18+ женщин, у которых просто нюх на обалденные вещички. И нет, мы не завидуем

У некоторых женщин наметан глаз на необычные вещи. Такие дамы никогда не уйдут из магазина без сногсшибательной покупки. Неудивительно, что в гости к ним ходят как в музей: чтобы полюбоваться на различные диковинки.

А в бонусе вас ждет история одной чрезвычайно удачной покупки, которую, кажется, срежиссировало само провидение.

«Увидела в японском магазине соль для ванны с аналогом кошачьей мяты. А все для того „чтобы вы пользовались популярностью у котиков“»

«Ведь котики будут фанатеть по вашему запаху так же, как и вы по их».

«Нашла елку, которая ну просто вылитая я в этом году»

«Урвала себе блестящие колготки»

«Думаю взять еще красные, но с ума сойду искать потом туфли такого же цвета. Потому что носить их хочется как у Balenciaga, в тон с обувью, чтобы ноги казались бесконечными».

«Подружки, нашла обувь специально для нас»

«У нас на работе проводят конкурс уродливых новогодних свитеров. Так что я не смогла уйти без него»

«Нашла винтажную простыню с кошачьим принтом. Вопрос только, осталась ли моя кошка от нее в таком же восторге»

«Девчонки, эти колготки — отвал всего! Они напомнили мне работы Кандинского. А вот как они смотрятся на мне»

«Поглядите, что я подыскала себе на Рождество! И они моего размера»

«Мой ребенок просто не позволил мне уйти из магазина без винтажного украшения»

«Счастливая случайность. Заказала пижаму, думая, что это морской принт. А оказалось — новогодний!»

«Купила гигантскую керамическую клубнику для ванной. Теперь там живут мои резиночки для волос!»

«На самом деле это платье с открытыми плечами. Но я ношу его по-своему »

«$ 14 на барахолке за безумную лампу»

«Купила действительно уникальные тарелки»

«В таком свитере я чувствую себя принцессой. Никогда не встречала ничего подобного»

«Я коллекционирую стеклянных животных, и эта пара веселых утят самая милая из всех, что я когда-либо находила!»

«Нашла безупречное винтажное платье из 80-х, сшитое во Франции»

«Без ума от плетеной улитки»

«Я не могла ничего с собой поделать. Они такие милые!»

Бонус

Как-то по молодости зашла на распродажу с молодым человеком и впихнулась в джинсовый костюмчик. А вылезти из юбки обратно — ну никак! Поднимать шум не хотелось, да и молодой человек над душой стоял. Пришлось купить. Но сидел костюмчик хорошо. Верх сняла, его отсканировали на кассе, а в юбке так и пошла, продавцы прямо на мне с пояса убирали магнит. Так пока мы гуляли, юбка растянулась в поясе, в итоге ходила в костюмчике лет 10, потом дочке перешел, она доносила юбку, а верх жив до сих пор. © Татьяна Лобанова / ADME