19 человек, которые умудрились вляпаться в курьезную историю прямо на рабочем месте

На рабочем месте случается всякое. Даже если вы трудитесь в простом среднестатистическом офисе, достаточно иметь парочку коллег-затейников, чтобы каждый новый день не был похож на предыдущий. И тогда может происходить что угодно: от веселых подколов до неожиданных курьезов. Здорово, что люди не стесняются фотографировать такие моменты и делиться ими в интернете.

«Вот такое у меня ответственное задание на сегодня. А я, между прочим, инженер. Сижу разбираю скрепки. Цветные отдельно, железные отдельно»

«Нам тут заявили: „Вам не разрешается сидеть, это не офисная работа“. Последний заказ был сделан 90 минут назад»

«Ненавижу работать в продуктовом магазине»

Могло быть и хуже. Я видел, как люди оставляли галлоны молока в отделе с макаронами. © Dr_CatGranola / Reddit

«В этом году мне подняли зарплату на $ 0,25. И тут прихожу я на работу и вижу новую игрушку владельца нашей компании»

А теперь попробуй поговорить с ним о своем повышении, стоя прямо рядом с этой штукой. © mybadalternate / Reddit

«Это Борис. Продавец сказал, что поливать растение нужно не чаще 2 раз в месяц»

«И вот я, чтобы не забыть, поливаю Борю в аванс и в зарплату. От получки до получки живет сиреневенький. Ну чем Борис не сотрудник после этого?»

Вывеска возле туалета ресторана гласит: «Сотрудники должны перестать плакать, прежде чем вернуться к работе»

«За несколько лет работы в продуктовом магазине я собрала целую коллекцию списков покупок людей»

«Отец уже несколько месяцев пытается заставить меня работать на него»

«И вот я наконец соглашаюсь, прихожу в офис, а папа, оказывается, решил не выдавать мне ничего для работы. Предоставил мне только монитор и письменный стол. Я должна сама приобрести клавиатуру, мышь, коврик, а еще использовать свой личный iPad, на который потратила $ 2 тысячи. Канцелярские принадлежности, кстати, мне тоже не выдали».

«Я работаю в больнице, и мои коллеги, видимо, думают, что их мамы тоже здесь работают. Вот это было в комнате отдыха на протяжении 2 недель»

«Работаю в продуктовом магазине. И постоянно наблюдаю вот это. Умоляю, не делайте так. Проявите немного вежливости и положите все на место»

«На новой работе мне выдали униформу с неправильно написанным именем. И сказали, что если я хочу другую, то мне придется за это заплатить»

Что ж, есть тут и плюсы. Если ты кого-нибудь разозлишь, отдуваться за это будет какой-то «Микэал», а не ты. © techneqsincer8y / Reddit

«На моей работе недавно запустили акцию „Угощения для персонала“. Полюбуйтесь, чем нас решили накормить»

Уверена, никто на это ни копейки не потратил. © sweet_yeast / Reddit

И ты абсолютно права. Я работаю в доме престарелых, так что это просто барахло из столовой. © ButchCassy / Reddit

«Нас всех в 7 утра созвали на обязательный тренировочный день и заверили, что накормят завтраком. Это „завтрак“ для всех»

«Менеджер вошла и, ни слова не говоря, раздала всем вот такую бумагу»

«Так ты думаешь, что это у тебя был плохой день». «Она просто вошла в наш кабинет, полный специалистов кол-центра, и начала раздавать рулоны, вытаскивая из своей сумки».

«Думаете, она хоть что-нибудь купила? Нет, конечно»

Я столько раз наблюдала это в книжных магазинах. Такие люди просто выпивают чашку кофе, садятся с десятью или пятнадцатью книгами, встают и оставляют их. © Icy-Supermarket-6932 / Reddit

«В компании, где я работаю, проходил конкурс „самая смешная дверь“. На фото вход в бухгалтерию. У наших коллег тонкое чувство юмора»

«Контактный серпентарий».

«Нарисовал картину заказчику, пришло время оплаты. Он смотрел-смотрел и в итоге смог выдавить только жалобное «Здрасте...»

«Кто-то из посетителей уронил крошку от чипсов на прилавок. Кто бы мог подумать, что все обернется вот так. Дерево впитало все масло»

«Время идет, а принтер продолжает транжирить мои нервные клетки. Доколе?»

«Обновление завершено. Ну что, я выгляжу моложе?»