19 человек, которые наткнулись на нечто из ряда вон в самых заурядных местах
Интерьеры бывают разные: черные, белые, красные. Кто-то заморачивается о практичности, кто-то о том, чтобы всем гостям обстановка точно запомнилась. И потому частенько в домах можно найти настоящие диковинки. Да и в кабинетах врачей тоже встречается нечто необычное.
«В ванной комнате моего стоматолога висит фотография ванной комнаты моего стоматолога»
В стене викторианского дома обнаружился старый камин
«В нашей гостиной есть пруд»
«Прибирался в доме и случайно нашел спрятанный аккордеон. Он сделан в Италии и выглядит очень старым»
«У нас в подвале есть обычная дверь, а за ней — еще одна, примерно вполовину меньше. За ней находится маленькая комнатка, в которой мы храним пару коробок с вещами»
Так выглядит ванная комната в доме, выставленном на продажу
- Тут просто каждый раз будешь себе чувствовать королем с личным троном. © nicolai2k3 / Reddit
«У наших друзей в одной из комнат есть дерево»
Во время ремонта за шкафом на кухне оказались вот такие обои
«Я открыл вентиляционное отверстие в стене и нашел там старые любовные письма, перевязанные бечевкой»
«Предыдущие владельцы нашего дома соорудили домик для детей под лестницей в подвал»
«Я навожу чистоту в доме 92-летней дамы. Ее ванная комната — это что-то. Все такое милое, и на полу ковровое покрытие»
«В нашей душевой было окно, спрятанное в стене»
«Нашел этого Микки-Мауса в доме бабушки и дедушки. Кажется, он довольно старый»
«Я только что купил дом, а в нем была эта винтажная плита. Она до сих пор отлично работает»
«Мы делали ремонт и нашли на чердаке £ 500 образца 1981 года, завернутые в изоляционную ленту»
«Мы с парнем купили дом и нашли несколько таких пирамидок, спрятанных в разных местах: в углах, на чердаке, в стенах. Кто-нибудь знает, что это вообще такое?»
Интерьер этого McDonald’s не обновлялся по меньшей мере пару десятилетий
«У нашего педиатра в кабинете вот такое. Ну чтобы дети не сбежали и потом их не ловить по всем коридорам. Просто очень высоко расположенная дверная ручка, детям ее не открыть»
«Моя подруга решила заменить свой старый ковер и нашла под ним дверь в подвал. А там — сюрприз!»
А некоторые счастливчики нашли настоящие сокровища прямо у себя под носом. Точнее, в доме.
Фото на превью mayasmomma / Reddit
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