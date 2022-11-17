19 человек, которые решили сэкономить на кондитерской и испекли торт дома. И вышло как минимум нескучно
«Готовить может каждый» — так утверждал шеф Густо в мультфильме «Рататуй». Это касается и тортов: не обязательно получится сразу идеально, но постараться ради себя или любимых точно стоит. И не важно, будете ли вы печь что-то на день рождения, к обычному чаепитию или просто, чтобы порадовать себя. Главное — это удовольствие от процесса и счастье для ваших вкусовых рецепторов.
«Когда просит торт моя семья, я не отказываю»
«Дочка любит ежиков, и мы сделали вот такой торт на ее день рождения»
«Сделал жене на день рождения»
«Моя дочь хотела торт в тематике покемонов. Я потратил на это творение больше времени, чем хотелось бы. И да, я отец без опыта выпечки»
«С днем рождения меня! Сделала свой вариант торта „Фраппе“»
«Тортик-черепашка. Вот что получается, когда ты хочешь сделать себе тортик на день рождения, но у тебя кривые руки и своеобразное воображение»
«Кристаллический торт для моей племянницы. Кристаллы были сделаны с помощью агар-агара и на самом деле жевательные!»
«С днем рождения, Карина».
«Сегодня я отпраздновала достижение возраста в 10 000 дней тортом с лягушкой!»
«Быстрый торт-половина для моего сына»
«Я не смогла заставить себя приготовить пирог, чтобы использовать яблоки. Зато сделала карамельный чизкейк с яблоками»
«Представляю вам тыквенный рулет! Каждый сантиметр коржа прилип к пергаменту, и его пришлось кропотливо отдирать и пытаться сделать рулет»
«Когда ваш торт прилипает к форме и рассыпается, приходится делать операцию с глазурью и создавать „корсет“ из конфет, чтобы отвлечь от всего этого ужаса»
«Торт на 50-летие моего отца. Очень горжусь им»
«Я испекла себе праздничный торт сама»
«Я приготовила торт на 1-й день рождения моего сына»
«Моя дочь попросила торт в виде Земли на свой 4-й день рождения, и я думаю, что выполнил ее просьбу»
«Небольшой цветочный торт для моей бабули»
«Простой слоеный лимонный торт, который я приготовила для чаепития»
«Сделала папе на день рождения торт по мотивам его любимого мультика. Герои нарисованы на пряниках. Есть их он отказался, сказал: „Жалко, на стену в рамочке повешу“»
А какие торты-шедевры делали вы?
Фото на превью AnguaVonUberwald / Pikabu
AdMe/Народное творчество/19 человек, которые решили сэкономить на кондитерской и испекли торт дома. И вышло как минимум нескучно
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