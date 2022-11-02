19 человек, которые принимают себя такими, какие они есть, и это очень круто

Есть люди, которые стремятся следовать стандартам красоты и преуспели в этом настолько, что даже фильтры на фото не приходится накладывать. В противовес им живут себе и радуются те, кто бросил участие в этой гонке за стандартами и полюбил себя от макушки до кончиков пальцев. И их фото стоит увидеть хотя бы потому, что такой пример невероятно вдохновляет.

«Двое парней хотели познакомиться, а я отказала. Они обиделись и сказали, что мне нужна коррекция носа, потому что я ужасно выгляжу»

Ты просто задела их эго. Ты прекрасна, и твой нос подходит твоему лицу! © sofarsoalive / Reddit

«Быть невестой больших размеров может быть непросто. Я надеюсь, что этот пост вдохновит и даст надежду тем, кто в этом нуждается!»

«Наконец-то принимаю свой натуральный цвет и локоны»

«Метр восемьдесят! Пытаюсь принять свой рост и ценить его по мере взросления»

«Вот большой чувак, который обычно стоит за камерой. Я сделал автопортрет и чувствую себя хорошо в своем теле»

«С ними много работы, но я стараюсь любить свои кудри»

«Я думаю, что у меня милый эльфийский нос»

«Выйти из зоны комфорта, надев кожаное платье»

Я бы передвинул границы твоей зоны комфорта, потому что это платье тебе очень идет. Поразительно. © KhrystyinSD / Reddit

«Я сделала это селфи летом, когда была в отпуске. Тогда у меня не хватило духу опубликовать его, но я чувствую, что выгляжу на нем довольно мило. Так что лучше поздно, чем никогда»

«Когда я получила свои свадебные фото, все сказали мне, что я выгляжу так красиво, но все, что я могла видеть, — это странный нос... А сейчас я смирилась с этим и чувствую себя прекрасно»

«Меня никогда не беспокоили волосы над верхней губой, но они всегда беспокоят других»

«Я беспокоилась о том, какими будут фото со свадьбы. И вот наконец получила их и балдею»

«С детства мечтала сделать его меньше. Но да бог с ним. Я научусь принимать и правильно подчеркивать свой большой нос»

Когда точно знаешь, что прекрасна, и для этого не требуется одобрения других

«Независимо от чужого шепота, взглядов, мнений о моем теле, я и мои 172 кило живем так, как мне нравится»

«Раньше я хотела сделать ринопластику больше всего на свете. Медленно, но верно начинаю принимать свое тело таким, какое оно есть»

«Его рост 2 метра 10 сантиметров, а мой 1,77»

«Я весь день в восторге»

«Кажется, совсем недавно я бы не решилась выкладывать такие фотографии. Спасибо вам всем за то, что помогли мне понять, что я не уродлива»