18 жизненных твитов, которые поднимут настроение не хуже сообщения «Пришла зарплата»
Есть такие люди, которые в любой ситуации не только мыслят позитивно, но и поднимают настроение окружающим. Причем делают они это так филигранно, что достаточно прочитать их историю, как улыбка тут же появляется на лице.
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Для того чтобы взбодриться не обязательно делать маску. Еще можно почитать нашу подборку из 17 твитов и похохотать от души.
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Каждый раз, когда читаешь такие твиты, повседневные проблемы как-то сами собой уходят на задний план, а в душе становится чуточку теплее.
AdMe/Народное творчество/18 жизненных твитов, которые поднимут настроение не хуже сообщения «Пришла зарплата»
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