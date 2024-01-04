19 человек, которые сами сделали такой ремонт, что дизайнеры бы ахнули

Многие из тех, кто отважился на ремонт, подходят к этому делу основательно. Ищут идеи в интернете, сравнивают цены на материалы и пытаются все продумать до мелочей. Других же может внезапно настигнуть вдохновение, и в интерьере появляются незапланированные детали. Которые в итоге и становятся изюминками их работы.

«Превратил эту бледную яму отчаяния в обитель готики. Я очень горжусь собой! Интерьер получился чуть больше в стиле Эдгара По, чем я предполагал»

«Сделал ремонт ванны своими руками. Из-за этого я не мылся недели две»

«Кто-то может за сердце схватиться, но я вот сделал себе фиолетовую ванную комнату»

«За копейки обновила кухню. Горжусь собой»

«Мы хотели добавить какой-то акцент в столовой. Муж часов 5 клеил эти обои»

«Недавно отремонтировали ванную в стиле 1930-х годов. Может, черного цвета многовато, но нам нравится»

«Вот так я переделал комнату в своей новой квартире»

«Я решила пошалить и добавила красок и всяких деталей в интерьер гостевой комнаты»

«Вот как могут преобразить кухню другой цвет и несколько дополнительных шкафов»

«Мы живем в старом доме и за последние 50 лет мы первые, кто переделал ванную комнату»

«Решил сделать стенку со встроенным камином. Сделал так, что никто и не догадается, что камина здесь не было изначально»

«Переделал ванную, первый раз работал с плиткой. Наверное, сейчас многое я бы сделал лучше и быстрее, потому что уже руку набил»

«Очень люблю свою комнату. Все, что в ней есть, я купил сам. Подбирая декор, я старался выразить себя настолько, насколько это вообще возможно»

«Я мечтала об этой кухне еще до того, как переехала сюда. Она прекрасна»

«Слегка переделал гостиную, арендодатель разрешил»

«Короче, мы взяли и переделали свободную спальню в ванную комнату»

«Живу здесь уже 2 года, еще и работаю тут же (я художница). Так что сделала все в своем любимом стиле — постмодерне»

«Вот так мы поколдовали над ванной»

«Решила переделать прихожую»

Офигеть, как фотка из журнала про дизайн! Очень красиво. © thegal_bigal / Reddit