19 красноречивых доказательств того, что во время вызова специалиста на дом всякое может произойти
Вызов мастера на дом — это целое дело. Даже если вы выбрали его сами по рекомендации знакомых, не факт, что придет настоящий профессионал. И даже если на пороге у вас окажется квалифицированный специалист, все равно что угодно случиться может. И герои нашей статьи познали это на собственном опыте. Но зато у них теперь есть отличная история, которой они с удовольствием делятся со всеми вокруг.
- Сделали мне в ванной ремонт, все новое: трубы, сантехника, плитка. Но через пару дней унитаз стал плохо смывать воду. Вызвал специалистов, и в итоге, чтобы прочистить его, пришлось разбить часть новой плитки и врезать новую сантехнику. А в сливе унитаза они нашли пару перчаток с логотипом компании сантехника, который мне изначально все тут делал, и камень размером с мой кулак. Сантехник свою вину не признает и говорит, что это я его перчатки подбросил в унитаз, чтобы скидку выбить. © Unknown author / Reddit
- Как-то в домовом чате начался визг, что вместо холодной воды уже несколько дней идет горячая. Потом стало известно, что это подъезд и стояк, где я сдаю квартиру. Созвонился с квартиранткой, она подтвердила. Пишу в чат, чтобы искали того, кто установил водонагреватель без обратного клапана. Потом в чате написали, что проблема была в квартире Х, и сантехник ее решил. Якобы букса была неисправна. А это же моя квартира! Звоню квартирантке, она говорит, что приходил сантехник, заменил в кране буксу. Прошу скинуть фото счетчиков. Расход незначительный и только в плюс на обоих счетчиках. Думаю, что за ерунда. Пошел в РЭУ, нашел того сантехника и попросил объяснить, как так. Как из-за неисправной буксы вода из одного стояка перетекает в другой и как она преодолевает закрытую буксу. Так он брякнул, что настоящий виновник очень просил не называть его, поэтому он просто сказал, что проблема была в той квартире, где капал кран. И теперь соседи думают, что это из-за меня весь сыр-бор был. © Krok226 / Pikabu
- Меняли в съемной квартире водопроводные трубы. Всем этим делом занимались 2 местных кооперативных слесаря-сантехника. Все сделали, ушли. И вот чувствую я, что что-то не то с унитазом. Слишком уж тепло и комфортно сидеть. А потом оказалось, что они нам подключили горячую воду в сливной бачок. Пришел на следующий день помощник слесаря исправлять нам этот подогрев, уселся на корзину для белья и раздавил крышку. Быстренько ретировался после этого. © N_V_F / ADME
- У бабушки моего мужа стало вонять канализацией из раковины в ванной. Воняло так, что глаза слезились. Вызвала сантехников. Один пришел, посмотрел, сказал, что надо трубы менять, и ушел. Вонь осталась. Потом в течение какого-то времени приходили еще сантехники разного уровня профпригодности. Пару раз прочищали трубы — толку ноль. Бабушка в итоге смирилась, заткнула сток в раковине пробкой и жила себе так 7 лет. Потом ее не стало, в квартиру переехали мы. Прожив так год, я поняла, что надо что-то делать. В итоге быстрый поиск в интернете подсказал, что в принципе дело в сифоне. Поставили другой сифон и все — запаха как не бывало. 8 лет! 8 лет эти псевдосантехники не могли предложить поменять копеечный сифон. © Karkusha006 / Pikabu
- Установили с мужем несколько скрытых камер по квартире, исключив ванную комнату. Оба загружены на работе, убираться сил нет, часто вызываем клининг. Само собой, работницам сообщаем о камерах, да и запись ставим только на время уборки, чтобы в случае пропажи ценностей не было споров. Одна уборщица попалась настолько недалекая, что уносила вещи в ванную, обратно не выносила, а в ванной они «растворялись». Пожаловались, ее уволили. © Подслушано / Ideer
- Закоротил как-то свет на кухне на прошлой съемной квартире. Хозяин квартиры сказал, что сам найдет ремонтников. Первый отодвинул встроенную электрическую плиту и ушел не вернувшись. Второй добросовестно искал причину и не нашел. Потом пришли сразу двое новых «спецов»: клацали светом 2 дня, ничего не нашли, но когда все собрали, то все заработало. Правда, сказали дома сидеть пожизненно, так как в любой момент может заискрить. Но история не об этом. А о том, как они задвинули электрическую плиту обратно так, что покосилась вся мебель рядом. Потом наступили на стол рядом с раковиной и почти выломали ее (судя по всему, наступали именно в раковину). А вишенкой на торте было, что они еще и стульчак разломали — тоже, видимо, встали на него, чтоб к потолку подлезть. © Летающий пингвин / ADME
