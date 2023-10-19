18 женщин, которые сходили на маникюр и теперь просто сидят и таращатся на свои ногти

Маникюр для многих женщин уже давно превратился чуть ли не в рутинную процедуру, от которой они не ждут никаких сюрпризов. И все равно результат порой получается очень даже непредсказуемым. Например, кто-то просит мастера сделать дизайн на свой вкус, а кто-то бесстрашно отправляется в новый салон и доверяет свои ногти незнакомому мастеру. Вот мы и решили узнать, какой «поход на ноготочки» дамы по всему миру запомнили особенно сильно.

«Сделала маникюр за день до свадьбы, на которой я была подружкой невесты. Теперь я уже могу над этим смеяться»

«Попросила сделать оранжевый френч, но у моего мастера была другая идея»

«Она все продолжала что-то рисовать на моих ногтях, потому что хотела попрактиковаться. Мы просидели 2 часа. Обожаю ее».

«Хотела, называется, сделать „романтичный“ маникюр. Но мне все равно нравится»

«Заплатила за этот кошмар $64. Да, я не очень хорошо ухаживаю за своими кутикулами, но, блин»

«Сегодня была у нового мастера. Я потом чуть не плакала — настолько мне понравился результат»

«Я позволила своему мастеру делать все, что она захочет»

«Сказала только, что мне нравится фиолетовый цвет. Теперь не могу перестать смотреть на свои ногти».

«Я всегда делаю просто белые ногти, но мы едем на тропический курорт, и мне захотелось разнообразия. Цветы похожи на яйца?»

«Попробовала маникюр со стразами. Я не могу перестать их трогать»

«Перелетела через половину планеты, чтобы сделать маникюр в Индонезии»

«Разрешила делать со своими ногтями что угодно и в итоге получила этот зеленый хаос»

«Мне нравится каждый ноготь в отдельности, но вместе все это уже чересчур».

«Попросила своего мастера по маникюру сделать мне сюрприз и осталась очень довольна результатом»

«Я просто не могу перестать таращиться на свои ногти»

«Решила рискнуть и пойти к новому мастеру»

«Я не могу перестать смотреть на свои ногти»

«Пришла в незнакомый салон и попросила маникюр, который я делаю очень часто. Только посмотрите на это безобразие! Мои ногти вообще-то растут ровно»

«Попросила мастера нарисовать 2 полоски на указательных пальцах»

«Не могу, у меня аж челюсть от смеха свело. Она была так довольна своей работой, что я не стала ничего говорить».

«Я наконец-то перестала грызть ногти и отрастила их, чтобы сделать красивый маникюр»

«Пошла в салон, и теперь мои ногти выглядят так, как будто их красил ребенок. Я просто в ярости. Как мне их снять?».

«Сказала своей мастерице: „Делай что хочешь, лишь бы я удивилась“. Что ж, ей это удалось»