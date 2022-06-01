19 человек, которые включили смекалочку и превратили никому не нужный хлам в конфетку

В моду все больше и больше входят экологичное поведение и разумное потребление. Более того, многим людям просто нравится мастерить и придумывать всякие лайфхаки для дома и сада. Ну и, конечно, зачем переплачивать, если можно этого не делать?

Мы в ADME прошерстили интернет в поисках умных и практичных решений для домашнего хозяйства и теперь делимся находками с вами.

«Я сделала подставку для хранения обуви из старых вентиляторов»

Бесплатная старая детская кроватка, плюс шторки из секонда, плюс акриловая краска — и красота готова!

Милое чайное платье, купленное в секонде почти даром

«Я ненавидела старый светильник. Убрала плафоны, покрасила основу баллончиком, вставила лампы накаливания — и я счастлива»

«Соседи выбросили книжный шкаф. Просверлил несколько дренажных отверстий, взял бесплатный компост, и теперь у меня есть место для 20 саженцев перца»

«У заварника для чая сломался крючок. Не беда, сделал новый из медной проволоки»

Не выкидывайте переспелые бананы. Очистите их, нарежьте и заморозьте. Вы можете приготовить домашнее бананово-арахисовое мороженое с шоколадной стружкой

«Купили у друга старый диван и обили его бархатной тканью. Всего 20 часов работы — и у нас появился диван мечты!»

«Починила потрепанный ковер с помощью клея для обуви»

Газеты с комиксами пригодились для упаковки подарка

Если у вас осталось понемногу разносортных макарон, положите их вместе в один герметичный контейнер, чтобы использовать позже

«Подарки сына ко Дню матери»

«Сам отремонтировал утюг, потратив сущие копейки, вместо того чтобы покупать новый»

«У родственников упало дерево. Я его распилил, освободив подъезд к дому, ну а себе забрал бесплатные дрова для кемпинга»

«Свадебный пояс в скандинавском стиле, который девушка сделала своими руками. Если делать такой на заказ, то цены кусаются»

Если у вас есть тюбик, из которого больше ничего нельзя выдавить, разрежьте его пополам. Конец тюбика можно использовать как крышку!

«Это наша система дождевых бочек, которую мы сделали из бесплатного хлама. Поливаем сад из них весь сезон»



«Использовала бритву, чтобы избавиться от катышков»

Бесплатный ящик, маленькое одеяло — и лежанка для кота готова!