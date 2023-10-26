19 человек, чьи комментарии жгут не меньше, чем аджика из бабулиного погреба
Есть люди, чье чувство юмора настолько развито, что они не могут упустить возможности оставить остроумный комментарий под постом. Мы решили поднять вам настроение и собрали высказывания от пользователей, у которых язык на редкость удачно подвешен.
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Конец чего-то — это всегда начало нового. Вот и у нас: подборка забавных комментариев только успела закончиться, а уже можно заглянуть в твиты о людях, чья жизнь похожа на анекдот.
AdMe/Народное творчество/19 человек, чьи комментарии жгут не меньше, чем аджика из бабулиного погреба
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