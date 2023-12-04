18 женщин просто сменили цвет волос, а кажется, будто молодильных яблочек наелись
Кто из нас не экспериментировал с цветом волос? Часто приходится наблюдать, как даже небольшое изменение прически с легкостью может омолодить на 10 лет, а может и накинуть столько же. Героини нашей статьи не побоялись экспериментов и показали свои фото с разным окрашиванием, а интернет-пользователи теперь спорят, какое лучше.
«Впервые стала брюнеткой. Ну как?»
- Вау! Ты похожа на молодую Дженнифер Энистон! © creemybrat / Reddit
«На вечеринку использовала тонирующий спрей для волос и мне понравился результат! Я могу быть брюнеткой 2 дня, а затем вернуться к своему естественному цвету»
- Боже, да ты помолодела лет на 20! © Ок_Low2169 / Reddit
«Всю жизнь красилась в блонд, а теперь я брюнетка»
«Сменила парикмахера спустя 8 лет»
«В этом году на Хеллоуин надела светлый парик с челкой. Я сошла с ума, думая, что мне стоит перекраситься?»
«Блондинка или брюнетка?»
- Оба варианта хороши, но теплый коричневый оттенок красиво оттеняет цвет твоей кожи. © Lizard980379 / Reddit
«Какой цвет волос идет мне больше?»
- Да ты как будто родилась с розовыми волосами! © gbbrl / Reddit
«Мои пряди из летних осветленных превратились в осенние медные»
«Месяц назад я стала блондинкой, но до сих пор сомневаюсь в правильности этого решения»
- Блонд смотрится на тебе фантастически. Как ни странно, это каштановый цвет выглядит так, как будто ты натуральная блондинка, которая покрасилась. © AutomaticJoy9 / Reddit
«Устала от своего скучного мышиного цвета волос и решила добавить красок»
«Почти 3 года мечтала о разноцветных волосах. И, наконец, пошла к парикмахеру. Теперь я счастливая русалочка-единорожек!»
«Мне нравятся рыжие волосы, но не могу определиться, идет ли мне темный цвет больше?»
- С рыжими волосами ты словно Долли Партон, а с черными — Лайза Минелли. © UnicornTears / Reddit
«Впервые покрасила волосы!»
«Вчера вечером я покрасила волосы, а они получились более рыжими, чем я ожидала. Смотрится нормально? Или мне стоит перекраситься обратно в шатенку?»
- С красным ты выглядишь очень естественно! © invisiblebirdy / Reddit
«Мой натуральный темный цвет или черный?»
«Хотелось бы остановиться на одном цвете, но понятия не имею, что выглядит лучше»
«Какой цвет мне идет больше?»
- Обалдеть! Ты выглядишь намного моложе с рыжеватыми волосами! © CorsoMom3367 / Reddit
«Я натуральная блондинка. И это мой первый шаг на пути к ярким цветам»
У каждой женщины есть свои уникальные методы для поддержания красоты. Это могут быть домашние рецепты масок для волос, которые передаются из поколения в поколение, или современные лайфхаки, открытые благодаря интернету или подругам. У звезд в рукаве тоже есть пара тузов, которыми они поделились с общественностью.
Фото на превью Head-Drag-1440 / Reddit
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