19 историй о людях, чья поездка в лифте превратилась в незабываемое приключение
В лифт сели 2 человека, лифт застрял, а, когда его починили, из лифта вышло трое. Как такое возможно? Ответом на этот вопрос будет история о родах, которые пришлось принимать в лифте. А какие еще невообразимые приключения могут произойти с людьми, которые решили вместо лестницы воспользоваться лифтом, можно узнать из этой статьи.
- У нас грузовой лифт не работал больше месяца. Запустили, я становлюсь первым счастливчиком: захожу, и вижу что внутри 4 механика-лифтера и мастер, только ремонт закончили. Не доезжая до первого этажа, лифт замирает. Машинально тянусь к кнопке вызова диспетчера, и слышу сзади мрачный голос:
— Да здесь уже все... © Unknown author / Pikabu
- Делаем ремонт в квартире, соответственно, сантехнику тоже меняем. Еду в лифте с унитазом, который собираюсь выкинуть. На одном из этажей лифт останавливается, а слышимость хорошая. Перед тем как двери открылись, слышу разговор парня и девушки. Парень говорит: «Надо было сходить по-большому перед выходом, а то нескоро вернемся». Их выражение лиц, когда они зашли, было незабываемым. © Подслушано / VK
- Много лет назад застряли с корешем в лифте. Через несколько секунд свет погас. Наощупь нажали аварийную кнопку, вроде ту, но в ответ — тишина. Приятель достает зажигалку, чирк, и первое, что бросается в глаза в тусклом мерцающем свете — это надпись над дверью: «You shall see hell» («Ты увидишь ад»). Мы начинаем истерично гоготать, и тут:
— Че ржем? — проснулся динамик диспетчера. © Kesha66 / Pikabu
- Работаю няней у очень богатых людей. Когда были на отдыхе, семья сняла целый этаж, то есть лифт открывался сразу в их номер. Однажды, возвращаясь с пляжа, сказала их 7-летнему ребенку:
— Зайдем в мой номер сначала, я свои вещи оставлю.
Обычный общественный лифт довез нас до общественного 3-го этажа. Дверь открывается, ребенок видит общий холл с креслами, коврами и длинными коридорами в разные стороны, и с восторгом как сказанет:
— Ого! А твой-то номер больше нашего! © ImperiaMakarova / Pikabu
- Однажды кабина лифта остановилась и отказалась ехать дальше, когда в ней был я и еще одна женщина на сносях. Треклятые двери лифта распахнулись уже после того, как я помог ей с родами. Если что, я нисколько не врач. © James Robertson Jr / Quora
- Поехала навестить родственника в больнице. Никогда там раньше не была, но лифт нашла без труда. Зашла в него и пристроилась у самой двери. Начала рыться в сумочке в поисках небольшого подарка больному, услышала, как двери открылись, и, не поднимая головы, шагнула вперед, смачно врезавшись в дверь. Оказывается, это был лифт с двумя входами и дверцы открылись с противоположной стороны. К счастью, надо мной никто не засмеялся. Ну что ж, зато мне было чем рассмешить своего родственника, несмотря на красную отметину на лбу. © Cindy Ferguson / Quora
- Однажды ехала в одном лифте с девочкой-подростком, которая безостановочно делала селфи в зеркало. Я стояла позади нее, и мне ничего не оставалось, кроме как якобы случайно портить каждый кадр. © melodyblac / Reddit
- Сосед приехал из магазина и остановился перед подъездом, чтобы сумки далеко не нести.
Отнес один пакет с продуктами до лифта, приходит со вторым, а первого нет... Кто-то вышел из лифта, увидел пакет с продуктами и отнес его себе домой. И подумать не на кого, все солидные люди в подъезде. © Kvivertip / Pikabu
- Тяжелый день, возвращаюсь домой. Стою в подъезде, жду лифт, мысли какие-то мыслю. Открывается лифт, оттуда выходит очень симпатичный молодой человек. Про себя отмечаю: «Какой красавчик живет в нашем доме, оказывается!» А уже в следующую секунду понимаю, что это мой муж. © Подслушано / VK
- В детстве боялась ездить одна в лифте, поэтому не придумала ничего лучше, чем тупо лаять, чтобы все представили, что едет собака. Помню, как какие-то девушки очень долго смеялись, потому что ожидали увидеть лающую злую псину, а не маленькую девочку. © Подслушано / VK
- Мы с отцом как-то вошли в лифт в Вегасе, а через 2 этажа к нам в кабине присоединились бодибилдерши. Их было человек 10. В итоге мы с папой просто не могли пошевелиться, так нас стиснули. А они просто продолжали буднично о чем-то переговариваться на каком-то понятном только им языке. © SultanVinegar / Reddit
- Спускался на лифте. Был уже на 2-м этаже, когда внезапно выключили свет. Я приуныл, но аварийку вызвал. Спустя какое-то время двери распахнулись, и парень спросил: «Пятисотка есть?» И пока я пребывал в тихом шоке от нынешних расценок, он мне протянул тысячу со словами: «С фонариком тут рыскал, смотрю, на дне шахты купюра лежит, ну дверь раздвинул, забрал, решил с тобой поделиться». Деньги я не взял, но порцию позитива получил. Всем бы так застревать. © Chanishe / Pikabu
- Захожу в лифт. Нажимаю кнопку 1-го этажа. Двери закрываются, лифт стоит. Вижу, что кнопка не горит. Жму еще. В момент нажатия кнопка загорается, но только отпускаю, не горит. Лифт стоит. Быстро-быстро нажимаю кнопку, жму чуть сильнее, держу кнопку — лифт на месте. Зашибись, думаю, приехал домой... Жму «вызов диспетчера». Голос:
— Что у вас случилось?
— Лифт не едет!
— Вы на каком этаже?
— На первом.
— А вам на какой?
— На 17-й.
— Так нажмите на кнопку 17.
— Так я жму, он не едет.
— Вы на кнопку 1 жмете.
— Простите, заработался. © Unknown author / Pikabu
- Я девушка-фотограф. Часто снимаю свадьбы. Щелкала невесту в высотке на 25-м этаже, приехал жених, все нормально, спускаемся в машину. Невеста поехала одна, так как больше никто в лифт не влез из-за ее платья. Потом поехали мы с женихом и где-то на 20-м этаже застряли. Опаздываем в ЗАГС, я боюсь тесноты, жених хочет писать — терпит. Все мокрые и красные выходим через часа 3, невеста психует, думает, он со мной изменил, мне смешно. Свадьба сорвалась. © Подслушано / VK
- Cтою, жду лифт, подходят мама с дочкой лет четырех. Девочка начинает вертеться, бежит к почтовым ящикам, потом возвращается. Мама тихо говорит, чтобы та успокоилась. Но не помогает, девочка смеется и продолжает беситься. Видно, маме это надоело, и она говорит:
— Сейчас эта тетя тебя заберет и накажет, а потом работать заставит.
Ребенок начинает реветь и прятаться за маму. Тут подъезжает лифт наконец-то. Я собираюсь зайти, и тут мне прилетает от мамаши грозное:
— Довела моего ребенка до слез, а теперь довольная хочешь свалить?
Что это было вообще? © Wredinka / Pikabu
В лифте можно увидеть не только чудаков-соседей, но довольно забавные и добрые объявления. Некоторые из них могут поднять настроение не только жителям дома, но и любому, кто увидит его — не важно, на столбе, стене или уже прямо в статье.
AdMe/Народное творчество/19 историй о людях, чья поездка в лифте превратилась в незабываемое приключение
Поделиться этой статьёй