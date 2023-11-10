19 человек, которые так мощно затупили, что до сих пор сгорают от стыда
Со многими из нас происходили такие казусы, что хотелось забиться под одеяло и больше никогда оттуда не вылезать. И как назло, мы помним такие истории годами. Нам остается только попытаться воспринять такие случаи с юмором и, может быть, поделиться своими фиаско с другими. Что и сделали герои нашей статьи.
- Апельсинки поднимают настроение. Ага, как же. Сегодня девушка все утро хандрила, подумал поднять ей настроение мелкими приятностями. Сбегал в магазин, купил кило апельсинок. Пока она копошилась в шкафу, выбирая уже сотую по счету кофту, которую наденет сегодня на работу, я быстро прошмыгнул на кухню и почистил апельсинки. Некоторые разделил, некоторые оставил целыми. Это было крупнейшей ошибкой. Я с довольной миной подкрадываюсь с тарелкой оранжевых антидепрессантов, закрывается дверь шкафа. И в меня летит апельсин. Второй. Третий. Уворачиваюсь. В итоге поругались. Надо же было забыть, что у нее аллергия на цитрусовые! © Подслушано / Ideer
- Ходили с мужем в поход по Шотландии. Все было прекрасно, кроме мошкары, которая периодически выводила меня из себя. Так как днем родственникам (все англоговорящие) писать было некогда, я взяла за правило вечерами из палатки писать в семейный чат краткий отчет за день. Так как мошки портили каждый наш день, я отводила им отдельную главу в своих повествованиях. Муж все говорил, мол, «миджис» достали. Ну, а я до этого слышала только одно похожее слово «миджетс» и решила, что миджисами их мой муж просто уменьшительно-ласкательно называет. Тогда я не знала, что «midges» означает «мошки», а вот «midgets» — это карлики. И каждый вечер я в подробностях рассказывала в семейной группе о том, как меня достали карлики!
Муж спокойно читал мои сообщения, улыбался и убирал телефон. Свекор со свекровью так же спокойно все читали и мне сочувствовали. Уже потом эти добрые люди рассказали мне, как они каждый вечер в голос ржали с моих сообщений о назойливых карликах, которые преследовали меня по пятам, лезли в уши, рот и нос. © BotyaB / Pikabu
- Купила сметанки, чтобы поесть вечером творог. Но не знала, что, оказывается, нужно было купить еще и творог. © SodomPrincess / Twitter
- Хотела подарить эту футболку папе на новый год. Мама с сестрой объяснили, для чего она. Пусть лежит теперь до ближайшей беременности (моей или сестры). Похоже, с моими мозгами она может наступить раньше, чем я думаю. © Unknown author / Pikabu
- Раннее утро. Как обычно, не выспалась жутко. Не глядя, беру из косметички флакончик с корректором от синяков под глазами, намазываю и растушевываю в полусонном состоянии. Подхожу к зеркалу и понимаю, что перепутала его со своей сценической ультрастойкой черной помадой. Ладно, зато родные посмеялись от души. © Подслушано / Ideer
- Я работаю допоздна. Домой попадаю в 11 часов вечера. Очень уставшая и с большими пакетами из магазина шла домой. Когда начала открывать дверь квартиры, поняла, что ключ не вытаскивается. Я полчаса пыталась что-то с этим сделать, в конце концов сломала ключ. Час был поздний, поэтому вызвать мастера решила утром. Ночевала в подъезде. Хорошо, что купила продуктов на неделю вперед. Утром вызвала мастера, он пришел и за минуту открыл дверь. Еще добавил, что они работают круглосуточно. Жаль, что раньше об этом не узнала. Всю ночь спала у дверей. © Палата № 6 / VK
- Готовили пиццу. Мой парень сломал специальную доску для пиццы. Тогда я сказала ему сделать пиццу на одной из пластиковых разделочных досок. Он закончил и просто поставил пиццу в духовку на доске. Естественно, доска расплавилась. Больше пиццу в тот день мы не готовили. © allthefishinthelake / Reddit
- Жена работала на заправке и как-то раз заметила, как ее коллега, работавший там много лет, заправлял диспенсер для салфеток. Он просто засовывал их по одной в переднюю щель. Жена подошла к нему и показала, что корпус-то отстегивается. Парень был в шоке. Он, видимо, никогда не задумывался, что может существовать другой способ делать это. © eljosho1986 / Reddit
«Я попытался оторвать бирку от новой футболки».
- На отдыхе в Италии купила несколько видов моего любимого сыра — пармезана. В последнюю ночевку перед вылетом домой в отеле не оказалось холодильника, поэтому я выложила свои деликатесы на балкон. Утром обнаружила, что все герметичные упаковки порваны и весь сыр поеден. Вороны, как и я, тоже любят пармезан. © Подслушано / Ideer
- Наша компания на 100% перешла на удаленную работу. Был нанят новый старший инженер, который должен был работать непосредственно с нашей командой разработчиков, а также управлять командой. Окончив свою речь на очередном еженедельном совещании, он выключил камеру, но забыл включить звук. 100 с лишним человек слышали, как этот человек играл на компьютере и рассказывал кому-то о компании плохие вещи. Он продержался всего месяц. © theysocool / Reddit
- Мой отчим как-то наблюдал прекрасную картину: сантехник снял клапан с трубы в туалете, не перекрыв предварительно воду. И, естественно, начало заливать три этажа здания, пока он бегал и искал, где же перекрывается вода. © Nippon-Gakki / Reddit
- У меня на работе дизайнер, креативный директор и начальник производства не заметили, что в календаре есть восьмидневная неделя. Мы отправили клиенту 10000 экземпляров бесполезного календаря. Они справедливо отказались платить за него. © atot806 / Reddit
«Я готовил себе кофе, но забыл про чашку».
- В магазине спросила девушку, где смесители. Она уточнила, какой мне нужен. Говорю, что для кухни. Девушка сказала, мол, вот там. Я такая: «Тут их нет. Покажите, пожалуйста». Подходит и показывает на миксер. Я говорю ей: «Смеситель — это кран». Она удивилась и тогда повела меня в совершенно другую сторону. Это что вообще было? © MaryMe0w / Twitter
- Я как-то работал с парнем, который «стриг» траву на целом поле для гольфа со снятым ножом косилки. © Errol-Flynns-Ghost / Reddit
- Угадайте, кто обжег себе попу? Я положила греться плойку на стиралку. Забегалась и забыла о ней. Потом пошла чистить зубы и оперлась на эту стиралку. © ****ivayus / Twitter
- Недавно повязала собаку. Иду от хозяйки дамы сердца своего пса, захожу в лифт и встречаю соседа. Он спрашивает:
— Ну что, родила?
— Беременность ложной оказалась.
— Как?!
— Да ничего особенного, так бывает. Она носилась, тряпки в угол собирала. Мы думали, что рожает, а врач приехал и сказал, что беременность ложная.
Сосед так офигел, что, доехав до своего этажа, молча вышел из лифта. Всю комичность ситуации я поняла, поднявшись на свой этаж, ведь дверь мне открыла моя сестра, которая была на девятом месяце. © Подслушано / Ideer
А вот еще подборка ярких недоразумений и провалов, которые произошли с обычными людьми, а они не побоялись поделиться ими в сети.
AdMe/Народное творчество/19 человек, которые так мощно затупили, что до сих пор сгорают от стыда
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