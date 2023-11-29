19 человек, которые точно знают, что ремонт бьет не только по кошельку, но и по нервам

Людей, которые недавно сделали ремонт, обычно отличает от всех остальных не только желание часами говорить о преимуществе одних материалов над другими и совать всем под нос фотографии обновленного жилья, но и полное отсутствие финансовой подушки и дергающийся глазик. И нет разницы делаете ли вы все сами или наняли профессионалов, ведь в любом случае проблем не избежать. Хорошо, что любой ремонт рано или поздно заканчивается.

Купили с мужем квартиру в ипотеку. Новостройка, делаем ремонт. С одной стороны у нас мамочка с ребенком — ей не нравится, что мы шумим по утрам; сверху — бабушка, которой не нравится, что мы шумим днем; а снизу офисные работяги — им не нравится, что мы шумим вечером. А работы у нас в городе разрешены с 9 до 22 часов. Сидим, думаем, что делать, потому что со съемной съезжать через три недели, а в новой мы даже стены еще не покрасили. © Rliethnam / Pikabu

Затеяли с женой уже не первый по счету ремонт. Чем все закончится, догадывались заранее. Я, как только обои занес в комнату, сказал: «Родная, какие бы слова ты сегодня не услышала от меня, как бы я тебя не называл, знай, я тебя все равно люблю!». © Unknown author / Pikabu Люди с чувством юмора легко справятся не только с ремонтом, но и с любым кризисом в отношениях.

Наши соседи затеяли ремонт, а у меня маленький ребенок. Я пришла к ним с тортом и запиской, где указано время, когда малявка днем спит. На следующий день: мелочь спит, я готовлю, и тут резко, как начнут сверлить. Я пошла опять просить, на что получила ответ: «Твой ребенок — твои проблемы». И так на протяжении недели. Именно в то время, которое я указала, начинали шуметь дрелью. Еще и при встрече в подъезде ерничали. Ну ничего, завтра муж приезжает, может, к нему прислушаются. © Подслушано / Ideer

Прихожу позавчера вечером с работы и, зайдя в комнату, вижу везде осколки от бетона. Первая мысль была, что в мое отсутствие что-то грохнулось. Но сразу же поднял глаза и увидел потолок с дырами. А буквально за пару дней до этого въехал новый сосед и решил полностью поменять полы. Устанавливая лаги для пола, начал сверлить по периметру. Похоже, что слегка увлекся. В итоге имеем 21 сквозную дырку и шикарную слышимость из квартиры сверху. Хорошо, что хоть люстру не задел. © just4nelson / Pikabu

Говорят, прежде чем жениться, надо вместе поклеить обои. Так вот, чертовы обои разрушают любые отношения. Мы с сестрой начали клеить обои, пока муж был на работе. Через час мы были готовы бросаться друг на друга. И это не говоря уже о крепких словцах, которые слышали все соседи. Она — учитель начальных классов, я — психолог, специализируюсь на семейных конфликтах. © Подслушано / Ideer

Мы купили квартиру с синим туалетом. Вся туалетная комната и унитаз были выкрашены. Ну подумали, что нам все равно ремонт делать, поэтому на первое время пойдет. А когда я решила отмыть унитаз и пол, с ужасом обнаружила, что краска потекла. Весь день я ругалась, отмывая этот синий ужас. © Ann Ness / ADME

Делали ремонт. Я на работе, мама днем присутствовала в квартире. Присматривала, так сказать. Так вот, я абсолютно точно знала, когда строители косячили — они уходили до того, как я возвращалась с работы, потому что заставляла переделывать, а им к вечеру неохота было. После второго такого случая эта тенденция стала заметна. На третий раз мама позвонила и с хохотом сообщила: «Ребята ушли пораньше, так что я тебя тут жду, походим, посмотрим». К их чести надо сказать, что в итоге ремонт сделали хорошо, только маме жаловались, мол, дочка строгая у вас, а с виду и не скажешь. © nezabudka / ADME

Единственный ужас во время ремонта случился в тот момент, когда я купила 10 мешков шпатлевки по 30 кг. Водитель их привез, выгрузил, а поднимать на второй этаж отказался. Просто деньги за доставку мне вернул и свалил. Обратно товар уже не сдать, нанять некого, пришлось переть самой. © Зоркий астигматик / ADME

Когда соседи сверху делали ремонт у себя в квартире, то убрали с пола шумоизоляцию и положили ламинат просто на наш потолок. И теперь у нас в квартире прекрасно слышен каждый их шаг, каждый звук. Ситуацию ухудшает то, что у них есть маленький ребенок, который очень любит поплакать. И если это поначалу было забавно, то теперь до жути выбешивает. Уже спать невозможно. Сколько не обращались всей семьей, ничего не меняется. © Подслушано / Ideer

Моя бабушка запланировала переложить у себя длинную дорожку, сделанную из брусчатки. Она заплатила, работник приехал со своей бригадой. Они убрали всю брусчатку, оставив ее небольшими кучками вдоль дорожки. А потом мужик просто исчез, оставив после себя яму с кучей камней, через которые не проберешься. © rehtulx / Reddit

Делали ремонт. Договорились с мастером, что за неделю управится. В итоге месяца полтора мы не могли дождаться окончания ремонта. Оправданием мастера было: «Мне от вас уходить не хочется, вы так вкусно готовите!» © Ирош Султан

