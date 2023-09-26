19 историй о людях, чья поездка в лифте превратилась в незабываемое приключение

В лифт сели 2 человека, лифт застрял, а, когда его починили, из лифта вышло трое. Как такое возможно? Ответом на этот вопрос будет история о родах, которые пришлось принимать в лифте. А какие еще невообразимые приключения могут произойти с людьми, которые решили вместо лестницы воспользоваться лифтом, можно узнать из этой статьи.