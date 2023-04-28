19 человек, которые еще в детстве поняли, что деньги не так-то просто даются
Первый заработок — это незабываемый опыт, который дарит чувство свободы и независимости. Одни в детстве получали деньги от родителей за успехи в учебе, а другие придумывали способы заработка самостоятельно. Порой приятно прогуляться мысленно по собственной «аллее памяти», чтобы вспомнить, как получилось положить в карман свои первые в жизни деньги.
- Когда мне было 9 лет, я увидел, как сосед выносил из подъезда доски, пакеты и всякий хлам и относил за дом на мусорку. Я предложил помочь за «мороженку». В ответ услышал: «Ха, ну давай». Я обрадовался и начал работать. Но спустя 5 минут я увидел этого соседа, летящего ко мне с криком: «Ты что творишь?!» Как оказалось, сосед все это не выбрасывал, а относил в машину за домом: переезжали они с семьей. Пришлось вытаскивать из мусорки все выброшенное и относить в машину. Но в итоге мне все равно за такую «помощь» дали на мороженое. Это были первые деньги, заработанные своим трудом.
- В детстве решила сама зарабатывать: нарисовала картинку и пошла на улицу. Все шли мимо. Я отчаялась и пошла домой, но вдруг остановилось такси и вышел очень респектабельный мужчина. Кинулась к нему продавать картинку. Я была в шоке от увиденного: за ним стоял мой отец. Оказалось, что он привез начальника домой на ужин. Когда они уже зашли в подъезд, папа обернулся и страшным шепотом приказал не появляться дома, пока начальник не уйдет. Вот так я заработала первые деньги. © Подслушано / Ideer
- Свои первые деньги я заработала лет в 8. Мама очень любила растения, и дома было много кактусов — целая коллекция. Ко мне в гости пришли подружки, и нам захотелось что-то купить, но денег ни у кого не было. Мне в голову пришла идея взять отростки этих кактусов и пойти их продавать. Встали мы у магазина с подносом этих ростков и давай торговать. Самое прикольное, что почти все продали. До сих пор вспоминаю с улыбкой. © Подслушано / Ideer
- Я был предприимчивым ребенком. Помню, с братом наловили в луже тритонов и повезли их продавать на птичий рынок. Смогли только одного какой-то бабушке втюхать. Правда, когда она спросила, чем кормить, мы ляпнули: «Да вот что ваши рыбки едят, то и дайте!» © SantaS85 / Pikabu
- В 12 лет я начала клеить красивые конвертики и продавать их соседям. © Yashvitrivedii / Twitter
- Мы в детстве придумали, как деньги заработать. Нам лет по 8–9 было, когда к нашему дому пристроили еще 5 подъездов. Люди начали туда переезжать, и мы помогали им таскать вещи. Первый раз — просто так, без всякой мысли. Но когда благодарные жильцы стали приносить нам конфеты, мы поставили дело на поток. Было весело, плюс со всеми новыми соседями перезнакомились. © Подслушано / VK
- Когда мне было 9 лет, я втрескался в подругу старшей сестры. Увы, безответно. Барышня любила пончики. Жили мы бедно, и денег на покупку выпечки у меня не было. Ломал голову дни напролет, и тут меня осенило. Пошел на заправку и купил там леденцы. Притащил их в школу и продал с наценкой. Дело пошло отлично, и денег у меня стало даже больше, чем я мог вообразить. Теперь я мог угощать свою возлюбленную пончиками почти каждый день. Жаль, лакомства не помогли мне завоевать ее сердце. © John Ciancutti / Quora
- Моя сестра, когда училась в начальной школе, насобирала всякой ерунды в наших закромах игрушек — поломанные и ненужные штуки, — притащила в школу и на парте разложила эту красоту. Цена за товар была 1–2 копейки. Народ потихоньку раскупал безногих кукол, мятые вкладыши от жвачек и все такое. Но торговлю прервала классная учительница и накатала в дневник замечание. Мама наша только повеселилась. © nestle90 / Pikabu
