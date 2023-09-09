19 человек, которые просто хотели сделать маникюр, но нарвались на мыльную оперу
Нередко мастера маникюра сталкиваются с такими людьми на работе, что впечатлений хватает до конца дня. Однако и клиенты иногда возвращаются из салона с такой эпичной историей, что тут же хочется ею поделиться со всем интернетом. Интрига и эмоциональное напряжение вокруг «ноготочков» порой не уступают сюжетам самых популярных бразильских сериалов.
- Работаю в салоне красоты, приходит ко мне дедуля на стрижку. И вот он садится он в кресло, начинает ковыряться со шнурками. Смотрю, развязал. Ну, думаю, может, ноги устали. А он уже носки снимает! Я в шоке, спрашиваю: «Что вы делаете?» А он поднимает мне свои ноги и выдает: «Куда мне их положить, чтобы вам удобно было? Мне надо ногти подстричь». Говорю: «Дедуля, одевайтесь, это не ко мне». А ему надо, говорит: «Не могу сам». Еле уговорила мастера по ногтям забрать его к себе. © Подслушано / Ideer
- У меня есть постоянный мастер маникюра, но он делает только классику. Порой мне хочется чего-то экстремального на ногтях. Тогда я позволяю себе измену и иду в салон, где воплощают все мои безумства. Когда я пришла к своему мастеру с этим маникюром, он впал в шок и долго ругался, потому что не знал, как снимать эти бантики.
- Проработала в салоне красоты 8 лет. Разные были случаи. Один раз пришла девочка перед свадьбой сделать педикюр. Пока я отвернулась, она схватила кусачки для кутикулы и отрезала себе, как ей показалось, лишнюю кожу вокруг ногтей. Покраснение было приличное. Я предупредила, что если будет нарывать или воспалится место обработки, то я ответственности не несу. С претензиями она не возвращалась. © Valeri1975 / Pikabu
- Я очень мало сплю, поэтому на всяких косметических процедурах обычно засыпаю. Так и случилось сегодня на маникюре. Перед этим мой муж наорал на меня и сказал, что с яркими ногтями меня на улицу выставит. Что скрывать, в наших отношениях давно все неладно. И мой мастер об этом знает. Очередной раз рассказываю про выходку мужа и благополучно засыпаю. Когда просыпаюсь, вижу, что у меня ярко-красные ногти! Я в шоке смотрю на мастера, а она мне говорит: «Ты достойна большего. Маникюр за мой счет, если мы с тобой пойдем отмечать ваш развод». Благодаря этому я наконец-то решилась подать заявление. © Палата № 6 / VK
- Студентка, 2 года подрабатываю, делая маникюр. И вот ходит ко мне все эти годы клиентка, у которой всегда лак слезает на второй или третий день. Наезжает на меня, мол, делаю плохо, но приходит все равно. Работаю с ней, так как рекламирует меня знакомым и оставляет хорошие чаевые. А на днях она созналась, что нарочно отколупывает лак, чтобы прийти ко мне и поболтать. Если бы не деньги, давно бы послала. © Подслушано / VK
- Как-то покупала машину у семейной пары. Мужик узнал, что я мастер маникюра, и спрашивает: «А почему с гель-лаком нельзя посуду мыть?» Я (без задней мысли): «Почему нельзя? Можно». Вы бы видели взгляд его жены. © 4erka / Pikabu
- С некоторых пор перестала пользоваться услугами мастериц с маленькими детьми. Мало того что они в 90% случаях лажают и оправдываются, мол, ребенок отвлек, так недавно одна такая мадам делала мне маникюр, а в прихожей ее чадо испачкало мое пальто. Химчистку оплачивать она отказалась. Натравила на нее налоговую, благо есть связи. Не жалею. © Подслушано / Ideer
- Недавно заметила, что моя мастер по маникюру и педикюру, к которой я хожу почти два года, никогда не предлагает мне воду, чай или кофе! У нее в студии есть хорошая кофемашина, разные виды чая, минералка, печенье, конфеты... Другие мастера в той студии всегда угощают своих клиентов. И я не раз видела, как она предлагает кофе и чай девушкам, которые приходили после меня! Понимаю, что все это мелочи и бред, и если я попрошу, то меня угостят кофе или нальют воды. Но я не хочу просить, я хочу, чтобы она сама мне предложила! Не понимаю, в чем причина, мы очень уважительно и вежливо общаемся, но она никогда не предлагает мне напитки! © Подслушано / Ideer
- Пришла дама и выбрала довольно сложный в работе цвет. Я очень тщательно прорисовывала каждый ноготок, чтобы все было идеально. Когда закончила, она посмотрела и вроде бы осталась довольна, поблагодарила и пошла оплачивать. И тут я слышу, что она называет мою работу кошмарной и требует, чтобы ногти переделал кто-то другой. © Laura Sandiego / Quora
- Работаю мастером маникюра. Меня поражает то, насколько легко люди рассказывают о своей личной жизни постороннему человеку. Я ведь не подружка, а просто привожу руки в порядок раз в месяц. Сегодня клиентка хвасталась, что ее муж от нее балдеет. Прикольно было слушать, ведь я-то знаю, что ее муж крутит роман с другой моей клиенткой. База большая, город маленький, компромата много. © Палата № 6 / VK
