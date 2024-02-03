19 человек, которые до чертиков устали от чужой бестактности

Каждый хоть раз в своей жизни сталкивался с бесцеремонными персонажами. Они не подозревают о существовании личных границ, поэтому позволяют себе все: бестактные замечания и вопросы, эгоистичные поступки. Например, могут взять чужую вещь и испортить, занять лежаки на пляже и упорхнуть в неизвестном направлении или просто игнорировать право других людей на отдых и спокойное существование. Вот примеры нахалов, которые считают себя всегда правыми, но мы-то знаем, что это не так.

«Вот во что 12-летняя племянница превратила мою палетку теней. Просто потому что „ей было нужно“»

«Меня уже дважды приняли за маму моего парня. А я старше его всего лишь на 2 года!»

В следующий раз, когда это произойдет, просто поцелуйтесь. © SnipahShot / Reddit

«Бесят люди, которые думают, что полотенца — это их „бронь“ шезлонга. Мол, разложим тут вещи, а сами куда-нибудь свалим»

«Выложил $ 120 за билет на мюзикл. И вот на что я смотрю. Зачем женщины ходят так в театр?!»

«Мама моего парня подарила на Рождество покрывало. Но есть один нюанс: это самое покрывало я недавно вручила ей на день рождения»

«Сосед взялся красить дом и решил, что мой байк чересчур монохромный»

«Женщина заняла для своих друзей целый ряд в самолете с помощью пакетов с пончиками»

«За нами 20 минут ехала фура с мощными фарами. Такой яркий свет представляет опасность для других водителей!»

«Одна семья принесла к бассейну свой личный звонок, чтобы вызывать дежурного для заказа еды, когда им заблагорассудится»

«Менеджер отеля решил зайти в мой номер, чтобы покрасить дверь. Все это время я находился в нем»

«Сначала он спросил меня, может ли прийти и покрасить мою дверь. Я вежливо отказал. И вот, сижу в своем номере. Вдруг слышу — кто-то пытается открыть дверь. На пороге менеджер отеля. Судя по лицу, не ожидал меня увидеть. Снова спросил, может ли покрасить дверь прямо сейчас. А потом, услышав отказ, ничуть не смущаясь, он вошел и начал красить».

«Одолжил отцу ключ для извлечения сим-карты. В таком виде он мне его вернул»

«Вышел из магазина, чтобы увидеть, как кто-то припарковался рядом, заблокировав двери моего авто»

«Все 6 часов полета женщина на моем ряду заряжала телефон с помощью этого эпилептически мигающего шнура»

«Сосед решил почистить мою сковородку, с которой я буквально пылинки сдувал, чтобы не повредить антипригарное покрытие»

«Из-за курьера, который подпер посылкой дверную ручку, мне теперь придется вылезать в окно»

«Родители приехали в гости и сочли, что в моей комнате слишком грязно»

«А когда я вернулся домой, то увидел, что все аквариумы отмыты, а рыбка плавает в мерном стакане. Я понимаю, что их намерения были благими, но зачем так поступать?!»

«Муж считает, что именно так нужно вытягивать мусорные пакеты из нового рулона»

«Соседи установили раму, чтобы не допустить въезд грузовиков в наш жилой район. Пожарные машины и машины скорой помощи также не смогут проехать»

«У нас с родителями были планы на ужин сегодня в 17:00. Сейчас 19:39, а их все еще нет»