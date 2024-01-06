19 человек, которые так чудят в быту, что мама не горюй

Выпекать сладкое печенье с корицей прямо на пицце и украшать дом на Новый год чем придется — это либо проявление чистого пофигизма, либо недюжинной креативности. О том, чем на самом деле руководствовались люди из этой подборки при решении повседневных бытовых задач — оставляем решать вам.

«Придумал, как не уснуть утром после звонка будильника и успеть на работу. Завтра я, недовольный, проснусь, найду стул и достану будильник и напиток с кофеином с карниза»

«Муж моей сестры решил устроить праздник и запечь печенье с корицей в пицце»

«Моя невестка весь прошлый год вязала новогоднюю елку»

Когда папа в душе — дизайнер

Мой папа ремонтировал все вещи самым неожиданным образом. Вот недавно оторвались у меня ремни на небольшом женском рюкзаке из кожи, попросила помочь пришить. Вернул он мне его только через неделю, а ручки были на болты прикручены. © Евгения Иванова

«Вот как мой сосед по комнате любит оливки»

«Моя жена купила на рынке вот такое украшение для стены туалета»

«Наслаждайся».

«Вот так мы готовили хот-доги: в стакане с помощью фена грели сосиски на полу гостиничного номера»

«Мама включила видео с камином на телевизоре в гостиной, который находится прямо над ее настоящим камином»

Работая врачом, чего только не увидишь

Работаю участковым педиатром. Вызвали к мальчику 6 лет перед Новым годом. Захожу в комнату, а там на каждой дверце, на каждой ручке висит по тампону. У меня легкий шок, спрашиваю, что это за великолепие. А малыш в ответ: «Ну как же, это сосульки — украшаю все к Новому году». Я ему говорю, может, лучше снежинок нарезать? А он: «Нет, это долго, а тут взял, повесил — и красота». Юный дизайнер без лишних заморочек. © Подслушано / Ideer

«Сосед по комнате не разрешает мне содрать пленку с холодильника»

С такой мамой и свекровь милой женщиной покажется

Моя мама — брезгливый человек, и меня так же воспитала. В нашем доме после гостей все стиралось, мебель протиралась спиртом. На улице есть было нельзя, сидеть на скамейках — нельзя, сидеть в автобусе можно было только в полностью закрывающей тело одежде. У каждого члена семьи строго своя чашка, полотенце и расческа. И вот теперь мама приходит ко мне в гости, топчется в обуви до самой кухни, садится в уличной одежде на диван, кровать, и особенно любит кресло-мешок, которое ни постирать, ни протереть нормально. Разрешает моей дочери на прогулках сидеть на каждой лавке и есть руками. Иногда такое чувство, что она 20 лет загружала меня брезгливостью, чтобы потом издеваться. © Подслушано / Ideer

«Мама моет посуду руками, потому что посудомоечная машина используется вот для этого»

«У меня не было лопаты, поэтому пришлось импровизировать»

«У моей сестры маленький ребенок, и елку они украсили в соответствии с обстоятельствами»

«У нас нет елки, поэтому вместо нее мы использовали картонного Дэнни Де Вито»

«Моя жена не смогла открыть пакет, когда покупала картошку. И вот как она выкрутилась»

Кажется, жена не без причины мужа пилит

Жена вечно пилит и говорит, что я не могу дома и гвоздь вбить. Довела до белого каления. Вчера приходит домой и видит в прихожей ровно 55 гвоздей, вбитых в стену. Пусть теперь не говорит, что не могу гвоздь вбить — 55 вбил! © Палата № 6 / VK

Когда у соседа ну не слишком новогоднее настроение

«Чувствую себя неважно. Не до того, чтобы готовкой заниматься. Дети взялись помочь. Дочка подошла к этому процессу творчески и оставила эту записку. Я смеялась до слез»