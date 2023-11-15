19 маленьких фотооткрытий, увидев которые хочется сказать: «Это еще что такое?»
Чтобы сделать удивительное открытие нужна удача и щепотка наблюдательности. Везунчикам из нашей подборки жизнь преподнесла несколько любопытных сюрпризов, которые они успели сфотографировать. А нам остается только подумать: «О, и так, оказывается, тоже бывает».
«Забыла про свой сладкий чай, и в нем начало расти что-то странное, но красивое»
«Чтобы купить бананы в этом магазине, придется отрезать их от ветки»
«Мой новый ноутбук пришел с клавишами „e“ „r“ в обратном направлении»
«Готовила блюдо с куркумой и лопатка теперь стала красивого градиентного цвета»
«Полежала на своем акупунктурном массажном коврике и теперь моя спина такая»
«Убирался в кабинете нашего бывшего ИТ-специалиста и нашел эту огроменную дискету»
«Так выглядят канавки виниловой пластинки, на которой записана песня с сильными басами»
«У этого автобуса на дисплее есть индикатор зарядки»
«Зарядка 78%»
«Из этого стаканчика может пить только пилот»
«Стаканчик пилота. Использовать только на летной палубе.»
«Купила очищенный чеснок. На упаковке мне предлагают употреблять его в качестве закуски»
«Вот так выглядит мой планшет после трех лет работы с данными для логопеда»
«Случайно оставила кусок гималайской морской соли на книге. И вот результат»
«Ночью спала в футболке и на ней отпечаталось мое новое тату»
«Я совершенно забыл про яблоко, и оно почернело»
- Просто эти яблоки — «Арканзасские черные» — хранятся в течение зимы и чернеют. © Wundei / Reddit
«У моего брата есть заболевание, которое делает его зрачки кошачьими»
«Срок годности левой бутылки истекает через 1 год. Срок годности правой истекает через 2 месяца»
«Муравьи полностью съели леденец, но обертка осталась шарообразной»
«Я только что почистил „столетнее“ яйцо, а там это»
- Узор в виде сосновых веток означает, что это яйцо — высокого качества. По сути, это кристаллы соли в виде дендритов. © Sonoda_Kotori / Reddit
«Вот такое молоко мне выдали в школьной столовке»
Если вам хочется потешить себя всякими любопытностями чуть побольше, то у нас есть еще подборка занятных фото.
Фото на превью -Vink- 2 / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 маленьких фотооткрытий, увидев которые хочется сказать: «Это еще что такое?»
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