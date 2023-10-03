18 женщин спросили совета по выбору наряда, и некоторые комментарии оказались колючими, как кактус

Быть приглашенным на свадьбу — и честь, и ответственность. Нужно распланировать время, определиться с подарком, поддержать невесту и жениха перед этим волнующим мероприятием. Правда, переживают перед свадьбой не только виновники торжества, но и гости. Потому что подобрать идеальный образ на свадьбу бывает сложнее, чем невесте выбрать свое платье. И тогда на помощь с советами приходят все — от родителей до незнакомцев в интернете.

«Это не выглядит как „слишком“ для торжественной церемонии в октябре?»

Ох, лучше не надевай его. У дочки на свадьбе одна гостья пришла в таком, так потом только и разговоров было, что платье выглядело неуместно. © Worldly_Commission58 / Reddit

«Позвали на свадьбу в стиле 1920-х годов, но золотистые оттенки под запретом. Как думаете, платье подходящее?»

Это требование забавное, что мне безумно интересно, как оденутся жених и невеста. © mqche / Reddit

«Пытаюсь выбрать платье для свадьбы в стиле ‎итальянский шик‎»

Понятия не имею, какое подходит лучше. Но если ты уже все их купила, то я точно хочу с тобой дружить! © SincerelyCynical / Reddit

«Как вам такое платье? Цвет хороший, но все же есть сомнения, уместно ли такое»

Уместно ли? Да я бы разозлилась на тебя за то, что ты его не надела, при такой-то фигуре. © KassyKeil91 / Reddit

«Горжусь своим образом. Дресс-код на свадьбе был „блестки, стразы, диско, яркие цвета“. Я попала в яблочко»

Как ты вообще умудрилась танцевать в такой обуви? Я бы точно ноги переломала. © kellymig / Reddit

«Как думаете, могу я повторно надеть свое платье подружки невесты на традиционную свадьбу?»

Но оно же совсем сюда не подходит! Увидь я тебя на классическом официальном вечере, тут же подумала бы: «О, вот идет подружка невесты!» А вообще платье симпатичное. Просто укороти его чуток и надень на какую-нибудь другую свадьбу. © Successful_Nature712 / Reddit

«Не слишком „барби-платье“ для летней свадьбы?»

Если решишься надеть его, не удивляйся, что невеста просто просверлит тебя взглядом и будет метать в тебя молнии. Платье ну очень яркое. © acidiccactus13 / Reddit

«Собираюсь на свадьбу брата. Мама купила мне платье»

Давай выясним для начала, за что твоя мама тебя так ненавидит. © UsedCan508 / Reddit

«Не слишком ли похоже на платье невесты?»

Я хотела такое же надеть на чью-то свадьбу, так все домашние в один голос запротестовали, мол, слишком оно белое и мне нельзя. А само платье отличное, но лучше уж другого цвета. © mqche / Reddit

«Переживаю, что платье слишком молодежное для меня, ведь мне уже за 40»

Если бы только у меня было такое платье и я в нем вот так смотрелась, я бы носила его и в продуктовый ларек, и в гости к друзьям, и в библиотеку бы в нем ходила! © yiiikes00 / Reddit

«Как вам платье на вечеринку по случаю помолвки?»

Я уж было подумала спросить, нет ли у тебя в друзьях рыбы-клоуна, пеликана и краба. Платье миленькое, но оно же просто кричит о «Русалочке»! © Exciting-Froyo3825 / Reddit

«Седьмой месяц беременности. Что думаете?»

Будь я на той же свадьбе, я бы не на шутку возмутилась. Потому что ты на седьмом месяце выглядишь круче, чем я, небеременная! Фантастически сидит платье! © pollywantapocket / Reddit

«Достаточно формальное платье для торжественного вечера?»

Знаете, а у моей трехлетней дочки точно такая же сумочка. © MoonIsMadeOfCheese / Reddit

Эту сумочку можно взять, но только если набить ее доверху цветными мелками. © Severe_Pomegranate71 / Reddit

«У нас будет вечеринка в классическом стиле в загородном клубе»

Все платья хороши, но ради всего святого, смени обувь! Я как-то увидела такие босоножки на другой девушке — с трудом подавила желание выкинуть их в реку. © deathbydaffodils / Reddit

«Ходила по магазинам с мамой. Она утверждает, что черное платье подчеркивает мой животик. Настаивает на темно-синем. Нужен совет»

Перестань ходить за покупками с мамой, вот и все. Ты классно выглядишь в черном. © AmberWaves80 / Reddit

И скажи ей, что живот — это место, где расположены твои внутренние органы. © beetelguese / Reddit

«Не слишком смело надеть такое платье?»

Первая мысль была: «Так это же костюм для фигурного катания моей бабули!» © enonymousCanadian / Reddit

«Мама думает, что это платье подойдет для свадьбы ее племянницы»

Оно подойдет, если его покрасить, высушить, а потом выкинуть в мусорку и купить новое. © Mysterious-Okra-7885 / Reddit

«Будет полуофициальный вечер по случаю свадьбы»

Твои туфли сделаны из того же материала, что и диван моей бабушки! Надеюсь, тебе не досталась та часть, на которую я пролила лак для ногтей. © Sunshine030209 / Reddit