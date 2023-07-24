19 человек, которые точно знают, каково это — крутить роман с тем, у кого куры денег не клюют

Многие люди были бы рады, если б у их второй половинки имелся крутой особняк, парк личных автомобилей и многомиллионный счет в банке. Нет ничего удивительного в желании встречаться с миллиардером или выйти за него замуж. И даже если богатство не гарантирует счастья, то заглянуть за кулисы жизни состоятельных людей весьма любопытно.

Мы встречаемся уже 6 лет, из них 3 года живем вместе. Семья моего парня очень обеспеченная, и я до сих пор иногда удивляюсь некоторым вещам. Помню, как однажды его отец жаловался на то, что хочет новую машину, ведь его «мерседес» устарел. Я засмеялась и спросила: «Разве ему не всего 3 года?» А он ответил: «Да нет, целых 5». Не смогла не состроить мину, ведь у меня 14-летний «джип», а у родителей до сих пор есть 20-летний «додж». © Like54short / Reddit

Собиралась замуж. Жених жил отдельно от родителей — ничего особенного, а вот у них было 3 санузла с подогревом полов и 5 спален. Белая мебель, бархатные и шелковые шторы, горничная! Они дарили мне драгоценности и картины, на Рождество и день рождения — подарочные карты в спа или бронировали столик в дорогом ресторане. Я все еще в хороших отношениях с ними, но это немного странно, так как с женихом мы расстались. © throwaway_02468_ / Reddit

Сын женился на девочке из богатой семьи. Мы тоже небедные: подарили ему квартиру, машину. Но он всегда старался всего добиваться сам, даже деньги за машину пытался нам вернуть, но мы не взяли. Девочка же абсолютно избалованная. Работать даже не собирается, так как считает это уделом бедных женщин, хотя мы ей предлагали непыльную работу в фирме мужа. Целыми днями сидит дома, блог ведет, сама не убирает и не готовит — все наемные люди делают, еще и сына пилит, что он мало получает. © Подслушано / VK Воспитывать детей не просто. И хотя наличие денег в семье значительно упрощает задачу, не все упирается в достаток.

Встречалась со многими, и всегда они платили за меня. Мой мужчина — владелец стоматологической клиники, в которой я работаю ортодонтом. Он самый богатый из всех моих бывших, но, несмотря на это, единственный предложил мне раздельный бюджет. Живем в его доме, поэтому я не плачу за еду и аренду, но на все остальное скидываемся. Говорила с ним о нашем бюджете. Он сказал, что ему нужна «равная» партнерша, а не содержанка или дочка. Как же снова хочется почувствовать те ощущения, когда мужчина готов на все, даже влезть в долги, лишь бы угодить тебе и увидеть твою радость! © Подслушано / VK

Я из семьи учителей, а моя девушка из богатеньких. Меня бесит, что каждый день у них дома праздник живота: на обед подают омара, 3 вида рыбы, кучу мяса, 3 десерта. И эта еда всего-то для 4 человек! Естественно, многое остается нетронутым. И они все выбрасывают, а не отдают персоналу, потому что они «не заработали право» наслаждаться такими блюдами. © baconshire / Reddit

Самым большим потрясением было мое первое Рождество с его семьей. Мы встречались всего 2 месяца. Его родители предоставили нам свою квартиру на частном курорте. На второй день они взяли меня с собой, чтобы купить в подарок лыжные принадлежности, и потратили на них более $ 4 тыс. Им потребовалось добрых 30 минут, чтобы уговорить меня не обращать внимания на ценники, но я все равно чувствовала себя некомфортно. А через неделю его мама положила в мой рождественский чулок ожерелье за $ 300. © scienceisfunlol / Reddit

Отец моей жены не супербогат, но, вероятно, «стоит» около $ 20 млн. Было трудно заставить жену ценить деньги. У нее дорогие запросы: роскошные отели, изысканные рестораны, именитые бренды и так далее. Первые 2 года ее родители давали кучу денег, а мы, вместо того чтобы сэкономить, их просадили. Затем потратили все свои сбережения и влезли в кредиты. Жена жалуется на то, что я мало зарабатываю, но я считаю, что счастье не в материальных вещах. Заметил, что когда она чувствует себя любимой, то не расшвыривается деньгами, а когда злится или чувствует себя одинокой — расходы по кредитке растут. © Unknown author / Quora

Семья мужа очень обеспеченная. И хотя нам повезло, что у нас есть тот уровень финансовой безопасности, о котором я и мечтать не могла, наш брак сам по себе ничем не отличается от любых других крепких отношений. Единственное но заключается в том, что муж иногда тратит больше, чем я ожидала. Например, может оставить $ 50 чаевых за обед ценой в $ 10, потому что ему понравилась официантка. © luckydime / Reddit

Мой бывший был очень богат, а я нет. Я говорила, что мне неудобно, когда он платит за все. А он отвечал, что ему нравится ходить в хорошие рестораны и он не пошел бы туда один. Ему приятна моя компания, и, мол, было бы нечестно, зная мое финансовое положение, просить разделить счет, когда это он захотел пойти в какое-то дорогое заведение. © ****_milis_ / Reddit

Одна из моих подруг была помолвлена ​​с богатым наследником. В конце концов она ушла от него, потому что он на 100 % зависел от родственников. Он был хорошим парнем, его семье девушка нравилась, и она действительно любила его. Но не могла смириться с тем, что каждое решение в его жизни, каким бы тривиальным оно ни было, должно быть одобрено семьей. © Elena Ledoux / Quora

Встречалась с неприлично богатым парнем. Мы много путешествовали, он пылинки с меня сдувал, с родителями познакомил — я им даже понравилась. А однажды прихожу с учебы, в коридоре стоит его чемодан с вещами. Я к парню: «Что случилось?» А он: «Я завтра женюсь, но ты можешь тут жить до конца года. Я заходить иногда буду, по старой памяти». Мне стало так противно, что я съехала к подруге в тот же день.

