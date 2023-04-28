19 человек, которые еще в детстве поняли, что деньги не так-то просто даются

Первый заработок — это незабываемый опыт, который дарит чувство свободы и независимости. Одни в детстве получали деньги от родителей за успехи в учебе, а другие придумывали способы заработка самостоятельно. Порой приятно прогуляться мысленно по собственной «аллее памяти», чтобы вспомнить, как получилось положить в карман свои первые в жизни деньги.