- Однажды я вызвал сантехника, чтобы починить протекающую сливную трубу. А он мне сказал: «Вы ведь знаете, что и сами могли бы все починить?» Я ответил, что лучше уж пусть специалист сделает все правильно с первого раза. © TraditionalTackle1 / Reddit
- О, сантехники — это отдельная тема. Меняли мы радиаторы с плоских на чугунные. Интересно, думаю, что станут соображать, чтобы все вошло — надо же изгибы какие-то делать. Какое там — все проще. Один берет лом, откурочивает стояк от стены и говорит второму: «Сашка, навинчивай, пока я держу». А, да. Железяки у них с собой не нашлось, чтобы новую батарею к стене прикрепить. Подумали, посмотрели. Потом один взял болгарку, сходил на лестницу, пруток из перил выпилил, на части разделал, забил в стену — вот на этом радиатор и висит уже лет 20. © Juniper / ADME
- В какой-то период в квартире стало сильно вонять канализацией. Запах шел из вентиляции в санузле. Дело было зимой, поэтому постоянно проветривать квартиру не было возможности. Решил временно заклеить вентиляцию и параллельно обратился к нашим сантехникам. Звоню.
— Из вентиляции в санузле постоянно идет запах канализации. У соседей сверху и снизу то же самое.
— Да-да уже получали жалобу из вашего подъезда. Ну а что вы хотите? Сами виноваты.
— В каком смысле?
— У вас пластиковые окна?
— Ну, да.
— А когда на проветривание ставите, в квартире меньше воняет?
— Ну, естественно, меньше.
— Ну вот. Дома эти так спроектированы, что лучше бы вы деревянные окна оставили. В них щели были и создавалась естественная вентиляция. А вы пластиковых понаставили, вот запах и скапливается. Тут ничего не поделаешь.
Я, немного обалдев от такого заявления эксперта, все же сходил и оставил письменную заявку в ТСЖ. Через 2 дня запах был устранен. Видимо, перепроектировали здание. © Say2626 / Pikabu
- Кран в ванной начал биться током. Подозрение сразу пало на водонагреватель, но соседи и розетка не исключались. В электрике полный ноль, поэтому позвонила по первому объявлению с соответствующими услугами, объяснила, что кран в ванной бьется током. Так мужчина на том конце трубки мне ответил: «Девушка, ну вы к нему в шерстяных вещах не подходите, вот он и не будет биться». Спасибо, я же душ обычно в одежде принимаю. И да, это был титан. © grifkaognifka / Pikabu
- Заказываем с мужем клининг 2 раза в неделю. Уже четвертый месяц ходит к нам одна и та же женщина. Абсолютно каждый раз во время уборки она одно одеяло на постели застилает, а второе складывает и убирает в шкаф. Каждый раз мы его достаем, и каждый раз она упорно его убирает. Сказать как-то лень: нас обычно нет дома во время уборки, и это нужно отдельно заострять внимание. Каждый раз я заново угораю с этой железобетонной уверенности, что супругам не нужно в постели 2 одеяла. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад купили квартиру в новостройке. Нанял сантехника на черновую работу по разводке труб. После выполнения работы договорились, что через 2 месяца он придет доделать уже чистовую работу: подключить полотенцесушитель, смесители и подвесной унитаз. Через 2 месяца позвонил ему, договорились о встрече. Он долго ехал, почему-то не мог найти нужный дом. Зашел в квартиру и говорит: «Показывай, где у тебя ванная». Хм, странно, но ладно. Возился он часа 3, пытаясь подключить змеевик. Потом у нас состоялся такой диалог:
— Кто тебе делал выводы? Тут смещение! Как так вообще можно было сделать? Я бы на твоем месте позвонил этому «мастеру» и заставил бы все переделать за его счет! Нет, я не смогу его подключить, это просто нереально! Пусть приезжает и переделывает!
— Окей, сейчас наберу ему, пусть он все исправляет за свой счет. Ничего ему не заплачу за такую работу! Так?
— Да! А как тут по-другому? Тут просто жесть, как коряво сделано. Звони и заставь его за свой счет все переделать!
Достаю телефон и набираю его номер. В кармане у сантехника заиграл телефон.
— Парень, ты не тот номер набрал!
