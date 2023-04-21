19 доказательств того, что находчивость может стать настоящей палочкой-выручалочкой в жизни
Порой в жизни возникают трудности, решения которых не видно даже на горизонте. Но смекалка может помочь выйти из тупика. Например, короткая фраза, сказанная дорожному инспектору, поможет избежать штрафа. Или же парикмахер придумает способ, как набрать себе постоянных клиентов. Пользователи сети поведали всему миру, как им удалось лихо выкрутиться из сложившейся ситуации.
- Я получил права совсем недавно. Остановил инспектор, я весь на нервах. Осматривает меня и спрашивает: «Вы знаете, с какой скоростью ехали?» Я поправил очки и выдавил: «Ехал со средней скоростью потока». Инспектор внимательно посмотрел на меня, потом на пустынную ночную трассу и говорит: «В таком случае счастливого пути!» © adji / Pikabu
- Как-то в детстве играли в прятки во дворе. Каждый старался придумать крутое место, в котором точно никто не найдет. Ну а я, как самая догадливая, уселась на видное место — на горку на детской площадке. И что вы думаете? Меня полчаса искали, пока я сама не спустилась и не сказала: «Вот же я!» © Подслушано / Ideer
- Каждый раз после стирки и сушки я вручала детям на двоих кучу носков со словами: «Разберите, где чьи, и сложите в шкаф». В итоге они просто делили кучу перемешанных носков примерно пополам, и каждый уходил с добычей к себе в комнату. Потом, когда в процессе обнаруживался чужой носок, он комкался и с силой запуливался в комнату брата через коридорчик, напротив. Брат подбирает, кладет в шкаф. Все, носки разобраны © Ksaverija / ADME
- Купил я как-то несколько кресел. Дома распаковал и обнаружил, что одна из ножек сломана. Решил вернуться в магазин и прихватил сломанную ножку, чтобы заменили. Менеджер сказала мне, что просто так заменить не получится — нужно написать заявление, дождаться рассмотрения и прочую ерунду. Я понял, что это затянется надолго. И тут я обратил внимание, что сотрудники магазина одеты примерно так же, как и я. Недолго думая, я молча заглянул на склад и подошел к первому попавшемуся работнику со словами: «Нужна вот такая же ножка, чтобы заменить». Он был не против. © irwinlegends / Reddit
- Как-то раз нужно было срочно отправить письмо, но подходящей марки не было. Выкрутился я просто: написал адрес получателя в качестве обратного адреса. В итоге письмо не прошло проверку на почте и было возвращено по нужному мне адресу. © GTA_Stuff / Reddit
- Стою во дворе дома, в машине копаюсь. Подходит ко мне мужик и просит деньги: «У меня с друзьями конфликт вышел, и я остался без денег». Дал ему мелочь, он ушел. Через какое-то время снова подходит: «Есть монетка? Меня любимая женщина бросила и из дома выгнала». Говорю, что недавно была другая история. И тут он выдает: «Просто со мной постоянно какая-то дичь происходит». © Civichond / Pikabu
- Мой 5-летний крестник однажды выдал, что его мама готовит не очень хорошо, поэтому он сказал об этом папе. Теперь папа, чтобы никого не обидеть, иногда балует их походом в кафе. Но знаете, что самое эпичное? В итоге он признался, что поступил точно так же с мамой, чтобы и она водила его в кафе из-за «плохой» еды от папы. © SloresAllOfYou / Reddit
- Я парикмахер-колорист. Когда начинала карьеру, устроилась в салон красоты. Обмениваться контактами с клиентками было запрещено, но я придумала хитрость. Сидеть же долго, все залипают в соцсетях, ну я и запоминала адреса страниц. А кто отзывы оставлял, тех даже сохраняла в избранное. Через 2 года уволилась, стала работать на себя. Сделала «своим» рассылку. Кто-то продолжил ходить в салон, но многие ко мне перешли. Не считаю это плохим поступком: я сама иду в первую очередь к мастеру, а не в салон. © Подслушано / Ideer
- У всех нас был такой момент, когда где-то в компании познакомились с человеком, но тут же забыли его имя. А у меня так вообще очень туго с памятью. Я выходила из ситуации просто — уточняла: «Прости, как тебя?» Дожидалась, когда называют имя, и тут же с улыбкой говорила: «Нет-нет, я про фамилию». У собеседника тут же появлялась улыбка, и никакой неловкой ситуации с обеих сторон. © Amelia Williams / Quora
