19 человек, которые наткнулись на нечто из ряда вон в самых заурядных местах

Интерьеры бывают разные: черные, белые, красные. Кто-то заморачивается о практичности, кто-то о том, чтобы всем гостям обстановка точно запомнилась. И потому частенько в домах можно найти настоящие диковинки. Да и в кабинетах врачей тоже встречается нечто необычное.

«В ванной комнате моего стоматолога висит фотография ванной комнаты моего стоматолога»

В стене викторианского дома обнаружился старый камин

«В нашей гостиной есть пруд»

«Прибирался в доме и случайно нашел спрятанный аккордеон. Он сделан в Италии и выглядит очень старым»

«У нас в подвале есть обычная дверь, а за ней — еще одна, примерно вполовину меньше. За ней находится маленькая комнатка, в которой мы храним пару коробок с вещами»

Так выглядит ванная комната в доме, выставленном на продажу

Тут просто каждый раз будешь себе чувствовать королем с личным троном. © nicolai2k3 / Reddit

«У наших друзей в одной из комнат есть дерево»

Во время ремонта за шкафом на кухне оказались вот такие обои

«Я открыл вентиляционное отверстие в стене и нашел там старые любовные письма, перевязанные бечевкой»

«Предыдущие владельцы нашего дома соорудили домик для детей под лестницей в подвал»

«Я навожу чистоту в доме 92-летней дамы. Ее ванная комната — это что-то. Все такое милое, и на полу ковровое покрытие»

«В нашей душевой было окно, спрятанное в стене»

«Нашел этого Микки-Мауса в доме бабушки и дедушки. Кажется, он довольно старый»

«Я только что купил дом, а в нем была эта винтажная плита. Она до сих пор отлично работает»

«Мы делали ремонт и нашли на чердаке £ 500 образца 1981 года, завернутые в изоляционную ленту»

«Мы с парнем купили дом и нашли несколько таких пирамидок, спрятанных в разных местах: в углах, на чердаке, в стенах. Кто-нибудь знает, что это вообще такое?»

Интерьер этого McDonald’s не обновлялся по меньшей мере пару десятилетий

«У нашего педиатра в кабинете вот такое. Ну чтобы дети не сбежали и потом их не ловить по всем коридорам. Просто очень высоко расположенная дверная ручка, детям ее не открыть»

«Моя подруга решила заменить свой старый ковер и нашла под ним дверь в подвал. А там — сюрприз!»