Я молча открываю на телефоне фото с процесса приемки его работ, где он попал в кадр, и показываю ему. Гробовая тишина. Потом он сказал: «Не переживай, я сейчас схожу в машину за переходниками, все исправим». Больше я его не видел. Он даже инструмент свой оставил у меня. © ThathankaIyotake / Pikabu
- Сломалась стиральная машина, вызвала мастера. Он достал из нее мои стринги и говорит: «У вас тут галстук застрял». © MrMrMaM / Pikabu
- На днях внезапно перестали работать все розетки в квартире. Звоню папе, начинаю жаловаться. Он предложил открыть щиток и посмотреть, включены ли пробки, на что я ответила, что там все заперто. Исходила только из того, что на ящичке со счетчиком был встроенный замок. Решила вызвать электрика. 2 дня просидела без телефона, плиты и холодильника в ожидании. Пришел электрик, открыл якобы запертый ящичек, включил пробки и молча ушел. © Подслушано / Ideer
- Где-то между ванной комнатой и туалетом засорилась труба. Полез я в закрома искать, чем пробить — нечем. Хотел вызвать сантехника из ЖЭКа, но он, как всегда, сильно занят. Полез на сайт, где все «профи», оставил заявку. Минут через 40 приехал мастер. В очках, лет 20, сразу видно — квалифицированный. Смотрю, а в руках у него ничего нет. Я подумал, может, инструменты в машине оставил, хотя странно. Зашел он в ванну, я там уже и стиралку отсоединил, дыра готова: вставляй и крути. Этот спец смотрит в дыру: «Да, — говорит, — там засор. Надо пробивать». И стоит, смотрит. А потом такой: «А у вас есть чем? Ну, мне нужен инструмент, чтобы пробить, может посмотрите?» И, главное, берет пластиковый кабель-канал, которым я уже пытался там поковыряться, и пытается его туда засунуть и пробить. Короче, постоял этот чудик, и на этом его полномочия все. «Эх, — говорит, — был бы у меня трос, я бы пробил». Да я и сам бы пробил! «Все, ничем не могу помочь, с вас столько-то за вызов». Денег он, конечно, не получил. Самое прикольное, что минут через 5 мне звонит какая-то мадам с претензией, почему я не заплатил за вызов и работу мастера. © sluchainyprohozi / Pikabu
- Люблю вызывать клининг. Как-то пришла одна уборщица и так рьяно бросилась все намывать, что даже содрала воск со старинного деревянного пола. Она отлично убиралась, но испортила мне несколько вещей. © Ella_surf / Reddit
- Нужно было повесить телик на стену. По сути, сделать 4 дырки в стене и вставить туда дюбель с саморезом. Ни инструмента, ни желания, ни умения сделать это самому у меня не было. Позвонил по первому попавшемуся объявлению, объяснил, что нужно сделать, в ответ услышал, что стоит это будет «в районе $17». Сумма меня устроила, договорились. Следующим вечером приезжает мужик. Мы вместе распаковываем телик, он берет кронштейн, делает отметки на стене и начинает сверлить. Пока он сверлил, я закрутил кронштейн на телик. Вообще, 4 отверстия он сделал, вставил туда все, и мы вместе повесили телик на них. И тут он достает товарный чек и начинает писать: распаковка телевизора столько, установка кронштейна столько. Он по скрипту, видимо, работает, забыл что его я прикручивал. Просверлить отверстие столько-то, повесить телевизор на стену столько-то. В итоге вышло $50. Я спокойно взял у него другой товарный чек, написал на нем «услуги помощника мастера $33», и отдал ему $17. © Barcafun / Pikabu
- Мы раньше частенько вызывали клининг не из фирмы, а из частников. Они хорошо и с удовольствием убирали и стирали. Единственной проблемой потом было найти вещи, которые они убрали. © Unknown author / Reddit
- Пришел сантехник. Сделал что надо, убирает в ванной инструмент. Я из коридора протягиваю деньги. Он смотрит на них, потом на меня, как-то мнется и не берет. Я пытаюсь догадаться, в чем дело:
— Вот ваша тысяча. Что? Все правильно? А-а-а, поняла, из рук в руки деньги брать — плохая примета? Нужно на стол положить?
— Да ну что вы. Глупость какая! Не, я в это не верю, это полная ерунда. Еще чего. Просто... через порог не надо. © Dermorgendanach / Pikabu
Кстати, о приметах. Говорят, они сбываются, только если в них верить. Но как оказалось, это совсем не так.
AdMe/Народное творчество/19 красноречивых доказательств того, что во время вызова специалиста на дом всякое может произойти
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