- Постоянно хожу к новым мастерам, потому что не знаю, о чем с ними говорить в наши следующие встречи. Скоро начну по новому кругу, так как их количество в нашем городе не безгранично. Надеюсь, та первая меня уже не помнит, и мы познакомимся с ней заново. © Подслушано / VK
- Много лет хожу к одному мастеру, всегда была довольна. Но в последнее время поход к ней — просто пытка, так как ее понесло. У нее появился обеспеченный мужчина, точнее, она увела все-таки его из семьи. И теперь она всячески пытается показать, что машина у нее лучше и так далее. Да и к ней как к мастеру уже появились претензии, потому что она позволяет себе капризничать: «Не хочу делать френч», «Этот лак мне не нравится». Уйти от нее не могу — обижу, почти подруга вроде. © Подслушано / Ideer
- Работаю мастером по маникюру, и приходит ко мне клиентка, которой нужно все и сразу. У нас не оборудован кабинет для маникюра и педикюра одновременно, но она выдает: «Пусть один человек делает мне маникюр, а второй — под столом педикюр». Еще покрасить ее нужно, она бы еще эпиляцию сделала, но чтобы в час уложиться. Мы с коллективом представили все это — смешно получается. Теперь она у нас подписана как «Все и сразу». © Подслушано / VK
- — Здравствуйте, а можно попасть к вам на маникюр?
— Да, есть место на завтра на 15:00.
— Отлично, мне подходит. Какой адрес?
— Я вам завтра позвоню и, если подтвердите запись, скажу.
— В смысле? А как мне распланировать день, если я не знаю, куда ехать? Если вы боитесь давать адрес клиентам, может, стоит снять офис?
— Только так. © Prentiss / Pikabu
- Девушка очень сильно опоздала, но все-таки пришла. Да не одна, а со своей матерью и другом. Когда я приступила к работе, она начала есть чипсы и громко разговаривать по телефону. Я сделала ей замечание, чтобы не ела, пока я работаю, так ее мама в ответ сделала замечание мне. Мол, а что такого? © Holly-Louise Leahy / Quora
- Моя мама подрабатывает визажистом. Как-то раз мы пошли с ней в маникюрный салон, там она разговорилась с мастером. Они начали обсуждать, какие самые бесячие клиенты у них были. Моя мама рассказывает: была у нее клиентка, которая еще за месяц до своей свадьбы начала выносить ей мозг. За несколько часов до самой свадьбы, когда мама уже накрасила ее, девушка сказала, что все ужасно, смыла макияж и накрасилась сама. Мама нещадно проехалась по этой невесте и даже назвала ее имя, а мастер маникюра сидела и угорала. И только когда мама закончила свой рассказ, мастер сквозь смех сообщила, что та невеста — ее сестра. © Палата № 6 / VK
- Подрабатываю мастером маникюра на дому. Однажды приходит ко мне женщина лет 30 — 35, осматривается и выдает:
— А где же ваша лялечка?
— У меня нет детей.
— А почему у вас нет детей?!
— Считаю этот вопрос некорректным...
— А я думала, что мы поболтаем с вами о детях, чай попьем... Раз с вами разговаривать не о чем, я пойду. Всего доброго. © Alibiderci / Pikabu
- Была у меня замечательный мастер маникюра, делала идеально, ходила к ней долго, пока не переехала. Принимала она на дому, и один раз мне очень сильно захотелось в туалет. Я спросила, можно ли воспользоваться уборной. Ответ меня удивил: «Нет, у меня муж дома, он не любит, когда мои клиентки ходят в туалет. Там около остановки автобусной есть платный, сходи там». Никакого туалета я не нашла, мочевой был на пределе, еле до дома доехала. Ходить к ней не перестала, а вот пить воду до маникюра — да. © Подслушано / Ideer
- Приводит мужик дочку лет 15 лет, мы с ней разговорились. Родители в разводе, живет с мамой, а по выходным папа ее забирает и балует. Какой заботливый! Сделала я ей маникюр. Папка приезжает, благодарит и скорее за порог. Мол, опаздывают. И тут до меня доходит, что он не заплатил. Пытаюсь позвонить, а мой номер уже в блоке. Но этот аферист не учел, что мы с девочкой обменялись номерами на случай, если обнаружатся какие-то косяки. Пишу ему с другого номера, мол, если оплату не проведет, я позвоню его дочери и скажу, какой ее отец непорядочный человек. Через 7 минут скинул деньги на карту.
Как правило, сделать качественный маникюр — это непростая задачка, которая требует много времени. Поэтому из-за томного ожидания между мастерами и клиентами нередко складываются специфические отношения: одни с легкостью находят общий язык и полностью изливают душу, а другие то и дело ищут повод для конфликтов.
AdMe/Народное творчество/19 человек, которые просто хотели сделать маникюр, но нарвались на мыльную оперу
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