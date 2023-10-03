18 женщин спросили совета по выбору наряда, и некоторые комментарии оказались колючими, как кактус
Быть приглашенным на свадьбу — и честь, и ответственность. Нужно распланировать время, определиться с подарком, поддержать невесту и жениха перед этим волнующим мероприятием. Правда, переживают перед свадьбой не только виновники торжества, но и гости. Потому что подобрать идеальный образ на свадьбу бывает сложнее, чем невесте выбрать свое платье. И тогда на помощь с советами приходят все — от родителей до незнакомцев в интернете.
«Это не выглядит как „слишком“ для торжественной церемонии в октябре?»
- Ох, лучше не надевай его. У дочки на свадьбе одна гостья пришла в таком, так потом только и разговоров было, что платье выглядело неуместно. © Worldly_Commission58 / Reddit
«Позвали на свадьбу в стиле 1920-х годов, но золотистые оттенки под запретом. Как думаете, платье подходящее?»
- Это требование забавное, что мне безумно интересно, как оденутся жених и невеста. © mqche / Reddit
«Пытаюсь выбрать платье для свадьбы в стиле итальянский шик»
- Понятия не имею, какое подходит лучше. Но если ты уже все их купила, то я точно хочу с тобой дружить! © SincerelyCynical / Reddit
«Как вам такое платье? Цвет хороший, но все же есть сомнения, уместно ли такое»
- Уместно ли? Да я бы разозлилась на тебя за то, что ты его не надела, при такой-то фигуре. © KassyKeil91 / Reddit
«Горжусь своим образом. Дресс-код на свадьбе был „блестки, стразы, диско, яркие цвета“. Я попала в яблочко»
- Как ты вообще умудрилась танцевать в такой обуви? Я бы точно ноги переломала. © kellymig / Reddit
«Как думаете, могу я повторно надеть свое платье подружки невесты на традиционную свадьбу?»
- Но оно же совсем сюда не подходит! Увидь я тебя на классическом официальном вечере, тут же подумала бы: «О, вот идет подружка невесты!» А вообще платье симпатичное. Просто укороти его чуток и надень на какую-нибудь другую свадьбу. © Successful_Nature712 / Reddit
«Не слишком „барби-платье“ для летней свадьбы?»
- Если решишься надеть его, не удивляйся, что невеста просто просверлит тебя взглядом и будет метать в тебя молнии. Платье ну очень яркое. © acidiccactus13 / Reddit
«Собираюсь на свадьбу брата. Мама купила мне платье»
- Давай выясним для начала, за что твоя мама тебя так ненавидит. © UsedCan508 / Reddit
«Не слишком ли похоже на платье невесты?»
- Я хотела такое же надеть на чью-то свадьбу, так все домашние в один голос запротестовали, мол, слишком оно белое и мне нельзя. А само платье отличное, но лучше уж другого цвета. © mqche / Reddit
«Переживаю, что платье слишком молодежное для меня, ведь мне уже за 40»
- Если бы только у меня было такое платье и я в нем вот так смотрелась, я бы носила его и в продуктовый ларек, и в гости к друзьям, и в библиотеку бы в нем ходила! © yiiikes00 / Reddit
«Как вам платье на вечеринку по случаю помолвки?»
- Я уж было подумала спросить, нет ли у тебя в друзьях рыбы-клоуна, пеликана и краба. Платье миленькое, но оно же просто кричит о «Русалочке»! © Exciting-Froyo3825 / Reddit
«Седьмой месяц беременности. Что думаете?»
- Будь я на той же свадьбе, я бы не на шутку возмутилась. Потому что ты на седьмом месяце выглядишь круче, чем я, небеременная! Фантастически сидит платье! © pollywantapocket / Reddit
«Достаточно формальное платье для торжественного вечера?»
- Знаете, а у моей трехлетней дочки точно такая же сумочка. © MoonIsMadeOfCheese / Reddit
- Эту сумочку можно взять, но только если набить ее доверху цветными мелками. © Severe_Pomegranate71 / Reddit
«У нас будет вечеринка в классическом стиле в загородном клубе»
- Все платья хороши, но ради всего святого, смени обувь! Я как-то увидела такие босоножки на другой девушке — с трудом подавила желание выкинуть их в реку. © deathbydaffodils / Reddit
«Ходила по магазинам с мамой. Она утверждает, что черное платье подчеркивает мой животик. Настаивает на темно-синем. Нужен совет»
- Перестань ходить за покупками с мамой, вот и все. Ты классно выглядишь в черном. © AmberWaves80 / Reddit
- И скажи ей, что живот — это место, где расположены твои внутренние органы. © beetelguese / Reddit
«Не слишком смело надеть такое платье?»
- Первая мысль была: «Так это же костюм для фигурного катания моей бабули!» © enonymousCanadian / Reddit
«Мама думает, что это платье подойдет для свадьбы ее племянницы»
- Оно подойдет, если его покрасить, высушить, а потом выкинуть в мусорку и купить новое. © Mysterious-Okra-7885 / Reddit
«Будет полуофициальный вечер по случаю свадьбы»
- Твои туфли сделаны из того же материала, что и диван моей бабушки! Надеюсь, тебе не досталась та часть, на которую я пролила лак для ногтей. © Sunshine030209 / Reddit
Как показывает практика, на свадьбу приходят не только на людей посмотреть и себя показать, но и от души повеселиться. Правда, иногда шаферу и подружкам невесты приходится попотеть, чтобы и гости, и молодые были всем довольны. Но делают они это при полном параде, прямо как героини этой статьи.
Фото на превью lizard_toss / Reddit
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