- Во 2-м классе я устроил мастерскую на школьном дворе: за деньги рисовал фломастером ребятам на руках якоря, сердечки и прочие штуки. На мороженое хватало. © Chozly / Reddit
- Первые деньги я выиграла на школьном шоу талантов. Сбацала на пианино и спела песню. Заняла только 3-е место, но странно, что мне вообще его присудили. Мало того что я запнулась в самом начале, так еще и умудрилась ругнуться прямо в микрофон на весь зал. Публика прямо выдохнула. Было очень неловко. Ну я посмотрела на всех, извинилась и начала заново. И в этот раз все получилось отлично. © Heidi McDonald / Quora
- Мы вместе с подругой открыли домашний «ресторан» и кормили ее старшего брата всякой ерундой. Между прочим, он нам ₽ 50 платил за это. © enotiha_s_lesa / Twitter
- Будучи мелкой, я выгуливала соседскую собаку по выходным. Вообще-то я просила $ 3, но дама была очень милой и платила мне $ 5. Заработала на этом кучу денег. © Breanna Malfoy / Quora
- Родители иногда давали мне с собой в школу пачку острых кукурузных палочек. Придумал, как на этом заработать. Рассыпа́л лакомство по маленьким пакетикам и продавал одноклассникам. © unknown author / Reddit
- Первые деньги я заработала, устроив распродажу: выставила все свои старые игрушки и какие-то вещи. Даже что-то получила за них. А потом всю выручку у меня забрала мама, сказав, что сохранит ее для меня. Больше я этих денег не видела. © uwutodoroki / Reddit
- Я с 11 лет работала на конюшне. Занималась там верховой ездой и начала потихоньку выполнять разные поручения: чистила стойла, подметала проходы, меняла воду в поилках и все такое. А все полученные деньги, естественно, тратила на дополнительные уроки верховой езды. © misan6 / Reddit
- В детстве жили в деревне. С сестрой и подругой, будучи еще совсем маленькими, зарабатывали, устраивая перед домом концерты для соседей. Заранее продавали билеты, ставили маленькую сцену с «гримеркой». Придумывали сценки, пели, читали стишки. А на вырученные деньги покупали вкусности всякие. В деревне это казалось отличным развлечением, а мы были просто счастливы. © Подслушано / VK
- Было мне лет 12, я жил в довольно зажиточном городке. У нас даже свой гольф-клуб имелся. Только моя семья к богатым не относилась, мы ютились в многоквартирном доме — единственном на весь город. Понятно, что я, как и любой мальчишка, мечтал о всяких глупостях вроде комиксов и сладостей. Просить на это деньги у родителей было неловко: я знал, что у нас с ними напряженка. Так что придумал свой бизнес: находил потерянные мячики для гольфа, отмывал их и продавал игрокам. В магазине они стоили $ 1, а я предлагал свои за 25 центов. Тем более что члены клуба мое начинание оценили и с удовольствием покупали мячики. © John Daugherty / Quora
- Я свои первые деньги зарабатывал, покупая у одноклассника диски с играми и по дороге домой продавая их около другой школы в 2 раза дороже. © Kranderino / Pikabu
- По-моему, я еще и в школу не ходила. Летом совхоз искал помощников для всяких сезонных работ. Родители согласились поучаствовать один день, ну и меня с собой взяли. Кажется, надо было свеклу пропалывать. Не уверена, чего от меня было больше: пользы или вреда. Вроде бы выдирала я все без разбора, и немало полезной ботвы упокоилось в груде сорняков. Но ₽ 2 мне честно выдали. Накупила на них мороженого, печенек и даже редкое шоколадное масло оторвала.
AdMe/Народное творчество/19 человек, которые еще в детстве поняли, что деньги не так-то просто даются
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