19 человек, которые просто хотели сделать маникюр, но нарвались на мыльную оперу

Нередко мастера маникюра сталкиваются с такими людьми на работе, что впечатлений хватает до конца дня. Однако и клиенты иногда возвращаются из салона с такой эпичной историей, что тут же хочется ею поделиться со всем интернетом. Интрига и эмоциональное напряжение вокруг «ноготочков» порой не уступают сюжетам самых популярных бразильских сериалов.