19 случаев, когда внешний вид людей стал причиной нехилой заварухи

Кажется, что людям уже давно пора перестать оценивать друг друга по «обложке». Но зачастую от внешнего вида зависит многое, а некоторые из-за него попадают в неожиданные ситуации. Мы собрали именно такие истории, а в конце статьи расскажем о платье, которое изменило судьбу одной женщины.