Мы заехали в наш дом, когда ремонт там еще не закончили. Самым сложным было то, что вещи лежали где попало и приходилось в них постоянно рыться. У меня была импровизированная кухня из двух досок и мойки, установленной в них же. И куча всяких коробок и ящиков с кухонной утварью. А гостиная и вовсе напоминала пещеру с диванчиком, креслом-качалкой и журнальным столиком. © Angela Vaughan / Quora

Нашла сантехника Максима по отзывам, которые произвели на меня впечатление. Встретились, чтобы оценить стоимость работ. Выслушав пожелания, он заявил, что это будет некрасиво. Предложил поставить стиралку напротив унитаза. Я ответила, что тогда ноги просто не влезут и унитаз, возможно, тоже. Тогда он выдал: «Унитаз повернем на 45 °C, а машинку вы возьмете верхней загрузки».

Я ответила, что так не хочу и не считаю это красивым и удобным. Трубы будет видно, а я этого не хочу. Закончилось все в итоге тем, что я, оказывается, ничего не понимаю, а он уже много лет работает и знает, как будет лучше.

Дальше наш диалог не складывался. Разошлись, договорившись встретиться в другой раз. Другого раза не состоялось. Интересно, он понял, почему? © Taitaneek / Pikabu

Встретились, чтобы оценить стоимость работ. Выслушав пожелания, он заявил, что это будет некрасиво. Предложил поставить стиралку напротив унитаза. Я ответила, что тогда ноги просто не влезут и унитаз, возможно, тоже. Тогда он выдал: «Унитаз повернем на 45 °C, а машинку вы возьмете верхней загрузки». Я ответила, что так не хочу и не считаю это красивым и удобным. Трубы будет видно, а я этого не хочу. Закончилось все в итоге тем, что я, оказывается, ничего не понимаю, а он уже много лет работает и знает, как будет лучше. Дальше наш диалог не складывался. Разошлись, договорившись встретиться в другой раз. Другого раза не состоялось. Интересно, он понял, почему? © Taitaneek / Pikabu У меня строители почему-то резали плитку болгаркой. Выходили в подъезд, потому что глиняная пыль летела столбом. В результате два дня адского шума, весь подъезд в рыжей пыли, которую я отмывала. А потом выяснилось, что плитка прекрасно режется плиткорезом. © Хильдур / ADME Ремонт пережить непросто, но зато сколько удовольствия потом нам доставит обновленное жилье, если все сделано по уму и прямыми руками.

Родители решили помочь с ремонтом. Ну, как решили — навязали. Нам помощь не нужна, деньги на ремонт есть. Но спорить надоело, родители приехали. И вот уже месяц мать звонит в любое время дня и ночи и ругается, когда что-то не по ней. Я должна сорваться с работы и сдать лишний материал на 200 рублей в магазин. Или вот прямо здесь и сейчас надо обсудить цвет обоев. А еще жалуется, что она жертвует своим здоровьем. Кто-то был бы рад, а я жалею, что не наняла ремонтную бригаду. © Подслушано / Ideer

У нас была маленькая темная кухня. Бюджета на ее ремонт совершенно не было, но без него уже было никак. Я нашла умельцев подешевле и заплатила им, чтобы они сняли двери и покрасили их в кремово-белый цвет. Через 2 часа после начала работы я увидела картину маслом: они спали на солнышке за моим домом. Хотя, конечно, цена должна была подсказать, что так и будет. Двери потом все же обновили, я еще золотую ручку купила. © Lisa Stewart / Quora

Муж затеял ремонт, сделать который от А до Я решил сам. И тут в памяти всплыл мультсериал про медведя, который брался чинить, мастерить, лишь бы сэкономить. У меня от действий горе-работника сводило челюсть — сплошные убытки. Решив тонко намекнуть, предложила мужу глянуть пару серий, дабы поностальгировать. Так он, разбивший при установке новый унитаз, переколовший почти что коробку декоративного кирпича, два месяца неудачно наносящий краску на стену, от души посмеялся над неумехой вместе со мной. Вот только мой смех был скорее истерическим. Намек понят не был, ремонт продолжается. © Подслушано / Ideer

Привезли плитку в ванную, подняли на третий этаж, стали считать — двух коробок не хватает. По чекам все сходится, а в наличии — нет. Тут муж вспомнил, что на первом этаже соседка крутилась. Звоним ей в дверь, спросить, мол, не видели ли чего, а она открыла и орет: «Достали своим ремонтом! Пыль, шум, грязь. Плитку я себе на дачу возьму, в компенсацию». Со скандалом заставили отдать, но до сих пор офигеваем — плитка там была как панели, каждую коробку два мужика кряхтя тягали, а эта хрупкая дамочка преклонных лет усвистела к себе в квартиру за минуты.

Делаю ремонт. Знакомые посоветовали мастера, мол, лапочка, им все сделал качественно, в срок, взял адекватно. Обратилась к нему, вроде договорились. И вдруг в последний момент он мне объявляет, что цена выросла чуть ли не вдвое. Я аж присела, а он объясняет: «Посмотрел на ваши материалы — вкус у вас не очень, мне работать будет неприятно и в соцсети потом не выложишь». Получается знакомые его эстетическому чувству угодили, а я рыльцем не вышла? Послала его далеко и надолго и нашла ремонтника попроще, без такого тонкого художественного вкуса.