19 доказательств того, что свадьба без казусов бывает не чаще, чем невеста без фаты

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День свадьбы — это не только обмен кольцами и многоярусный торт, но и казусы — иногда смешные, а иногда и неприятные. Дружок жениха, который появился на церемонии в очень своеобразном смокинге, подружка невесты, которая хочет перетянуть на себя всеобщее внимание, — вот такими забавными фото и историями со свадьбы решили поделиться пользователи интернета.

«Только узнал, каким взглядом я смотрел на бабушку жены на свадьбе»

«Меня позвали дружком жениха на свадьбу на Карибах. Вот в каком смокинге я заявился»

«Чья-то вспышка камеры перекрыла половину моего снимка»

«Я прорвал дырку на брюках. Вот как меня провожали до машины, чтобы никто не заметил»

Малышу было до жути скучно на свадьбе родителей

«Ага, это мой свадебный торт. Из популярной пекарни в центре города, которая работает уже много лет»

«Сегодня на свадьбе брата я катался на динозавре»

«С этим выражением лица мой папа вступал в брак»

«Хотела простой маникюр на свадьбу. Но когда увидела, что мне сделали, то, конечно, расстроилась, но и хохотала не переставая»

«Я вовсю пытался сдержаться, когда увидел свою невесту»

«За 1,5 часа до начала свадебной церемонии я обнаружил на брюках, купленных онлайн, это. Радует, что хоть в брак вступаю не я, а подруга жены»

«Сестра выходит замуж. А одна из ее подружек на свадьбу решила нарядиться в это платье»

За пару минут до свадебной церемонии чайка пожелала жениху удачи, как умела

Поводом для обиды на свадьбе может послужить сущая мелочь

Когда мне было лет 6–7, родители взяли меня на свадьбу друга отца. Помню, это была очень красивая свадьба в винограднике. Повсюду были гирлянды, и я бродила среди виноградных лоз. Пришло время разрезать торт. И когда жених разрезал его, я выпалила: «Вау, какой большой кусок! Неужели она все это съест?» После чего жених повернулся и отдал первую тарелку с тортом мне, а не невесте! Более обозленного взгляда, чем тот, каким невеста одарила его, я еще не видела. © n0th3r3t0mak3fr13nds / Reddit

«Мамы не стало, а свадьба была запланирована на День матери. Вместо мамы я решила станцевать на свадьбе с сестрой, а бабушка все это время стояла недовольная»

«Только что снял жилье, через 45 минут уезжать на свадебную церемонию. И тут обнаружил, в каком состоянии здесь утюг. Видимо, придется ходить в мятой одежде»

«У меня не было месячных 3 месяца. А сегодня, в день свадьбы, начались, и это вместе с сильнейшими болями в животе из тех, что у меня были. Хоть платье не успело пострадать»

Когда гости на свадьбе не скучают и устраивают собственную незабываемую фотосессию

Когда невеста с женихом не успели разобраться, что от них ждут на свадьбе