19 маленьких фотооткрытий, увидев которые хочется сказать: «Это еще что такое?»

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Чтобы сделать удивительное открытие нужна удача и щепотка наблюдательности. Везунчикам из нашей подборки жизнь преподнесла несколько любопытных сюрпризов, которые они успели сфотографировать. А нам остается только подумать: «О, и так, оказывается, тоже бывает».

«Забыла про свой сладкий чай, и в нем начало расти что-то странное, но красивое»

«Чтобы купить бананы в этом магазине, придется отрезать их от ветки»

«Мой новый ноутбук пришел с клавишами „e“ „r“ в обратном направлении»

«Готовила блюдо с куркумой и лопатка теперь стала красивого градиентного цвета»

«Полежала на своем акупунктурном массажном коврике и теперь моя спина такая»

«Убирался в кабинете нашего бывшего ИТ-специалиста и нашел эту огроменную дискету»

«Так выглядят канавки виниловой пластинки, на которой записана песня с сильными басами»

«У этого автобуса на дисплее есть индикатор зарядки»

«Зарядка 78%»

«Из этого стаканчика может пить только пилот»

«Стаканчик пилота. Использовать только на летной палубе.»

«Купила очищенный чеснок. На упаковке мне предлагают употреблять его в качестве закуски»

«Вот так выглядит мой планшет после трех лет работы с данными для логопеда»

«Случайно оставила кусок гималайской морской соли на книге. И вот результат»

«Ночью спала в футболке и на ней отпечаталось мое новое тату»

«Я совершенно забыл про яблоко, и оно почернело»

Просто эти яблоки — «Арканзасские черные» — хранятся в течение зимы и чернеют. © Wundei / Reddit

«У моего брата есть заболевание, которое делает его зрачки кошачьими»

«Срок годности левой бутылки истекает через 1 год. Срок годности правой истекает через 2 месяца»

«Муравьи полностью съели леденец, но обертка осталась шарообразной»

«Я только что почистил „столетнее“ яйцо, а там это»

Узор в виде сосновых веток означает, что это яйцо — высокого качества. По сути, это кристаллы соли в виде дендритов. © Sonoda_Kotori / Reddit

«Вот такое молоко мне выдали в школьной столовке»