18+ женщин, у которых просто нюх на обалденные вещички. И нет, мы не завидуем
У некоторых женщин наметан глаз на необычные вещи. Такие дамы никогда не уйдут из магазина без сногсшибательной покупки. Неудивительно, что в гости к ним ходят как в музей: чтобы полюбоваться на различные диковинки.
А в бонусе вас ждет история одной чрезвычайно удачной покупки, которую, кажется, срежиссировало само провидение.
«Увидела в японском магазине соль для ванны с аналогом кошачьей мяты. А все для того „чтобы вы пользовались популярностью у котиков“»
«Ведь котики будут фанатеть по вашему запаху так же, как и вы по их».
«Нашла елку, которая ну просто вылитая я в этом году»
«Урвала себе блестящие колготки»
«Думаю взять еще красные, но с ума сойду искать потом туфли такого же цвета. Потому что носить их хочется как у Balenciaga, в тон с обувью, чтобы ноги казались бесконечными».
«Подружки, нашла обувь специально для нас»
«У нас на работе проводят конкурс уродливых новогодних свитеров. Так что я не смогла уйти без него»
«Нашла винтажную простыню с кошачьим принтом. Вопрос только, осталась ли моя кошка от нее в таком же восторге»
«Девчонки, эти колготки — отвал всего! Они напомнили мне работы Кандинского. А вот как они смотрятся на мне»
«Поглядите, что я подыскала себе на Рождество! И они моего размера»
«Мой ребенок просто не позволил мне уйти из магазина без винтажного украшения»
«Счастливая случайность. Заказала пижаму, думая, что это морской принт. А оказалось — новогодний!»
«Купила гигантскую керамическую клубнику для ванной. Теперь там живут мои резиночки для волос!»
«На самом деле это платье с открытыми плечами. Но я ношу его по-своему »
«$ 14 на барахолке за безумную лампу»
«Купила действительно уникальные тарелки»
«В таком свитере я чувствую себя принцессой. Никогда не встречала ничего подобного»
«Я коллекционирую стеклянных животных, и эта пара веселых утят самая милая из всех, что я когда-либо находила!»
«Нашла безупречное винтажное платье из 80-х, сшитое во Франции»
«Без ума от плетеной улитки»
«Я не могла ничего с собой поделать. Они такие милые!»
Бонус
Как-то по молодости зашла на распродажу с молодым человеком и впихнулась в джинсовый костюмчик. А вылезти из юбки обратно — ну никак! Поднимать шум не хотелось, да и молодой человек над душой стоял. Пришлось купить. Но сидел костюмчик хорошо. Верх сняла, его отсканировали на кассе, а в юбке так и пошла, продавцы прямо на мне с пояса убирали магнит. Так пока мы гуляли, юбка растянулась в поясе, в итоге ходила в костюмчике лет 10, потом дочке перешел, она доносила юбку, а верх жив до сих пор. © Татьяна Лобанова / ADME
Казалось бы, что может быть обыденнее, чем поход в супермаркет? Но иногда такое простое времяпровождение может принести немало сюрпризов: как приятных, так и возмутительных. Герои нашей статьи все же не смогли удержаться и поделились своими историями из магазинов.