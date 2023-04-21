19 доказательств того, что находчивость может стать настоящей палочкой-выручалочкой в жизни

Порой в жизни возникают трудности, решения которых не видно даже на горизонте. Но смекалка может помочь выйти из тупика. Например, короткая фраза, сказанная дорожному инспектору, поможет избежать штрафа. Или же парикмахер придумает способ, как набрать себе постоянных клиентов. Пользователи сети поведали всему миру, как им удалось лихо выкрутиться из сложившейся ситуации.