19 человек, которые любой вещи придадут столько индивидуальности, что владельца будет видно за версту

Что обычно делают люди, когда покупают новую вещь? Просто пользуются ей. А как поступают люди, которым отсыпали столько фантазии, что ее невозможно держать в узде? Они тут же делают эту вещь «своей»: вышивают любимого героя, инициалы, перешивают — и при этом получают удовольствие, сравнимое разве что с просмотром любимого фильма. Давайте поглядим на творения этих индивидуалистов и, может быть, сами вдохновимся на создание мини-шедевра. А бонусом покажем, каким может быть пуховик по индивидуальному эскизу.

«Приближается зима, и поэтому я сделала подкладку для джинсов из фланели»

«Мне не нравились пуговки. Они напоминали все остальные пуговицы на кардиганах, которые есть в любом магазине»

«Итак, я заменила их на красные и, честно говоря, думаю, что теперь кардиган выглядит очаровательно».



«Вышила лису на куртке для моей соседки по дому»

Мастер ручной вышивки на обуви

«Первая попытка вышивки на обуви. Я тут же пожалела о том, что выбрала белые: их слишком легко испачкать»

«Мои первые проекты! Не то, что я ожидала, но не очень плохо»

«Я купила и вышила джинсовые куртки для подружек невесты с их инициалами спереди и уникальной вышивкой на спине!»

«Я вышила сад своей мечты на старом платье»

Обновление кроссовок

«Моя мама вышивает это на свадебном платье моей сестры. Просто феноменально!»

Не только кроссовки, но и сапоги можно сделать особенными

Даже сумка для походов в магазин может быть красивой

Узнаете известную художницу Фриду Кало?

«Интересно было посмотреть, смогу ли я умело украсить фетровые шляпы. Это был удачный эксперимент!»

«Делала этот спортивный костюм с любовью»

«Только что выучила несколько стежков и получила удовольствие от этого дела»

«Лучше поздно, чем никогда. Эскиз я сделала 2 года назад»

Одно дело — заколка из магазина, и совсем другое — с личной вышивкой

«Первая ручная вышивка завершена ко дню рождения моего парня!»

Бонус: иногда можно и сшить что-то особенное.

«Пуховик. Это был самый сложный проект, над которым я работала, но оно того стоило»

Восхищаюсь вашей решительностью и терпением! © matchamochime / Reddit