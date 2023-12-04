18 женщин просто сменили цвет волос, а кажется, будто молодильных яблочек наелись

Кто из нас не экспериментировал с цветом волос? Часто приходится наблюдать, как даже небольшое изменение прически с легкостью может омолодить на 10 лет, а может и накинуть столько же. Героини нашей статьи не побоялись экспериментов и показали свои фото с разным окрашиванием, а интернет-пользователи теперь спорят, какое лучше.

«Впервые стала брюнеткой. Ну как?»

Вау! Ты похожа на молодую Дженнифер Энистон! © creemybrat / Reddit

«На вечеринку использовала тонирующий спрей для волос и мне понравился результат! Я могу быть брюнеткой 2 дня, а затем вернуться к своему естественному цвету»

Боже, да ты помолодела лет на 20! © Ок_Low2169 / Reddit

«Всю жизнь красилась в блонд, а теперь я брюнетка»

«Сменила парикмахера спустя 8 лет»

«В этом году на Хеллоуин надела светлый парик с челкой. Я сошла с ума, думая, что мне стоит перекраситься?»

«Блондинка или брюнетка?»

Оба варианта хороши, но теплый коричневый оттенок красиво оттеняет цвет твоей кожи. © Lizard980379 / Reddit

«Какой цвет волос идет мне больше?»

Да ты как будто родилась с розовыми волосами! © gbbrl / Reddit

«Мои пряди из летних осветленных превратились в осенние медные»

«Месяц назад я стала блондинкой, но до сих пор сомневаюсь в правильности этого решения»

Блонд смотрится на тебе фантастически. Как ни странно, это каштановый цвет выглядит так, как будто ты натуральная блондинка, которая покрасилась. © AutomaticJoy9 / Reddit

«Устала от своего скучного мышиного цвета волос и решила добавить красок»

«Почти 3 года мечтала о разноцветных волосах. И, наконец, пошла к парикмахеру. Теперь я счастливая русалочка-единорожек!»

«Мне нравятся рыжие волосы, но не могу определиться, идет ли мне темный цвет больше?»

С рыжими волосами ты словно Долли Партон, а с черными — Лайза Минелли. © UnicornTears / Reddit

«Впервые покрасила волосы!»

«Вчера вечером я покрасила волосы, а они получились более рыжими, чем я ожидала. Смотрится нормально? Или мне стоит перекраситься обратно в шатенку?»

С красным ты выглядишь очень естественно! © invisiblebirdy / Reddit

«Мой натуральный темный цвет или черный?»

«Хотелось бы остановиться на одном цвете, но понятия не имею, что выглядит лучше»

«Какой цвет мне идет больше?»

Обалдеть! Ты выглядишь намного моложе с рыжеватыми волосами! © CorsoMom3367 / Reddit

«Я натуральная блондинка. И это мой первый шаг на пути к ярким цветам»