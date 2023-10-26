19 человек, которые лучше останутся голодными, чем рискнут поесть в гостях

Когда бываешь в гостях, хозяева нередко пытаются угостить нас своими кулинарными творениями. Но порой эти блюда настолько неординарные, что аппетит пропадает мгновенно. Хотя самим поварам их шедевры кажутся вполне симпатичными на вид и приятными на вкус. Вот только герои нашей статьи так не считают.

«Папа моего друга приготовил „цыпленка с малиной“»

Ну да, это ж ему принесли

Однажды летом я пришла в гости к своему коллеге с большой упаковкой мороженого. Он поблагодарил, достал одну ложку и стал есть. © rabeyka / Twitter

«Моей мамы недавно не стало, поэтому, когда я не готовлю, папа иногда готовит свой „знаменитый фасолевый суп“ с фиолетовой капустой»

«Просто посмотрите, как моя сестра размораживает мясо»

«Родственники позвали нас на обед. И жена вот это вот ела, а я не стал. Отмазался, мол, я после завтрака еще сыт»

«Итак, перед нами фасоль, курица и вареные яйца».

«Вот почему я никогда не хожу ужинать к родне»

А что такого? Все ж свои

Я давно уже не ем в гостях. А все из-за мамы подружки. Она как-то накормила нас супом. А младший брат суп не доел. Мама спросила его, будет ли доедать, он ни в какую. Тогда маманя взяла и содержимое его тарелки спокойно вылила обратно в кастрюлю и поставила ее в холодильник. © Подслушано / Ideer

«Мои родители считают, что это очень вкусный ужин»

«Брат приехал в гости»

«Да нет у тебя никакой аллергии, ты все выдумываешь»

Терпеть не могу ездить в гости к бабушке своего парня. Просто у меня гастрит и аллергия на яйца. И бабушка в курсе, но каждый раз перед нами на стол выкладывает кучу жирной пищи и яиц побольше! Естественно, я отказываюсь это есть и пытаюсь найти хоть что-то для себя. Но бабушка стоит над душой и приговаривает: «Ешь-ешь! Если что, я тебе таблеточку дам». Уже и я, и мой парень объясняли тысячу раз, что мне нельзя это. Но ей все равно. © Подслушано / Ideer

«Мама моей девушки использует кондитерский пакет, чтобы выдавить фасоль на начос»

«Вот такую индейку будут подавать у моих родственников. Она фарширована черносливом, к ней будет прилагаться замороженное картофельное пюре»

Одним чаем сыт не будешь, но некоторые думают иначе

Однажды я пришла в гости с большой коробкой «Комильфо» (были такие вкусные пафосные конфеты). Хозяйка сразу их убрала в шкаф, а к чаю ничего не подала. Лет 15 назад было, а я до сих пор помню. © anchous87 / Twitter

«Моя подруга сказала, что готовит идеальные стейки!»

«Теща друга приготовила курицу с пармезаном»

«Мама приготовила буженину. И сказала, что я должен ее попробовать, ведь она просто великолепна»

«А вот попытка моего парня приготовить карбонару»

«Пришла к брату в гости»

Руки же чистые, ага

Я перестала в гостях есть. У меня две подруги были. У них дома чистота идеальная всегда, и выглядят они идеально: одежда, прическа, макияж. От них я уж точно подвоха не ожидала. Пока однажды я не увидела, как они готовят. Это был кошмар для меня. Мало того, что они руки постоянно облизывали вместо того, чтобы помыть, так еще и брали пробу, просто засунув пальцы в готовое блюдо и облизав их. Ну и по тарелкам некоторые блюда руками раскладывали. Теперь я в гостях могу только чаю попить, да и то не всегда. © Солнышко пушистая / ADME