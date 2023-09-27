19 человек, которые хотели просто научиться водить, а получили незабываемое приключение
Автомобиль дарит свободу передвижения, но прежде чем сесть за руль, надо потрудиться получить права. Обучение в автошколе у всех складывается по-разному, и многие с радостью делятся своими забавными историями, которые приключились с ними на пути к заветному документу.
- Поняла, что на права буду сдавать очень долго, когда в одной непредвиденной ситуации на дороге сжалась в комочек и запищала: «Мама, я боюсь!» И мой учитель по вождению запищал: «Мама, я тоже!» © Подслушано / Ideer
- Работала в автошколе администратором. Ученики выбирали себе инструктора по вождению по разным критериям. Многие девушки записывались к молодому симпатичному инструктору. Другие выбирали по машине: год выпуска, механика или автомат и так далее. Но одна женщина превзошла всех: «Мне, пожалуйста, Водолея или Тельца». Я спрашиваю: «А кто должен быть Водолеем: инструктор или машина?» © Подслушано / Ideer
- Когда училась в автошколе, не могла понять, почему автобус, выезжающий из кармана остановки, имеет преимущество, на что мой инструктор по теории ответил гениально: «Он железнее!» Запомнила на всю жизнь и не задаю тупых вопросов. А инструктор по вождению всегда начинал с фразы: «Запомни, помимо тебя, на дороге еще полно дураков!» Тоже неплохо спесь сбивает. © Ирина Баранова
- Мне рассказывали одну байку про мальчика, сдававшего практику вождения: откатал весь экзамен отлично, но прямо перед автошколой не притормозил на луже и окатил водой прохожего. Отправили его на пересдачу... © A B / ADME
- Мой бывший учитель по вождению как-то рассказывал нам историю о девушке, которая впервые села за руль и перевернула машину во время практики вождения с другим учеником. Машина стояла на невысоком мосту, ударилась об ограждение, рухнула вниз и приземлилась на крышу. Первым, что услышал мой инструктор по вождению сразу после аварии, был голос парня, который сидел на заднем сиденье. Тогда мальчик сказал: «Ну я предполагаю, что сегодня машину мне поводить не удастся...» © PM_ME_YOUR_SNAPPLE / Reddit
- Пошел я как-то в автошколу. Едва мы из нее выехали с инструктором, как в нас врезалась девушка, которая только что сдала экзамен на получение прав и отвлеклась, любуясь ими. © WazzaMatta92 / Reddit
- Однажды едва успела затормозить при выезде со второстепенной на главную. Инструктор говорит: «Меня сегодня утром девушка так же чуть не подставила под удар». Я ему: «А это моя дочь была». Я знала, что она с утра к нему записывалась. Долго смеялся потом инструктор. © Светлана Буйнова
- Когда ходила в автошколу, мой инструктор очень легко научил меня плавно тормозить на автодроме: купил 2 лотка яиц (себе домой) и поставил их на заднее сиденье машины. Аккуратность торможения и маневров привились сразу! © Подслушано / Ideer
- Недавно сдавала на права. Среди пересдающих был парень, пришедший с мамой. Она бегала, суетилась, узнавала, что да как, даже машину перекрестила, когда он в нее сел. В итоге он сдал, и инструктор шепнул нам, что это его третья попытка и его мама всех на уши поставила, чтобы он сдавал строго по правилам и никто к ее сыну не придирался. Так сразу несколько женщин стали восклицать, какая замечательная у него мама и как ему повезло. © Подслушано / Ideer
- Когда я учился в автошколе, одна дама умудрилась на внутреннем экзамене врезаться в мирно стоящий автомобиль директора автошколы. В общем, на следующий день в ГАИ она не поехала. © Neftyanoy / Pikabu
- На курсах вождения нам рассказывали об одной решительной женщине, которая училась у них больше 2 лет. Потратила кучу денег и сдавала экзамен аж 9 раз. Инструктор сказал, что он осознал весь масштаб проблемы еще тогда, когда мадам начала путать свои движения и отводить ногу от сцепления в сторону, вместо того чтобы поднимать ее вверх. © Shelldonix / Reddit
- Никто так не выносит мне мозг, как инструктор по вождению. Я парень, 24 года. У этого инструктора учились моя мама, тетка, жена и сестра жены. Этот человек настолько любит совершенство в вождении, что доходит до крайностей. А причина проста: ему 60 лет, и ему доставляет удовольствие, когда другие (не его) ученики на автодроме подходят к нему и восхищаются тем, как он нас научил. © Подслушано / Ideer
- Когда училась в автошколе, не все шло гладко, поскольку я человек-косяк. Один инструктор посреди обучения уволился, а второй в день сдачи экзамена попал в больницу. И они явно оба меня запомнили. Спустя пару месяцев после окончания школы ехала за рулем, выезжала с второстепенной дороги и чуть не спровоцировала ДТП. Из машины дикий ор: «Да кто тебя ездить учил?!» Поворачиваю голову, чтобы извиниться, и вижу своего первого инструктора. Кричу в ответ: «Ты!» Выражение его лица невозможно описать. © Подслушано / Ideer
- Один мой знакомый в первый же день врезался в телеграфный столб буквально через 5 секунд после старта. Эта авария оказалась первым, что он когда-либо сделал за рулем. К счастью, никто в этом дурацком ДТП не пострадал. © Brennan Stark / Quora
- У меня был шикарный инструктор — ни разу голос не повысил. И мне запомнилась его мудрость: «Можно бросить высокооплачиваемую работу, можно бросить любимую семью, но сцепление бросать нельзя никогда!» © Екатерина / AdMe
- Я сдавала вождение весной. Ехали по городу, мимо нас проехал КамАЗ с черноземом. Мне поступил приказ следовать за КамАЗом, потому что инструктору на участок нужен был чернозем. Так я за ним и ехала, пока он не остановился около огорода. И я сдала экзамен с первого раза! © Инесса Ахильченок
- Мой инструктор по вождению рассказал мне о своей ученице, которая разбила его машину. Они подъезжали к кольцевой развязке с 4 перекрестками и с небольшими деревьями и кустарниками посередине, и он сказал ей идти «прямо», имея в виду второй съезд прямо впереди.
Вместо этого девушка восприняла его слова буквально и выехала на середину кольцевой развязки, врезалась в молодое деревце, развернулась и врезалась в фургон на другой стороне. © yellowelephant88 / Reddit
- Инструктор дал совет по борьбе с хамами на дороге после автошколы: если тебя обгоняет машина и водитель начинает орать, не оскорбляй в ответ. Особенно если он едет с женщиной. Нужно в открытое окно посылать воздушные поцелуи и кричать: «Привет, милый. Как дела? Чего не звонишь?» Совет работает безотказно. © Galina Galina
Ну а после получения прав можно смело отправляться в путешествия. А облегчить путь до любого места могут помочь хитрости, которые придумывают другие автомобилисты.
AdMe/Народное творчество/19 человек, которые хотели просто научиться водить, а получили незабываемое приключение
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