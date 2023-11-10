19 человек, которые так мощно затупили, что до сих пор сгорают от стыда

Со многими из нас происходили такие казусы, что хотелось забиться под одеяло и больше никогда оттуда не вылезать. И как назло, мы помним такие истории годами. Нам остается только попытаться воспринять такие случаи с юмором и, может быть, поделиться своими фиаско с другими. Что и сделали герои нашей статьи.