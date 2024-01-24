19 человек, которые попали в такую неловкую ситуацию, что краснеют даже когда вспоминают об этом
Иногда в нашей жизни случаются такие казусы, в которых градус неловкости повышен до максимума. И даже вспоминая такие моменты, становишься красным как помидор. Как раз о таких случаях рассказали герои нашей подборки.
- Как-то мы с мужем (теперь уже бывшим) выступали в качестве фокусников на свадьбе сына одного высокопоставленного лица. В одном из шоу мы вытащили из пустой кастрюли, которую держала невеста, зайца. А тот взял и описался прямо на фаршированного осетра — основное блюдо свадебного стола.
Мы были готовы провалиться сквозь землю, особенно когда невеста громко сказала: «Ой, зайчик описался». Мы быстро ретировались из зала. Тамада тут же взял инициативу в свои руки: шутки, игры. У нас был запланирован еще один выход, а мы так хотели уехать (уже и никаких денег не нужно было после такой ситуации). Но это был чужой город, нас туда специально пригласили на мероприятие. Так что пришлось остаться. Перед вторым выходом мы выглянули в зал и оказалось, что от осетра осталась лишь голова да хвостик. © Inga Savitskaya
- Однажды меня вызвали выступить с речью на сцене. Я вся такая важная взбираюсь на подиум. Полный зал людей, все ждут, что скажу. А на мне тогда была юбка синяя, на резинке, топ — в цвет юбки. Так вот, я перешагиваю через небольшое препятствие и высоким каблуком-шпилькой цепляю подол юбки и ступаю ногой на подиум уже вместе с той самой юбкой. В зале тишина, я стою на подиуме в трусах, топе и на 9-сантиметровых шпильках. Мгновенно забыла, о чем хотела говорить. © Виктория Мерва
- Моя знакомая работала библиотекарем. На работе она переобувалась. Однажды перед уходом переобула только одну ногу и так и ушла в разных туфлях. На улице ей приветливо улыбались встречные люди, что было ей приятно и повышало ее самооценку. Только дома увидела в чем дело! Ольга Лаврова / ADME
- Не поступила в мединститут с первого раза. Устроилась на кафедру биохимии препаратором: мыть полы и пробирки разные, быть курьером и еще там по мелочи... В первый день мою пол в кабинете какого-то доцента. На табличке — его инициалы и фамилия иностранная. Мою руками, старательно, залезая во все углы. Тут заходит маленькая худенькая женщина в сером халате, останавливается на пороге и смотрит на мое усердие. Через несколько секунд я ее спрашиваю: «Вам что-то надо?» Она: «Это мой кабинет». Я говорю: «Ваш? Ну тогда и домывайте!» И тут же ухожу. Я приняла ее за уборщицу, и подумала, что кабинет — именно ее зона работы. То, что это и есть доцент, которая вернулась из вивария (потому и в сером халате), я даже не подумала. В моем представлении с такой красивой фамилией должен был быть седовласый представительный мужчина и обязательно в белоснежном накрахмаленном халате. © Galina Dolgikh / ADME
- Лет в 16 я была влюблена в одного Сергея. Он был старше меня и работал в местном доме быта. Однажды мы с подружкой пошли туда по какой-то надобности. И на обратном пути решила я по перилам съехать, они там широкие такие были, деревянные. Съехала лихо, а вот приземлилась прямо на пятую точку. А тут сам Сергей по лестнице поднимается. Я со стыда чуть сквозь землю не провалилась. © Ольга Иванова / ADME
- Когда в офисе я встала из-за стола, совершенно автоматически задрала платье и начала подтягивать колготки, не обратив при этом внимания, что напротив сидит чужой мужчина. © Елена Бирк
- Это случилось еще в те времена, когда зарплату выдавали в кассе наличными. Коллега попросил зарплату получить за него, я и забрала свою и его. Потом пошла искать коллегу, не нашла и засунула его деньги в рукав свитера, чтобы отдать, как только увижу... Встретились в конце рабочего дня, я достаю кошелек, а там только мои деньги. Роюсь в сумке, ничего не нахожу, меня бросает в жар. Ищу по всем карманам, ящикам и углам — пусто... Сидим расстроенные, коллега еще пытается меня утешать. Отдала ему большую часть своей зарплаты, остаток он согласился подождать до следующей. По дороге домой на витрины магазинов даже не заглядывалась и уже помышляла о рисовой монодиете. Дома снимаю свитер — из рукава вылетают его деньги. О, счастье! Помчалась в ночной магазин за провизией. © Татьяна Лобанова / ADME
- Мой котик как-то травмировал лапку, поехали к хирургу. Ассистент взял котика под передние лапки, держит, врач осматривает лапку. И тут я вижу, что у Бени в районе лопатки торчит какая-то розовая шишка! Ее точно не было. Я осторожно потеребила пальцем, чувствую плотное твердое образование. Я начинаю рыдать: «Ой, доктор, что это вылезло? Это что, сустав? Ой-ой-ой!» Врач такой: «Что? Где?» И тут ассистент так спокойно говорит: «Успокойтесь, женщина, это мой палец».