Никогда не женитесь на женщине, которая богаче вас. Она может делать все, что захочет, но ты должен спрашивать у нее разрешения и просить деньги даже на покупку зубной щетки. Члены ее семьи будут вмешиваться в вашу личную жизнь, и, возможно, их голоса будут весомее вашего. Я был учителем, но ушел с работы и стал домохозяином. Сначала все шло хорошо, мы были счастливы, но года через полтора все изменилось. Сейчас жена и ее родственники относятся ко мне как к слуге. © Haha King / Quora

Чуть не вышла замуж за миллионера. У него был красный «феррари», мы ели в лучших ресторанах, ходили на интеллектуальные вечеринки. Когда он покупал мне подарки, бренды были очень дорогими и эксклюзивными — я раньше даже не подозревала об их существовании. Он начал подыскивать новый дом и захотел, чтобы я тоже в этом участвовала. После нескольких показов порвала с ним, потому что поняла, что, хотя люблю и уважаю, не могу представить, что проведу рядом всю жизнь. © Kath Gordon / Quora

Выросла в бедности. В 18 лет стала встречаться с очень богатым парнем. Первое отличие, которое я заметила, — это еда. Не только по количеству, но и потому, что они ели такие деликатесы, как, например, устрицы, свежая рыба, оливки, которые мои родители никогда не могли себе позволить. А еще я должна была учить правила этикета. Меня хорошо воспитали, я хорошо училась и много читала, но оказалось, что существует множество неписаных правил, о которых я не знала. Например, в ресторане мне как-то вручили меню без цен и я попросила другое. А оказалось, что женщины получают такое, когда за все платит мужчина. И в их кругу все в курсе. А когда вы просите заменить меню, все понимают, что вы не из этой «лиги». © Friendly-Sea1979 / Reddit

Встречалась с богатым. Он меня баловал, возил в отпуск на острова, кормил икрой с ложечки и дарил дорогие подарки. Любила его без памяти, хотела замуж и ребенка. Стала намекать ему на колечко, а он в ответ рассмеялся и говорит: «Девочка моя, я женюсь только на ком-то из своих — ты мне не ровня. Мне нужна женщина, к которой у меня не будет вопросов, она со мной из-за денег или по любви. Она должна быть из моего круга, понимать мои проблемы, а не только деньги уметь профукивать».

Крутила роман с миллиардером, эталонным трудоголиком. У него на сон-то времени не хватало, не то что на меня. А еще у него было плохо с эмоциональной поддержкой. Он мне прямо сказал, чтобы я говорила о своих проблемах с кем-то другим. Всегда писал и держал в курсе, чем занят и где находится. Но это всегда было про работу и снова про работу, и так весь день. Он был очень хорошим, но я-то хотела быть с мужчиной, который не так часто отсутствует и в чьей жизни на первом месте я. © Katie Li / Quora У всех нас разные потребности. Кто-то готов смириться с недостатком внимания от любимых ради достатка, другие же уверены: никакие виллы и яхты не способны компенсировать холодность и отстраненность близких.

Я медсестра и мать-одиночка. 4 года была в отношениях с невероятным богачом. Он крайне критически относился к моей внешности, и приходилось быть безупречной, чтобы не нарываться на неприятные комментарии. При этом сам часто флиртовал и переписывался с другими дамами. Так как жизнь часто подбрасывает неожиданные счета и проблемы, я быстро поняла, что он не готов помогать, несмотря на свои миллионы. Рассталась с ним, когда однажды ночью мой сын загремел в больницу, а он сказал, что идет спать и его ничего не волнует, если это не касается денег. © Unknown author / Quora

Сестра моей подруги — очень красивая девушка. Ну просто глаз не отвести. Вышла замуж за очень богатого мужчину, старше ее лет на 20. Вышла из-за денег и его положения. Начали жить богато: несколько квартир в престижном районе, загородный дом, дом на Эгейском побережье, дом в Испании. Она ему двоих детей родила. И через много лет его полюбила. За отношение к ней, за стабильность, за любовь к ее родственникам и, конечно, к детям. Сейчас говорит: «Лучше мужа и представить не могу». © 1uck / Pikabu

Институтская подруга влюбилась в самого богатого парня на курсе. Мы тусовались в одной компании, и я видела, как ей тяжело. Она приехала из глубинки и до этого даже в соседний город не выезжала, не то чтобы путешествовать, по-английски знала пару слов. Она никогда не чувствовала себя своей в тусовке. Не понимала ни шуток, ни серьезных разговоров — не хватало образования. Но при этом была доброй и красивой, как картинка. И все же парень ее стеснялся и скрывал от родителей. Самый ад начался, когда она забеременела, и тут он развернулся по полной: заставил ее сидеть дома и на все семейные события, не говоря уж о вечеринках, ездил один или вместе с ребенком. Говорил ей, что даже их няня выглядела бы в обществе лучше, так как знает этикет, английский и французский, и при этом был против, чтобы она пошла учиться на какие-нибудь курсы, которых сейчас вагон.