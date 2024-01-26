19 красноречивых доказательств того, что во время вызова специалиста на дом всякое может произойти

Вызов мастера на дом — это целое дело. Даже если вы выбрали его сами по рекомендации знакомых, не факт, что придет настоящий профессионал. И даже если на пороге у вас окажется квалифицированный специалист, все равно что угодно случиться может. И герои нашей статьи познали это на собственном опыте. Но зато у них теперь есть отличная история, которой они с удовольствием делятся со всеми вокруг.