У него, видимо, очень короткие ногти и сквозь шерсть котика виднелась только розовая подушечка пальца. А я ведь еще успела ее потеребить! © Виктория Масловская
- Я хожу быстрым шагом. Случай был во времена учебы в универе. Как всегда, куда-то быстро летела. Шла мимо машины, а облокотившись на нее стоял парень. Вдруг он меня окликнул: «Девушка, вы торопитесь?» Я остановилась, в голове промчались мысли: «Если я скажу „да“, он предложит довезти, если „нет“ — предложит поболтать, а мне вот сейчас вообще не до знакомств». И я, не оборачиваясь, громко произнесла: «Не знаю!» и помчалась дальше. © Gula Skazka / ADME
- Проснулась ночью, открываю глаза, а вокруг сплошная темнота. Не видно ничего, сколько ни вглядывайся. Обычно у нас фонари на улице работают, думаю, неужели их выключили? Затем прозвенел будильник, а у меня перед глазами все равно темень. Уже начала думать, что умерла... В голове пролетала сотня мыслей сразу, пока до меня не дошло и я в голос сказала самой себе: «Эх, дуреха, ты же в маске для сна лежишь, которую тебе подарили вчера!» © Не все поймут / VK
- Уступила место в автобусе беременной женщине. Она спросила, почему я это сделала. Я ответила, что в ее положении лучше присесть. «Хорошо день начался... Я не беременна», — ответила женщина. © Марина Дэниз
- Пришла в институт без юбки. Забыла второпях надеть. Благо, была зима, а шуба у меня длинная. Уйти домой нельзя было, так как зачеты сдавали. Так весь день в шубе я и проходила. © Marina Kazantseva
- У меня как-то пуговица от блузки на уровне груди оторвалась. Прям отлетела и попала в коллегу-мужчину напротив. © Мяу Мяу
- В офисе одна коллега заявила, что из раздевалки пропала ее серебристая куртка. Подняла на уши всех. После бесплодных поисков наши HR решили просмотреть записи с камер наблюдения. И там увидели, что коллега, оказывается, пришла на работу в черной куртке. © Ilunga Masan / ADME
- В поликлинике было дело. Когда искали прививочную карту моего ребенка, я не смогла вспомнить, в каком году его родила. © Alexandra Nadezhdina
- Я однажды не обратила внимание, что зашла в мужской туалет. Увидев писсуары, подумала, что это просто какие-то странные раковины и пошла в кабинку. Двери не закрыла. Но когда зашел мужик, мы офигели оба. Я выскочила. Трясло с час где-то. © Валентина Жидецкая
- Я работала моделью. И на финальном дефиле упала прямо на подиуме. Зал просто аплодировал. © Jozefine Gilburd
- 8-й месяц беременности. Стояла возле окошка регистратуры в поликлинике, чтобы взять карточку, и забыла свою фамилию. Сыну уже 32 года, а тот случай забыть я до сих пор не могу. © Таисия Костенко
- В Корее при покупке готовой еды хотела объяснить персоналу, что нужно навынос. Написала это в переводчике на корейском и показала продавщице. Она прочитала и ошарашено посмотрела на меня... Когда я перевела обратно то, что показал переводчик, мне стало и смешно, и очень неловко. Оказывается, он перевел как «ты пойдешь со мной». © MK Maria
Вот еще 15 человек, попавшие в такие неловкие ситуации, которые даже Чендлеру не снились.
AdMe/Народное творчество/19 человек, которые попали в такую неловкую ситуацию, что краснеют даже когда вспоминают об этом
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