- Помню случай, когда была у меня электрическая плитка, а сковороды под рукой не оказалось. В итоге взяла кусок фольги и успешно пожарила яйца. © Надежда Цой
- Как-то раз был свидетелем, как кучка детей пыталась бесплатно проехать в автобусе, просто включив на телефоне звук оплаты картой. Водитель автобуса сразу это заметил, но еще долго восхищался их смекалкой. © daithigor / Twitter
- В детстве я очень плохо ел. Мог за день вообще ничего не съесть, силой меня никогда не заставляли, но моя мама начала использовать определенную хитрость. Большинство детей любят делать наперекор, поэтому она ставила на стол тарелку с едой и говорила: «Сын, это есть нельзя!» Ну а я тянул тарелку к себе со словами: «А я буду!» Ну и ел. На будущих детях этот метод точно опробую. © Подслушано / Ideer
- Надоели мне всякие звонки с предложением кредита, и я решил, что надо что-то менять. Когда мне в очередной раз позвонили и предложили оформить кредит, то я согласился, но сказал, что обязательно нужна сумма в 100 млрд сроком на 10 лет. На вопрос о том, зачем мне столько, я гордо ответил: «Я найду куда их применить». Как же у звонящих меняется настроение — не передать. © Нил Кэффри / ADME
- Как-то мои родители были проездом в нашем городе. Мы с женой решили позвать их в ресторан. Договорились, подъехали к заведению. Но нам сообщили, что мест нет и ждать придется не менее 45 минут. Настроение начинает портиться, решил заглянуть в зал. Смотрю, а там несколько столов свободных. Разумеется, говорю об этом администратору, но в ответ слышу, что это столы только для бронирования. Беру свой телефон, открываю приложение, бронирую столик, и — опа — мы можем садиться. © Atsur / Reddit
- Однажды на работе надо было поделить торт. Торт немаленький, но и претендентов было немало. Воспользовались линейкой, вышло ровно. Вечером с гордостью рассказал об этом супруге. Она рассказала, как однажды с коллегами на работе делили круглый торт с помощью транспортира. Инженеры, блин! © RomanMorr / Pikabu
- Встретил на стоянке девушку-коллегу, постояли, поговорили. Тут она замечает, что у меня на машине небольшая вмятина, и говорит: «Погоди секунду, сейчас исправим». Она молча идет до своей машины, что-то достает из нее и подходит ко мне. Смотрю, а у нее в руке вантуз. Несколькими движениями она вправила вмятину, и даже следа не осталось. © blackbird2379 / Reddit
- Сидим с мужем и смотрим романтическую комедию. В одной сцене главная героиня решает проверить, насколько ухажер ею заинтересован: отворачивается и спрашивает, какого цвета у нее глаза. Естественно, я закрываю глаза и спрашиваю то же самое. И тут муж уверенно заявляет, что глаза у меня зеленые. К слову, глаза у нас одинакового цвета — серые. Я в шутку обиделась и сказала, что ответ неверный. В итоге он посмотрел мне в глаза, искренне не понимая, почему же неправильно. На вопрос, какого цвета у него самого, он так же уверенно ответил, что зеленые, даже к зеркалу подошел. Только потом до меня дошло, что он таким образом ловко выкрутился. © Vladimirova / Pikabu
- В 3–4 классе я специально оставался в школе после занятий, делал там же домашку, оставлял ее в кабинете математики и уходил домой, а утром в школу без портфеля — класс! Но в один прекрасный день меня закрыли в школе. Проплакал у входной двери где-то часа 2, потом додумался пойти в учительскую, позвонить учительнице. Взяла трубку ее дочь, моя одноклассница, со словами: «Дурак, я знала, что тебя закроют!» Она позвала маму, та позвонила уборщице, которая уже и открыла дверь. Дома я был в 21:00. © Подслушано / Ideer
- Хах, помню историю с дочкой. У нее аллергия на шоколад, и даже маленький кусочек нельзя. Один раз она поинтересовалась: «А что такое конфеты? Можно попробовать?» Тогда я взяла фантик от конфеты и завернула туда кусочек сыра. Ей очень понравилось, и такие конфеты я делала ей где-то 3 месяца. © Asia Kiranova / ADME
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