19 человек, которые вышли из кафе максимально счастливыми
Кому из нас не хочется, чтобы в заказ из кафе положили лишний соус, не пожалели колбасы в пиццу, щедро насыпали в порцию картошки и мяса в ресторане. Обычно в заведениях общественного питания ждешь, чтобы желания оправдались хотя бы на среднем уровне. А когда получаешь сверх ожиданий, то запоминаешь этот случай надолго и точно знаешь, что вернешься еще и еще.
«Заказал в новом месте треску с картошкой. Знакомьтесь, треска...»
«Попросила добавить в свой заказ побольше кислых огурчиков. Парень на выдаче заявил, что ненавидит эту работу, и вручил мне это»
«Просто я сказала сыну, что он может выбрать только один пончик...»
«Попросил в ресторане вишневую колу»
«Я заказал равиоли и попросил добавить туда сумасшедшее количество пармезана»
«В этом месте можно заказать дополнительные взбитые сливки для мороженого или десерта. Я хотел посмотреть, что будет, если я просто закажу сливки без всего остального...»
«В ресторане спросили, хотим ли мы „немного кетчупа“»
«Я просто попросил дополнительные овощи к моему сэндвичу с рыбой»
«Заказывали пиццу с пометкой „Дополнительно сделайте супермаковую корочку“. Ни капельки не разочарован»
«Я попросила у шеф-повара „чизбургер с беконом вместо булочек“, и вот что он мне принес»
«Попросил дополнительные соусы. Получил 16 штук!»
«Сказала, чтобы к моим вафлям добавили столько шоколадных капелек, сколько им легально разрешат сделать»
«Указал в заказе, чтобы в пиццу добавили побольше пеперони»
«Спросила официанта, могут ли они просто наложить мне как можно больше картошки вместо дополнительного блюда с фруктами»
«Попросил менеджера, принимавшего мой заказ, положить „столько острого соуса, сколько вы можете мне дать, не потеряв работу“. В заказе было 243 пакетика!»
«Когда сказал в Японии, что хочешь больше яиц в суп»
«Выбрала „все“ в разделе „Дополнительно“ и получила вот такое буррито»
«Жена попросила добавить к капучино столько шоколадной посыпки, сколько они законно могут себе позволить»
«Захотел бургер с 3 куриными котлетами!»
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Фото на превью LuluBelle_Jones / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 человек, которые вышли из кафе максимально счастливыми
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