / Quora
- Меня выводит из себя жестокость и безразличие к животным. После фразы «Это всего лишь крыса / кошка / собака» этот человек перестает существовать для меня. © SourisOlga / Twitter
- Для меня фраза «Все мои бывшие — сумасшедшие!» — это огромный красный флаг. Да, есть люди, которым не повезло в отношениях. И после неудач и болезненных травм они крайне редко вспоминают про сумасшедших бывших. Эта фраза обычно используется людьми, которые несут основную ответственность за свои неудачные отношения, но притворяются, что проблема совсем не в них. © tattooedjenny76 / Reddit
- На работе все мужчины — молодые и не очень отцы. В разговорах они безумно гордятся детьми, хвастаются, у кого ребенок больше букв знает. Вот только наступает конец рабочего дня, и они прямо в офис могут заказать пиццу, кино посмотреть. Они не спешат домой. Ведь «маленький ребенок — это сложно, вот подрастет, и будем лететь домой». Да и в выходные они почему-то выходят. А здорово, наверное, хвастаться успехами ребенка, к которым ты не имеешь никакого отношения. © Подслушано / Ideer
- Я расстанусь с мужчиной, если он попытается манипулировать мной. Если я слышу фразы «Я же заплатил за нашу еду...», «Разве ты не хочешь, чтобы я был счастлив...» или «Я думаю, ты будешь лучше смотреться в моих глазах, если...» — то это однозначно разрыв отношений. © Rosalyn Sky / Quora
- Если мужчина считает, что оказывает огромную услугу кому-то, присматривая за собственными детьми, — то это главный сигнал о его инфантильности в моих глазах. © Throwawaybcits***** / Reddit
- Бесят мужчины, которые даже не учатся выполнять базовые домашние дела, вроде стирки или мытья посуды. Если они решают не принимать участие в подобном, это говорит мне, что им нужна мама, а не партнер. © amahler03 / Reddit
- Человек, который не будет извиняться за свои ошибки, — это незрелый человек. Сталкивались ли вы с людьми, которые совершают серьезные ошибки, а потом просто избегают вас без извинений? Держитесь подальше от таких мужчин. © Arpita Chipkar / Quora
- Знаете, что просто невероятно упростило мои отношения с мужчинами и избавило от тягостных мыслей? Если мужчина хочет — сделает, позовет, предложит. Не сделал, не позвал, не предложил — не очень-то и хотел. Все. Иногда бывает тяжело это принять, но гораздо легче, чем годами мучиться. © Подслушано / Ideer
- Вот эта фишка: «Я буду стоять на своем и никогда не приму поражения в споре». Вы ведете спор шаг за шагом, он соглашается с каждым вашим аргументом, пока вы не приводите его к логической, объективной истине в конце. И вот он согласился с 95% всего сказанного, и последний шаг — просто признать, что он был не прав. Но вместо того, чтобы принять реальность как взрослый, он выбирает бороться и просто повторяет изначальную реплику еще раз, и вы возвращаетесь к исходной точке. В этот момент я понимаю, что незрелые мужчины создают ту реальность, которую хотят, и никакие факты их не переубедят. © GnarBroDude / Reddit
- Мальчик, который мне нравится, написал, что он стопроцентный красный флаг и что от таких, как он, лучше держаться подальше. Поэтому я ответила «Хорошо» и заблокировала его. Интересные ощущения. © Ally_Soleil / Twitter
- Встречалась с парнем на 5 лет старше меня. Отношения были яркими, бурными, всем казалось, что мы обязательно поженимся. Расстались мы до смешного нелепо — из-за лапши быстрого приготовления. Дома ничего не было из еды, и пока я спала, он пошел в магазин и купил себе одну пачку лапши. Одну! Зная, что дома нет еды, и мне нечего будет есть. Тогда я поняла, если мужчина не заботится обо мне в таких мелочах, то о какой любви идет речь? В тот же день я собрала вещи и ушла. Не жалею. © Подслушано / Ideer
- Бесит, когда во время свидания ему звонят друзья и спрашивают, когда он освободится, и парень отвечает «через час-полтора». Выглядит так, как будто мне соизволили уделить час времени, а потом ему не до меня будет. Вот такое терпеть не могу. © aiaoeu / Twitter
- Не стоит иметь дело с мужчиной, который постоянно сравнивает вас со своей бывшей. Даже если эти сравнения в вашу пользу, чаще всего упоминание бывшей означает, что человек все еще не может ее забыть, и вас всегда будут сравнивать с ней. Мужчина, который хочет строить с вами будущее, слишком занят этим, чтобы смотреть в прошлое! © Tifany Weir / Quora
- Я не понимаю мужчин, которые после встречи не удосужатся написать женщине и спросить, доехала ли она, жива ли она. Это самый красный флаг, который только может быть. © alinasollo / Twitter
- Заявления в стиле: «Либо ты доверяешь мне, либо нет» — это бред. Есть множество уровней доверия, и попытка перейти от одного к другому с помощью надуманного чувства вины не сработает. Я доверяю своей сестре присматривать за моими детьми, но не доверяю ей ремонтировать тормоза на авто. Я доверяю механику свое авто, но не доверю ему своих детей. © ZenRage / Reddit
Если вы хотите почитать схожие наблюдения, но со стороны противоположного пола, обратите внимание на статью о красных флагах, на которые мужчины обращают внимание в квартире женщин.
Фото на превью Friends / Warner Bros. Television and co-producers
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