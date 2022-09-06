19 человек, которые хотели потратить деньги с удовольствием, но получили какую-то ерунду

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Любая покупка может оказаться котом в мешке. Даже покупая мороженое в киоске у дома, никогда не знаешь, что окажется внутри. Что тут говорить об онлайн-шопинге — здесь и вовсе сплошная непредсказуемость. Заказываешь, например, милую куклу, а доставить могут такую страшную игрушку, словно это герой триллера. И когда такое случается, есть 2 выхода: огорчаться и злиться, что зря потратил деньги, либо посмеяться от души, что и выбрали пользователи сети.

Мы в ADME также нередко сталкиваемся с похожими шопинг-недоразумениями. Поэтому не могли пройти мимо фото, которые выложили покупатели: какой товар или услугу они ожидали получить и что вышло в итоге.

Ну, по крайней мере, глазури много

«У моей сестры планировалась вечеринка по случаю рождения малыша. Заказала в подарок Гринча. Получила и перепугалась»

Это отстой! Я сам делаю кукол и знаком с создателем этой игрушки. Дело в том, что вам прислали подделку. У настоящей художницы, которая создает кукол, крадут фото для рекламы и продают фальшивки. Вы попались на уловку. Стоит проверять обзоры перед покупкой. Вы не первая, кто попался, так что не расстраивайтесь. © Totally_Fubar_666 / Reddit

От такого мороженого возможны ночные кошмары

«Я готовилась к своей свадьбе. Решила сделать французский маникюр. Не буду врать, когда села в машину, я расплакалась»

Если в упаковке 12 штук, значит, будет по 4 мороженых каждого вкуса, верно?

Такое ощущение, что во время доставки заколки попали в уменьшитель вещей

«Открыл пакет с черничным печеньем и задался вопросом: что это такое вообще?»

«Я хотела сделать татуировку в честь своих кошек. Вот что я попросила набить и что вышло»

«Пошел постричься. Понимал, что точь-в-точь как на фото стрижку не сделают, но длину-то можно было сохранить. А меня просто обкромсали»

Какая-то странная тыква, однако

Кабель на коробке и то, что было внутри

«А где макароны? И на вкус, кстати, это было ужасно»

«В моем бутерброде с сыром явно не хватает сыра»

«Решила заказать своему молодому человеку букет белых роз. Была перед ним очень виновата и хотела сделать сюрприз»

Нужен детектив, который занимается пропажей соуса, срочно

«Хотя бы было вкусно»

Что-то с волками случилось. Особенно маленькому не повезло

Губка Боб, повидавший жизнь

«Моя мама раскошелилась и заказала кровать для собаки за $ 99»