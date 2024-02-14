18 пушистых пройдох, которые за секунду превращают жизнь окружающих «кожаных» в шоу

У большинства владельцев домашних питомцев всегда есть в запасе яркая история о пушистом любимце. Но некоторые из этих случаев настолько нестандартны, что заслуживают не только упоминания в кругу близких, но и славы во всем интернете.

Как бы себя ни вели эти пушистые проходимцы, мы все равно их любим. И порой спасаем их из не самого завидного положения. Вот, к примеру, подборка фотографий от героев, которые не только спасли хвостатых и забрали их домой, но еще и откормили как следует.